Şaşırdınız değil mi? "Yahu, gazetelerin çoğu zaten AKP'li de, solcu gazeteler nasıl AKP'li oluyor?" diye.

Evet, bunu bir müddet önce bir CHP destekçisi birine söyleyince, o da şaşırmıştı. O şahsa bu sözleri söyleyince, peşinden, hemen îzah ettim. "Bakınız, bu bahsettiğim gazeteler, 'AKP'ye vuracağız, muhalefet edeceğiz!' diye, milletin dinine, imanına, mukaddesatına hakaret ediyorlar, düşmanlık ediyorlar ya, işte bunlar bunu yapmakla, AKP'nin ekmeğine yağ sürüp, onların daha çok iktidarda kalmasını sağlıyorlar. AKP, bu şekildeki gazetelerin neşriyatını görünce; 'Bakın gördünüz mü, bunlar, Allah muhafaza bir iktidara gelecek olsalar, dindar insanlara nefes aldırmayacaklar!' diyerek, yine milletin kendisine teveccüh etmesini temin ediyorlar. Hâlbuki böyle yapmayıp, AKP ile dinî, dinî değerleri ayrı tutsalar, daha iyi olur. Din, herkesin ortak malıdır, tekel altına alınamaz! Bakınız, Kılıçdaroğlu CHP'nin başına ilk geldiğinde ne yapmıştı? Şimdiye kadar yapılmayan, yapılamayan bir şeyi yapmış, CHP'nin ilk yirmi beş senelik icraatında millete yaptıkları zulümden dolayı özür dilemiş, helâllik istemişti. Ve CHP'nin, bundan sonra milletin diniyle, değerleriyle ters düşmeyeceğini ifade etmişti. İşte, bu solcu gazeteler de, bu akıllı yolla giderse ne âlâ. Gitmezse, dediğim gibi netice olur. "

Bu anlattıklarımı, hayret ve dikkatle dinledikten sonra; “Evet, dikkat edilmeyen bir şeye temas ettiniz, haklısınız!" demişti.