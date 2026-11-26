ŞİİR

Olumsuz havalar sallar dünyayı, Yetişemez oldu fânî kanunlar. Çalmak isteyen var Güneş’i, Ay’ı Yetişemez oldu fânî kanunlar. Harâmîler yolda, çalınan hayat, Alınan tedbirler bayat mı bayat, Öylesine bozuk oldu ki heyhat! Yetişemez oldu fânî kanunlar. Allah’ın ismini yasaklayan var, Garip, gurabayı pataklayan var, Mazlumu ezeni aklayanlar var, Yetişemez oldu fânî kanunlar. Adalet göklere tırmandı yürür, Aklı olan herkes kaçışı görür, Gökyüzünü kara dumanlar bürür, Yetişemez oldu fânî kanunlar. “Başka kanun mu var?” deme ha bana, Görsene; kim hâkim koca cihana? İnsanlık tükenir; bak yana, yana, Yetişemez oldu fânî kanunlar. Musibet, musibet üstüne koşar, Şeytan ki bu işten, coşar mı coşar, “Hak yandayım” diyen, doğruca başar! Yetişemez oldu fânî kanunlar. Düşünüp doğruca yürümek gerek, Vücudu hak yolda sürümek gerek, Her yeri güllerce bürümek gerek, Yetişemez oldu fânî kanunlar. Ceyhûnî; feryatlar, figanlar durmaz, Hakkı seven kişi haklıya vurmaz, Eksiklik olmasa zulüm kudurmaz, Yetişemez oldu fânî kanunlar. CEYHûNİ (Mustafa AVCU)

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