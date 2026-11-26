“Harb-i Umumîde mağlûbiyetimizden dolayı fazla müteessir olduğunuzu görüyoruz” diyenlere verilen cevap, yalnız bir devrin acısını değil, bütün bir ümmetin yükünü omuzlarında taşıyan bir ruhun hâlet-i ruhiyesini anlatır:

“Ben kendi elemlerime tahammül ettim; fakat ehl-i İslâmın eleminden gelen teellümât beni ezdi. Âlem-i İslâma indirilen darbelerin en evvel kalbime indiğini hissediyorum. Onun için bu kadar ezildim. Fakat bir ışık görüyorum ki o elemlerimi unutturacak, inşallah.”1

Kendi acısına sabreden bir insan, milyonlarca insanın derdini kendi kalbinde hissettiğinde artık acının mahiyeti değişir. Bediüzzaman’ın hayatında bu hissiyatın mühim bir yeri vardır. Onun nazarında İslâm âleminin maruz kaldığı sıkıntılar yalnız siyasî hadiselerden ibaret değildir; asıl mesele ümmetin içine düştüğü yeis, cehalet, ihtilâf, adaletsizlikler ve manevî buhranlardır. Bu sebeple onun mücadelesi, iman hakikatlerini yeniden insanların kalplerine yerleştirmek üzerine kurulmuştur.

İşte “bir ışık görüyorum” ifadesi, bu noktada son derece dikkat çekicidir. Çünkü karanlığın ortasında insanı ayakta tutan şey, karanlığın kendisi değil, ufukta görünen ışıktır. Risale-i Nur’un temel mesajlarından biri de budur: Ümitsizlik, hakikatin değil, karanlığın sesidir.

Savaşlar kaybedilebilir, şehirler yıkılabilir, devletler zayıflayabilir ve insanlar büyük acılar yaşayabilir. Fakat iman hakikati insanın kalbinde yeniden dirildiğinde, bütün bu mağlûbiyetlerin üzerinde başka bir ufuk açılır. Bediüzzaman’ın gördüğü ışık, maddî bir zaferden önce imanın inkişafıdır. Çünkü insanın kalbi ve ruhu kurtulmadan, dışarıdaki zaferlerin kalıcı bir anlamı olmayacaktır.

Risale-i Nur’un ortaya çıktığı zemin de böyle ağır bir karanlığın içinden doğmuştur. Fakat bu eserlerde karamsarlığın hâkim olmadığını görürüz; bilakis, en çetin şartlarda dahi Kur’ân’ın iman hakikatlerinden doğan bir ümit vardır.

Bugün de dünyanın farklı coğrafyalarında acılar yaşanıyor. İnsanlar savaşların, göçlerin, yoksulluğun ve adaletsizliklerin ağırlığı altında eziliyor. Müslümanların yaşadığı sıkıntılar karşısında insanın kendi rahatını düşünmesi kolay değildir. Fakat tam da burada Risale-i Nur’un bize öğrettiği ölçü önem kazanıyor: Acıyı görmek başka, acının altında ezilip ümitsizliğe düşmek başkadır.

Bugün bizim vazifemiz ışığı ve nuru aramaktır. Kendi sıkıntılarımızın içine kapanmak yerine başkalarının derdini hissedebilmek; fakat o dertleri yeise dönüştürmeden duaya, kardeşliğe, merhamete ve güzel amele çevirmek… Risale-i Nur’un “ışığı” biraz da burada saklıdır: Dünyanın karanlığını inkâr etmeden, kalbin ışığını söndürmemek. Çünkü tarih bize mağlûbiyetlerin geçici, imanla kazanılan hakikatlerin ise kalıcı olabileceğini gösteriyor. Bir milletin veya bir ümmetin yeniden ayağa kalkması, önce kalplerinde başlayan bir dirilişle mümkündür. Ve belki de bugün en çok ihtiyacımız olan şey, yeni bir zaferden önce yeni bir ümittir. Karanlık ne kadar koyu olursa olsun, ışığın değeri de o kadar artar. Yeter ki kalbimizde o ışığı aramaktan vazgeçmeyelim.

İnşallah bugün bizi ezen elemler, yarın iman, kardeşlik, adalet, hak ve hukukla yoğrulan bir dirilişin hatırası olacaktır.

Dipnot:

1- Tarihçe-i Hayat, s. 149.