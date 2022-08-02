"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Irak’ta parlamento baskını

Muhammet ÖRTLEK
02 Ağustos 2022, Salı
Irak’ta Şii lider Mukteda Sadr’ın taraftarları 27 Temmuz 2022’de Bağdat’ın yüksek güvenlikli Yeşil Bölgesi’ne girerek Parlamento’yu bastılar.

Sadr yanlılarının Parlamento’yu basmalarının nedeni, İran yanlısı siyasi grup Koordinasyon Çerçevesi’nden Muhammed El-Sudani’nin Başbakanlığa aday gösterilmesidir. Sadr yanlıları, 30 Temmuz 2022’de ikinci defa Parlamento’yu basarak oturma eylemine başladılar.

Bağdat’ta El-Sudani karşıtı protestolar, yüksek sıcaklığa rağmen sürüyor. Irak’ta 2003’teki ABD işgali sonrasında 5. Parlamento seçimleri 10 Ekim 2021’de yapıldı. Sonuçlara göre Şii Sadr Hareketi 73 temsilci ile 329 sandalyeli Parlamento’da birinci oldu. Böylece Sadr Hareketi, İran destekli Şii unsurları geride bırakmıştı.

Ancak ülkede 10 Ekim 2021 seçimlerinden beri hükümet kurulamaması siyasî krizi derinleştirmektedir. Çünkü hiçbir siyasî unsurun sandalye sayısı tek başına hükümet kurmaya yetmiyor. Petrol zengini/üreticisi Irak’ta yükselen petrol fiyatları ve sosyo-ekonomik istikrarsızlık toplumsal huzursuzluğa yol açmaktadır. Buna bir de Parlamento baskını eklenince, ülkedeki dinî/mezhebî ve toplumsal/etnik fay hatlarının harekete geçeceğinden endişe ediliyor.

Zaten seçimler, Ekim 2019 ve Şubat 2020’de gerçekleştirilen gösteriler ve “Bir Milyon Adam Yürüyüşü” ardından yapılmıştı. Muhtelif toplumsal kesimlerin protestolarının gündeminde yolsuzluk, yoksulluk, yoksunluk, gelir dağılımı adaletsizliği, işsizlik, altyapı sorunu vb. sosyo-ekonomik yetersizlikler ile ABD ve ülkedeki diğer yabancı güçlerin varlığından duyulan rahatsızlık, içişlerine müdahale ettiği iddiasıyla İran’a karşı öfke vardı. Seçmenlerin 10 Ekim’de seçimlere katılımındaki düşüş, toplumun ülkesi adına gelecek kaygısı taşıdığının işaretiydi.

Parlamento’da 73 sandalyeyle en büyük grup Sadr Hareketi, neredeyse 10 aydır hükümet kurulamaması üzerine, siyasî çıkmazı kırmak için 12 Haziran 2022’de topluca istifa ettiler. Fakat istifa edenlerin yerine, seçimlerde en yüksek oyu alan ikinci sıradaki adaylardan 64’ü, 23 Haziran 2022’de yemin ederek Milletvekilliğine başladılar. Milletvekilliğine yeni başlayanlardan 40’ının, İran yanlısı Koordinasyon Çerçevesi’ne katılması ve henüz resmi rakamlar açıklanmamasına rağmen Parlamento’da İran destekli siyasî yapının yaklaşık 130 sandalyeye ulaştığı ihtimaldir. Dolayısıyla bu vartada, toplu istifanın siyasî krizi daha da derinleştirdiği anlaşılıyor. Geçici Başbakan Mustafa El-Kadhemi’nin yerine kimin geleceği hâlen belirsizliğini koruyor.

Sadr, başlangıçta Şii hasımlarını Koordinasyon Çerçevesi’nden muhalefete gönderecek bir çoğunluk hükümeti fikrini de desteklemişti. Ancak sonrasında istifalar, 15 Temmuz 2022’de Bağdat’ta 100 bin Sadr taraftarının hükümet kurma girişiminin yeniden canlandırmak için birlikte Cuma namazı kılarak güç gösterisi yapması ve Parlamento baskını gibi gelişmeler Irak’taki siyasî fay hatlarının kırılganlığını gösteriyor. Belki de Sadr’ın hatasını. Hatta 15 Temmuz Cuma namazında, Şeyh Mahmud El-Jayashi’nin okuduğu hutbede Sadr’ın “hükümetin oluşumunda, güvenmediğimiz bazılarına emanet verilmesiyle zor bir yol ayrımındayız” cümlesine yer verildi. Bu cümle Sadr’ın, ciddi uzlaşma sağlanmadıkça geri adım atmayacağına işarettir.

Aslında Şiiliğin merkezi Irak’ta, yerli Şii hareket ile İran destekli Şiiler’in mücadelesi yaşanıyor.

Okunma Sayısı: 126
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Olacak şey değil

    Altılı masadan göç raporu

    İstanbul’da enflasyon yüzde 100’e dayandı

    Tarla-market farkı 9’a çıktı

    Son bir yılda doğal gaz yüzde 597 zamlandı

    Otobüs bileti uçağa yaklaştı

    Konuşsaydınız böyle olmazdı

    Zamlar alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi

    Artan TOKİ taksitlerine tepki

    Perinçek: Ağar’a kefilim

    Market soruşturmasında karar yıl sonunda verilecek

    Yanan ormanlar 20 - 60 yılda eski haline dönebiliyor

    Çin-Tayvan anlaşmazlığının 70 yılında da askeri gerilim devam ediyor
    📷

    500 yıllık ve yapımı meşakkatli bir lezzet: Boyoz

    Avrupa'da sıcaklar sebebiyle çok sayıda kişi öldü

    MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

    TMO'nun fındık alımları 22 Ağustos'ta başlayacak

    Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu maçları oynanacak

    Fransa - Aubais'deki yangında 370 hektar alan küle döndü

    Kosova-Sırbistan gerginliğinde son durum?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyaset tuzağı ve İhvan
    Genel

    Olacak şey değil
    Genel

    Konuşsaydınız böyle olmazdı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Tarla-market farkı 9’a çıktı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sevk-i İlâhîye tâbi olmak
    Süleyman KÖSMENE

    İltifatta ölçümüz ne olmalıdır?
    Ali FERŞADOĞLU

    Güneş tutulması, kader ve hür irade
    Genel

    Son bir yılda doğal gaz yüzde 597 zamlandı
    Faruk ÇAKIR

    Tasarruf için neyi bekliyoruz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.