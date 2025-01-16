Kâinata açılan pencere: Yeni Asya TV

Bediüzzaman Said Nursî’nin Tarihçe-i Hayatı’nda Üstad’ın hizmetteki vizyonu Risale-i Nurlar’ın en modern neşir vasıtasıyla bütün insanlara duyurulması olarak ifade ediliyor.¹

Bildiğiniz gibi, uzun yıllar boyunca, gazeteler medyanın en önemli aracı olarak insanlığa hizmet etti. Yeni Asya Gazetesi de Üstad Bediüzzaman’ın yukarıda bahsettiğimiz emrine uyup basın yayın hayatına başladı.

Gazetecilik gibi basılı yayınların büyük ölçüde dijitalleşmeye başladığı günümüzde ise Yeni Asya, Üstad’ının emrine daha uyarak, Nurları “binler dille” konuşturmak için bugünün en modern neşir vasıtası olan YouTube üzerinden yayın hayatına başladı.

Sosyal hayatın çalkantılarına karşı manevî bir dayanak; akılları meşgul eden sorulara Kur’ânî cevaplar arayan gençlerin de istifadesine açık bir platform. Güncel ve entelektüel meselelerin Risale-i Nur perspektifinden yorumlandığı kâinata açılan bir pencere...

Üstad Hazretleri’nin “en modern neşir vasıtası” vizyonu ahirete kadar güncelliğini koruyacak bir hizmet formülü verirken; vazifemizin de şerh, izah, tekmil, tahşiye, neşir, talim, te’lif, tanzim, tertib, tefsir ve tashih olduğunu ifade ediyor.² Yani eğer çağımızda bir Nur talebesi çıkıp “Benim vazifem nedir ve nasıl yapmalıyım?” şeklinde bir soru sorarsa Üstad Bediüzzaman emsalsiz vizyonuyla bu soruyu cevaplıyor.

Biz de bu formüle ve bu emre uyma gayreti ile vazifemizin yeni bir vasıtası olan YouTube kanalımızda yayın hayatımıza başladık.

Tevfik ve muvaffakiyeti Erhamürrahimîn’den isteyip sizlerin de abone olmak suretiyle vereceğiniz destekleri bekliyoruz.

Kanalımıza abone olmakta gecikmeyiniz.

Linkimiz: https://www.youtube. com/ c/YeniAsyaTV

Dipnotlar:

1- BSN Tarihçe-i Hayatı, s. 627, YAN Birinci Baskı, İstanbul, Şubat-2017

2- Barla Lâhikası, s.419, YAN Birinci Baskı, İstanbul, Şubat-2017