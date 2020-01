Kasım Süleymani sonrası durum

Irak, bir süredir devam eden işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk vb. sosyo-ekonomik temelli halk gösterileri ile gündemde.

Gösterilerde ülkedeki yabancı askerlerin varlığı ve işgal sonrasında ABD kontrolünün devam etmesinden de duyulan rahatsızlık sokaklarda dile getirilmişti. Irak’ın kaotik ortamında Şii milislerin Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği binasını hedef almaları olayların büyümesine neden oldu.

İran’ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak Cumu günü, ABD’nin hava saldırısı ile Bağdat’ta öldürülmesi bölgenin fay hatlarını harekete geçirdi. Süleymani ile birlikte Şii milis grubu Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Iraklı Abu Mehdi El-Muhandis de öldürülenler arasındaydı.

Saldırı sonrasında İran resmi makamlarından “intikam” ifadeleri duyulurken, Hizbullah Tugayları’ndan yapılan açıklamada Iraklılar’ın ABD üslerinden en az 1.000 m uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Irak’taki ABD üslerinde toplamda 5 bin 200 Amerikan asker, 2014 yılında ‘İslam Devleti cihatçı radikal grubun’ yeniden canlanmasını önlemek amacıyla görevlendirilmişlerdi.

Irak’ta hal-i hazırda siyasi ve ekonomik temelli sosyal patlama yaşanmaktadır. Buna ülkenin bir de İran-ABD çekişmesine sahne olacağına anlayan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi “Parlamentoyu acilen yabancı askerlerin varlığı hususunda toplantıya davet ediyorum” çağrısını yaptı.

5 Ocak Pazar günü toplanan Irak Parlamentosu’nda en sert konuşmalardan birini El-Fetih Millietvekillerinden Ahmed El-Kinany’nin yaptığı belirtiliyor. Kinany konuşmasında “işgalcinin (ABD) ayrılışında oy kullanamayan herhangi bir Milletvekili, ülkesine ihanet etmiş olacak” dedi.

Parlamento’da görüşmelerin sonucunda “ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına” karar verildiği duyuruldu. Böylece Irak’ın, ABD ile İran arasındaki bir çatışmanın sahası ya da tarafı olmayacağının mesajı verilmiş oldu. Parlamentosu’nda aldığı bu kararı Irak’ın uygulama kabiliyetini ne oranda gösterebileceği de ayrı bir merak konusudur.

ABD’de “Savaşı Durdurmak ve Irkçılığı Sonlandırmak İçin Şimdi Harekete Geçin (Act Now to Stop War and End Racism – ANSWER)” hareketinin “İran’la Savaşa Hayır” dövizleriyle savaş karşıtı 40’tan fazla protesto planladıkları bildiriliyor.

İran dini lideri Ali Hamaney, Süleymani’nin yerine Tuğgeneral İsmail Qaani’yi atayarak, Kudüs Gücü kuvvetleri hakkındaki soruların önüne geçmiş oldu. Kudüs Güçleri başta olmak üzere, diğer Şii grupların farklı yerlerde ABD unsurlarını hedef alacakları beklentiler arasındadır.

Geçtiğimiz aylarda İran’da yaşanan sosyo-ekonomik nedenli sokak gösterilerini, ABD Beyaz Saray Basın Sekreteri Stephanie Grisham “ABD, İran halkını barışçıl protestolarında destekliyor” açıklamasında bulunarak ülkesinin tarafını belirlemişti. ABD, sokağı destekleyerek deviremediği İran rejimine karşı, Süleymani’nin öldürülmesiyle sertlik politikasına yöneldiği anlaşılmaktadır. Süleymani sonrasında Ortadoğu’da yeni bir dönemin başlangıcı olacağı tahmin edilmektedir.