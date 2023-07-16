Safranbolu’nun Hasan Feyzi’si, Hafız Ali’nin tam varisi

Dadaylı Hacı Hasan Hayri, Bediüzzaman Hazretlerinin “Onuncu Söz” risalesini okuması için yakın dostu Muallim Ahmet Fuad’a (Güven) verir.

Ahmet Fuad Onuncu Söz’ü baştan sona kadar dikkatli bir şekilde okur. Ahmet Fuad, Bediüzzaman Hazretlerini nasıl görebilirim diye yol aramaya başlar. Muallim Ahmet Fuad, Hasan Hayri ile her görüştüğünde Bediüzzaman’ı ziyaret etmek istediğini söyler. Ahmet Fuad Onuncu Söz’den aldığı tattan ve lezetten sonra Bediüzzam Hazretlerinin diğer kitaplarını bularak okur ve onları yazmaya başlar. Günler geçtikçe Ahmet Fuad’ın Bediüzzaman Hazretlerini görme isteği onu rahatsız etme derecesine varır. 1943 yılı içinde Dadaylı Hüseyin Berberoğlu ile Bediüzzaman Hazretlerini ziyaret etmek için Kastamonu’ya gider. Nasrullah Camii şadırvanında çaycılık yapan Çaycı Emin’den Bediüzzaman Hazretleri ile nasıl görüşebilecekleri bilgisini alır. Heyecanla dış kapıyı çalarlar kapı açılır ve yukarı çıkarlar.

Bediüzzaman onlara el işaretiyle oturacakları yeri gösterir. Tanışma faslında Ahmet Fuad, Bediüzzaman Hazretlerine Hacı Şeyh Mustafa’nın oğlu olduğunu söylediğinde Bediüzzaman Ahmet Fuad’a: “Demek sen Şeyh Mustafa’nın oğlusun? Öyleyse sana Eflâni’de Risale-i Nura hizmeti vazifesi düşüyor” der. Ahmet Fuat: “Benim icazetim yok” deyince Bediüzzaman Hazretleri: “Ben seni görevlendiriyorum.” diye cevap verir.

Ahmet Fuad ziyaret sonunda Bediüzzaman’a inanmış, güvenmiş ve teslim olmuş bir ruh haliyle Eflâni’ye döner. Cuma günleri köy camiindeki hutbelerini Risale-i Nurlardan hazırlayıp verir. Kısa süre içinde Eflâni’de birçok kişinin Risale-i Nurları tanımasına vesile olurken tanıyanların başında öğretmen Mustafa Sungur gelir. Ahmet Fuad öğretmenlik maaşının çoğunu sadaka olarak çevresindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtır. Ahmet Fuad’ın İstanbul’daki dostları ona haber gönderip: “Hocam İstanbul’da eviniz var. Gelin orada yaşayın” diye haber gönderir. Ahmet Fuat: “Üstadım bana burada bir vazife verdi” diye cevap gönderir. Ahmet Fuad, 1943 yılından itibaren tam kırk yıl kesintisiz Eflâni gibi küçük bir kasabada Risale-i Nura hizmet ederek hayatını geçirir. Ahmet Fuad’ın tuttuğu günlükte hayatı boyunca dört bin defa Kur’an’ı hatmettiği ve tüm namazlarında namaz tesbihatı yaptığını yazmıştır. Her gün Cevşenu-ül Kebir ve on cüz Kur’an’ı kerim okumuş.

Bediüzzaman Hazretleri de Ahmet Fuad’ın yapmış olduğu fedakârlığı yazdığı mektuplarla takdir eder. Ahmet Fuad da tıpkı selefleri Hafız Ali ve Hasan Feyzi gibi üstadına kalan ömrünü vermek için Bediüzzaman Hazretlerine bir mektup yazar. Bediüzzaman Hazretleri: “O beş Ahmet’ten Safranbolu’da Hasan Feyzi’nin tam yerine geçen tam vârisi Safranbolulu Ahmet Fuat’ın gayet samimî ve fedakârane mektubunda, benim bedelime, aynen Hasan Feyzi, Hafız Ali gibi baki kalan hayatını bana verip, benden evvel berzaha gitmek için dua ediyor.” (Emirdağ Lâhikası-I, 212) diye mektubuna cevap yazar.

1953 yılı İstanbul Reşadiye otelinde kalan Bediüzzaman Hazretlerini ziyarete gider.

Ahmet Fuad, 9 yaşında hafız olmuştur. Tahsil hayatını tamamladıktan sonra 1917 yılında ilk görev yeri olan Zile Öksüzler Okuluna öğretmen olarak atanır. 1945 yılında emekliye ayrılır. 13 Temmuz 1983 tarihinde vefat eder ve Eflâni mülayim mahallesi kabristanına defnedilir.

Mustafa Sungur, Ahmet Fuat’ın mezar taşına:

“Safranbolu’nun Hasan Feyzi’si,

Hafız Ali’nin tam varisi,

Mütekaid, muallim ve nurun has bir şakirdi,

Hamele-i Kur’an Ahmet Fuad” diye yazdırır.

Kaynak: Kastamonu Kahramanları- Himmet Koçoğlu

