Her insan, üstünde bulunduğu sürece dünyaya, “Benim dünyam” diyebilir. Böyle olmakla beraber senden başkası, senin dünyadan istifade etmene mâni değil; bilakis, âlemini şenlendiren varlıktır.

Dünyada, nimetlerden, sairleri gibi insan da yararlanır. Meselâ:

Mevsim deverân eder, insan da cevelân eder.

Kışından, yazından; sevincinden hazzından herkes gibi pay alır.

Ay tutulur, gün kararır; onun rengi sararır.

Merkezde ihtizaz olsa güm, güm; o da üstünde sarsılır gün, gün.

Bir bulut perde olsa mâh ve şemsin yüzüne, hemen çehresi değişip buğu sarar gözünü, hüzün kaplar gönlünü; bitti sanır ömrünü. Çünkü Kudret sahibi Allah’ın (cc), kudretsiz kullarıyız biz. Âciz, fakir, zeliliz!

O, gökten inen yağmurun, tarladaki çamurun kendisine hizmet ettiğini bilse de bilmese de ihsan eder, Âlemleri Yaratan.

Ve nihayet, anlar:

Güneş doğar, dünyayı şavklandırır. Nebatatın tebessümü insanı canlandırır. Bilir ki masnuatın her biri, insanların hizmetine âmâde. Bu duygunun feriyle gözleri çakmak, çakmak; dudağında bir tebessüm. Değme artık keyfine...

İnsanın mizacı, bu!

Yaklaşık 8. 3 milyar insan, bu hâl üzre dünyada.

Aldıkları zevk, sevdikleri renk; gittikleri yol, birbirine benzemez. Hayatları, hayata bakışları, ruh hâleti, hoşlandıkları hoşlanmadıkları; hatta nefretleri bile, birbirinden ayrı.

Herkes kendi dünyasında, ayrı bir dünya manzarasını temaşa eder.

Kimileri dünyayı “han” olarak görürken, bazıları da “hânem” deyip sarılmış, dört eliyle!

Gerçekte aynı fizikî şartlarda yaşıyor gibi görünseler bile, insanların her birinin zihin yapısı, duyguları, mazisi ve bakış açısıyla tamamen kendine mahsus, bambaşka bir iç dünyası vardır; hayata, o pencereden bakarlar.

Yine de hepsinin dilinde, “Benim dünyam” kelâmı.

Kitâbullah’ta, “Bu dünya hayatı sadece bir eğlenceden, bir oyundan ibarettir”1 deniyor.

Elbette dünya ve dünyada bulunanlar neş’e verir, sevilir; sevilir ama, Sanatkârı hesabına sevilir.

Zaten “Dünya muhabbeti bütün hataların başıdır”2 hadis-i şerifinden çıkarılacak ders de bu: Dünyaya kalben bağlanmamak, cazibesine kanmamak, yarın orada yanmamak.

Velhâsıl: İnsanların hânesi, dört duvardan ibaret.

İşte “Benim dünyam” ve bana ait bir dünya!

Gerisi lâf u güzaf.

Âlem O’nun, dünya O’nun; hayat O’nunla kaim.

Ahirete dönük durmak gerekmez mi her daim?

Dipnotlar:

1- Ankebût Suresi: 64.

2- Sözler, s. 456; (Feyzü’l-Kadir, 3:368).