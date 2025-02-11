"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ŞUBAT 2025 SALI - YIL: 55

Esad sonrası, Rusya’nın Ortadoğu’daki konumu

Muhammet ÖRTLEK
11 Şubat 2025, Salı
Suriye’de Beşar Esad’ın devrilmesinin, Rusya’nın Ortadoğu politikasında önemli bir başarısızlık, ancak “stratejik yenilgi olmadığı” hususundaki değerlendirmelere 18 Ocak 2025 tarihli “Stratejik Geri Çekilme mi?” başlıklı makalemde değinmeye çalışmıştım.

Suriye’de başarısızlığa uğramış olsa da, Rusya’nın “güvenlik ve büyük güç statüsü için” elzem olan, Ukrayna’da Batı’yı yenme amacı devam ediyor. Rusya, Ukrayna’daki amacına ulaşırsa, Suriye, Ortadoğu ve diğer coğrafyalardaki nüfuzunu tekrar kazanabilir. Dolayısıyla Moskova’nın Suriye’deki başarısızlığının, stratejik yenilgi olmadığının temeli Ukrayna’da Batı’yı yenilgiye uğratma hedefine dayandırılıyor.

Şam’ın düşmesiyle, Moskova, “büyük güç stratejisinin temellerinden olan uluslararası terörizme karşı mücadele ve sınırlarının ötesinde ‘uzak yurtdışında’ askerî üslerin mevcudiyeti”ni şimdilik veya en azından Suriye’de kaybetti.

Askerî varlıklarıyla “terörizmi, sınırlarından uzak Suriye’de kontrol altına almaya” çalışması, Rusya’nın diğer bir stratejisidir.

Rusya’nın Esad sonrasındaki endişelerinden biri de “terörist tehditlerin yönetimidir”. Hem Esad rejimine, hem de Rusya’ya karşı silâhlı faaliyette bulunan çeşitli gruplar var. Bu grupların içinde Rusya ve komşu ülkelerin insanları da yer alıyor. Aslında “Moskova’nın, Suriye’yi radikal/terörist grupları çeken bir mıknatıs olarak gördüğü düşünülüyor. Dolayısıyla bu mıknatıs, teröristleri Suriye’ye çekiyor ve onları Rusya sınırlarından uzaklaştırıyordu”. Bugün artık belirtilen mıknatıs mevcut değil. Bu yüzden Moskova’nın karşısında iki alternatif beliriyor. Birisi “Rusya karşıtı gruplarla müzakere, diğeri uluslararası terörizmle mücadelede işbirliğine odaklanmak”.

Zaten Rusya, yeni Şam yönetimiyle 08 Aralık 2024’te yaptığı görüşmelerle, muhaliflerin Tartus ve Himeym’deki Rus üslerine zarar vermelerini engelleyerek, yukarıdaki birinci seçeneği gerçekleştirmiş oldu.

Ayrıca Suriye, Afrika’daki Rus unsurlarına erişim sağlamada Moskova için lojistik üs niteliğindeydi. “Şimdi Rusya, Afrika’daki muhtelif mevcudiyetini sürdürebilmek amacıyla kıtaya yeni giriş yolları arayacaktır”. Bugünkü konjönktürde “en uygun seçeneğin Libya” olduğu ihtimaldir. Çünkü Rusya “2024 yılı Bahar aylarından beri Libya’nın doğusundaki varlıklarını yoğunlaştırdı”. Her ne kadar Libya’nın, Afrika kıtasının Akdeniz sahilinin ortasında konumlanması bir stratejik avantaj olsa da, Libya’daki iç çatışmaların ve istikrarsızlığın Rusya açısından olumsuz bir durum oluşturabileceğini de unutmamak gerekiyor.

Bununla birlikte Rusya, Afrika kıtasındaki çeşitli varlıklarını korumak hususunda, İstanbul ve Çanakkale Boğazları’na her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyacaktır. Bu anlamda Rusya’nın Türkiye’ye bağımlılığının artacağı düşünülebilir. Elbette bu, Ankara-Moskova ilişkilerinin seyrine de bağlıdır.

Washington’da göreve başlayan yeni başkan Donald Trump’ın, ABD güçlerini Suriye’den (Ortadoğu’dan) çekmesi durumunda, “Rusya’nın da Suriye hakkındaki dış politikasını istikrarı sağlamaya yönlendirebileceği, hatta Astana sürecini yeniden başlatabileceği” ihtimallerdendir.

Rusya’nın Suriye’de eski konumunu tekrar kazanması “etnik ve dinî azınlıkları korumak, tarafsız ve dengeleyici bir dış güç olarak hareket etmesiyle” olabilir. Böylece eskisinin aksine, “Moskova’nın Ortadoğu’daki politikaları daha esnek hâle gelecektir”.

ABD’nin Taliban’la anlaşarak 15 Ağustos 2021’de Afganistan’dan çekilerek itibar kaybını tartışmalı şekilde azalttığı gibi, Rusya’nın da terörist gördüğü gruplarla anlaşma/işbirliği yapması muhtemeldir. Bu yüzden Rusya’nın Suriye’deki başarısızlığını, büyük ölçekte Ortadoğu’dan çekilmek mealinde okumak doğru değildir. Moskova’nın bölgede sert güç yerine, diplomasiye yoğunlaşacağı açıktır.

Ukrayna dışındaki kayıplarını ikincil durumda gören Rus devlet aklı, kaynaklarını Ukrayna’da yoğunlaştırmayı tercih etti. Böylece “Ukyana’da Batı’ya karşı kazanılacak bir zaferle, Rusya’nın Ortadoğu ve diğer bölgelerdeki konumunu yeniden tesis edeceği”ne ihtimal veriliyor.

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistinlilerin geri dönüş hakkı olmayacakmış!

    Ege Denizi'nde bir deprem daha

    Bolu’daki otel yangını unutuldu

    “RTÜK, farklı sesleri susturma kurumu hâline geldi”

    1 savcıya 1664 dosya

    Erdoğan: Tehciri konuşmaya değmez

    Gültekin Uysal duyurdu: 2028’de DP’nin cumhurbaşkanı adayıyım

    'İsrail, Orta Doğu'da alay konusu haline geldi'

    "Sarı serumdan uzak durun"

    Cihaza bağlı hastalar 1 Şubat'ta devreye giren yeni tarifeden muaf olacak

    Rusya: Trump'ın Gazze'yi devralma planıyla ilgili detay bekliyoruz

    Trump: Gazze'yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım

    İstanbul'a kar yağışı uyarısı

    "Trump, İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin"

    Ege Denizi'nde yine art arda depremler gözlemlendi

    Bina yapmakla depreme hazırlık olmaz

    Prof. Dr. Alaaddin Başar dualarla yad edildi

    Mücadelemiz devam etmeli

    İsrail, esirlere işkence yapmış

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ege Denizi'nde bir deprem daha
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Talat Aydemir’den bugünlere
    Genel

    Filistinlilerin geri dönüş hakkı olmayacakmış!
    Ali FERŞADOĞLU

    Zulüm nedir, zalim kimdir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Abdülhamid ve Heraklius
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet SOYDAN

    Risale-i Nur’u çok okumak mı, anlayarak okumak mı?
    Ahmet BATTAL

    İSAR’ın 1. TGSS’si takke düşürdü
    Abdil YILDIRIM

    Dilini koruyan dinini korur
    Risale-i Nur'dan

    Milletin bir fıtrî ihtiyacı da iman hakikatlerinin öğrenilmesidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.