Çıplak gözle göremediğimiz tek bir insan hücresi, bütün vücudumuzdaki hücrelerin toplamından daha fazla atom ihtiva ediyor.

Yetişkin bir insanın vücudunda yaklaşık otuz trilyon hücre bulunduğu hesaplanıyor. Bir hücredeki atom sayısı ise hücrenin çeşidine ve büyüklüğüne göre değişmekle beraber yüz trilyona ulaşabiliyor. Bir düşününüz: Vücudumuzdaki bütün hücreleri birer birer saysak, bir tek hücrenin içindeki atomların sayısına yine de erişemeyebiliriz!

Şimdi o küçücük hücreyi bir şehir büyüklüğünde tasavvur edelim. Hücre bu kadar büyütüldüğünde bile onu teşkil eden atomlar fevkalâde küçük kalır. Fakat o şehrin içinde imalât, nakliyat ve tamirat bir an olsun durmaz. Hücre zarı, hangi maddelerin içeri alınacağını, hangilerinin dışarı çıkarılacağını düzenler. Proteinler, vazifelerini görebilmek için kendilerine mahsus şekillerde katlanır. Moleküler makineler, hayat için zarurî maddeleri imal eder ve ihtiyaç duyulan yerlere nakleder.

Bu kadar çeşitli işte vazife gören atomların büyük kısmı hidrojen, oksijen, karbon ve azot gibi birkaç elemente mensuptur. Bunlardan su da yapılır, hücre zarı da. Aynı çeşit atomlar bir yerde proteinin, bir başka yerde DNA’nın terkibine girer. Bir hücrede bir araya geliş tarzlarıyla bu kadar farklı vazifelere hizmet eden şu zerreler, ne yaptıklarını biliyorlar mı?

Çekirdekli bir vücut hücresindeki DNA uç uca eklense yaklaşık iki metreyi bulur. Bu uzunluk, birkaç mikrometre genişliğindeki bir çekirdeğe sığdırılmıştır. Üstelik o DNA’nın ihtiyaç duyulan kısımları okunur, hücre bölünürken de DNA’nın bir kopyası çıkarılır. Hayretimizi artıran, iki metrelik bir ipliğin o küçücük yere nasıl sığdığı kadar, orada bu işlerin nasıl görüldüğüdür.

Bir de bu hücrelerden trilyonlarcasının aynı vücutta birbirinin yardımına koştuğunu düşününüz. Elimiz yaralandığında kanın pıhtılaşması, yaranın kapanması ve dokunun onarılması için nice hücre ayrı ayrı vazife görür. Biz yaranın ne vakit iyileşeceğini merak ederken, o küçücük hücrelerin içinde sayısız iş görülür. Nihayet insan, kendi vücudunda cereyan eden bu işleri araştırır ve kendisini teşkil eden zerreleri dahi inceleyebilir.

Şimdi soralım. Bu muntazam işlerin idaresini zerrelere havale edersek, her bir zerreyi hem âmir hem memur saymak mecburiyetinde kalmaz mıyız? Bir zerre, kendi vazifesini tayin etmekle beraber, o vazifenin bütün hücrenin ve hattâ bütün vücudun ihtiyaçlarına nasıl uyacağını da bilmelidir. Böyle bir bilgi ve kudreti zerreye vermek, ona bir nevi ulûhiyet isnat etmek demektir.

Akıl, o zerreleri ve gördükleri işleri tefekkür edince şu hükme varır: Beni yaratan, vücudumu terbiye ve idare eden, ilmi ve kudreti sonsuz olan Allah’tır.

