"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2024 SALI - YIL: 55

Rusya ve Ortadoğu/ Arap Dünyası-2

Muhammet ÖRTLEK
26 Kasım 2024, Salı
Rusya’nın Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, Ortadoğu ve Afrika’ya artan ilgisi siyasî, ekonomik, askerî ve enerji alanlarında yoğunlaşıyor.

Moskova, Sovyetler Birliği döneminde, bölgeye daha çok ideolojik yaklaşım sergiliyordu. Soğuk Savaş’ın İki Kutuplu dünya düzeninin katı ideolojik tutumu, devletlerin konumlandıkları (Batı veya Doğu Bloku) kutbun dışında istenilen düzeyde ilişkilerini geliştirmesini engelliyordu. Dolayısıyla Sov-yetler Birliği’nin Ortadoğu/Arap dünyasıyla ilişkilerinin de sınırlı ya da inişli-çıkışlı bir seyir izlediği söylenebilir.

Özellikle bu dönemde Sovyet-Arap ilişki-leri “petrol üretim stratejileri üzerine bina edilirken”, Sovyetler’in, OPEC’in (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) lideri konumundaki Suudi Arabistan’la ilişkileri zikredilen sınırlılık içerisinde kaldı.

Yine Sovyetler’in 1979 Afganistan’la ve Rusya’nın 1994-1996’daki Çeçenistan’la Birinci Savaşı, Moskova’nın Ortadoğu/Arap dünyasıyla ilişkilerini olumsuz etkileyen gelişmelerdi.

1990’ların sonu ve 2000’li yılların baş-larında petrol fiyatlarındaki düşüşler ve ekonomik krizler, Suudi Arabistan ile Rusya arasında petrol üretim kesintileri hususunda görüşmeler yapılmasının nedenlerindendi. Ancak “Rus petrol sektörü özelleştirmeler, Moskova’nın o dönem için zayıf idarî yapısı, Rus vergi sistemindeki aksaklıklar ve eko-nomik krizlerden dolayı üretim kesintilerini uygulamada zorlandı. Bu durum, Rusya’nın OPEC üyesi ülkeler nazarındaki itibarını sarsmıştı”.

Ancak 2010’lu yılların başlamasıyla, 1990’da sona eren Soğuk Savaş’ın etkileri de uluslararası ilişkilerde hissedilir şekilde azalmıştı. Petrol üreticisi “Rusya ve Suudi Arabistan da birbirlerinin küresel petrol piyasa-larındaki önemli rollerini daha iyi fark etmeye başladılar”. Moskova’nın Suriye’deki Beşşar Esad’a açıktan desteğine rağmen, Suudi Arabistan’ın Rusya’nın OPEC üyeliğine karşı çıkmadığı biliniyordu.

Muhtemel OPEC üyeliğiyle Ortadoğu/Arap dünyasıyla daha yakın ilişkiler kurabilecekken, Rusya, “G8, DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü), OECD (Ekonomik Kalkınma Örgütü) vb. üyelikleriyle yükselen bir güç olduğu iddiasıyla enerji politikalarını OPEC’le uyumlu hâle getirmeye isteksiz davrandı”. Böylece Rusya hem OPEC tarafından belirlenen piyasa koşullarından faydalanırken hem de OPEC’ten bağımsız petrol ürecisi konumunu sürdürmeyi tercih etti.

Dünyada 2010 sonrası artan jeopolitik gerginlikler ve halk hareketleri, Rusya’nın Ortadoğu/Arap dünyasıyla ilişkilerine yeni bir boyut kazandırdı. Özellikle 2011 yılında Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde başlayan Arap Baharı/Uyanışı sayesinde, toplumsal kitlelerin 30-40 yıllık diktatör yöneticileri devirmesi, Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhakı, ilhaka karşılık Rusya’nın ABD liderliğindeki G8’den çıkarılması, Donbas ve Luhanks’taki çatışmalar, Moskova’nın Batı’lı ülkelerle uzun süren gerginlikleri vb. geliş-meler daha fazla izole edilmiş Rusya’yı yeni ittifaklar aramaya zorladığı görüldü.

Tüm bu olaylar, “küresel petrol piyasasının dinamiklerini etkileyerek, 2014-2020 ara-sında değişen, dönüşen ve yeni gelişen stratejik, siyasî ve ekonomik çıkarlar petrol üreticisi OPEC dışı Rusya ile OPEC öncüsü Suudi Arabistan arasındaki işbirliğinin arttığı yeni bir dönemi başlattı.

Diğer taraftan “ABD’de 2012’de keşfedilen kaya gazı rezervleri, neredeyse 100 yıllık bir arzın kilidini açtı.” “ABD’deki kaya gazının aşırı üretimi, doğal gazın; petrol üretimi de küresel piyasalarda akaryakıt fiyatlarının düşüşü-nü tetikledi. Böylece 2014’ün ilk yarısında Brent’in varil başına ortalama fiyatı 108.93 Dolar iken, yıl sonunda 55,27 Dolara geriledi”. Aslında belirtilen düşüş, artan talepten değil, yeni rezervlerin keşfini sağlayan teknolojik gelişmelerden kaynaklıydı. Bu yeni gelişme, OPEC’in artık tek başına piyasayı istikrara kavuşturma kapasitesine sahip olmadığını da ortaya çıkardı.

-Devam Edecek-

Okunma Sayısı: 86
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Halkın enflasyonu tırmanmaya devam ediyor

    Emekli yılı, hüsran yılı oldu

    Ordu Cumhuriyetin bekçisi değildir

    “Cumhurbaşkanlığı tasarruf yapacak mı?” sorusu cevapsız kaldı

    İsrail Lübnan’da da katliam yapıyor

    Fransa UCM’ye uyacak

    Malatya - Doğanşehir'de 4,6 büyüklüğünde deprem

    Küçük esnaf kepenk kapattı

    Endonezya'da ''ani'' sel ve heyalan: 16 kişi öldü, 6 kişi kayıp!

    Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda tutuklanacaklar

    Mermer ocağında göçük altında kalan 2. kişinin de cesedine ulaşıldı

    32 ilde eğitime 1 gün ara

    Türkiye genelinde 3 gün boyunca kar yağışı etkili olacak

    Faiz bütçesi

    Adil yargılama için tek celse şart

    Saldırı altındaki Filistinlilerin çadırları da sular altında kaldı

    Kâbe’ye saygısızlık kabul edilemez

    SP’ye yeni başkan

    Öğretmenler Günü’nde acı tablo

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Ahirzaman uzundur, biz bir faslındayız
    Yasemin YAŞAR

    “Tesanüdünüzü tamir ediniz”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yüz yıldır istikrar bulamayan parti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Eğer 5. Şuâ olmasaydı...
    Faruk ÇAKIR

    Günde kaç kez hak ihlâli olsun?
    Cevher İLHAN

    “Kayyım darbesi”yle “havuç ve sopa siyaseti!”
    Süleyman KÖSMENE

    Beynimizi kemiren binlerce soruya cevaplar
    İbrahim Günaydın

    Zulme sessiz kalmak afetlere sebep olur
    H. Muharrem OKUR

    Tarafgirlikle muamele yerine af

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.