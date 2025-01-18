"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 OCAK 2025 CUMARTESİ - YIL: 55

Stratejik geri çekilme mi?

Muhammet ÖRTLEK
18 Ocak 2025, Cumartesi
Rusya’nın Suriye’deki başarısızlığı, stratejik yenilgisizlik anlamına gelir mi?

Suriye’de Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ)’ın öncülüğündeki muhaliflerin 8 Aralık 2024’te Şam’ı ele geçirmeleriyle, Rusya’nın Soğuk Savaş döneminden, yani baba Hafız Esad’dan kalan Ortadoğu müttefiki Suriye Baas rejimi, oğlu Beşşar Esad’ın ülkeyi terk etmek/kaçmak durumunda kalmasıyla tarih sahnesinden çekildi.

Esad’ın devrilmesi, Rusya’nın Ortadoğu politikasında önemli bir başarısızlıktır. Ancak “stratejik yenilgi olmadığı” da değerlendiriliyor. Rusya’nın “güvenlik ve büyük güç statüsü için” elzem olan, Ukrayna’da Batı’yı yenmek amacı devam ediyor. Rusya, Ukrayna’daki amacına ulaşırsa, Suriye, Ortadoğu ve diğer coğrafyalardaki nüfuzunu tekrar kazanabilir. Rusya nüfuzunu tekrar kazanana kadar, “muhtemel kayıplarını sınırlamaya, Akdeniz’e erişimi sürdürmeye ve Ukrayna’da savaşı kazanana kadar uluslararası siyasette önemli rol oynamaya çalışacaktır”. Moskova’nın Suriye’deki başarısızlığının, stratejik yenilgi olmadığı bu hususlara dayandırılıyor.

Moskova açısından Suriye’de 2015-2024 yılları arasındaki askerî operasyonları ve Suriye’deki varlığı, Rusya’nın “büyük güç stratejisinin temellerinden olan uluslararası terörizme karşı mücadele ve sınırlarının ötesinde ‘uzak yurtdışında’ askerî üslerin mevcudiyeti”dir.

Bir de Suriye, Afrika’daki Rus unsurlarına erişim sağlamada Moskova için lojistik üs niteliğindeydi. Ayrıca Suriye’de, Rus varlığının Ortadoğu’daki meselelere müdahilliği ve arabuluculuğu vardı. Bu anlamda Rusya’nın Türkiye ile İran arasında müzakerelerde rol oynadığı biliniyor. Yine Rusya’nın, Suriye’deki üsleri sayesinde kendisini by-pass edebilecek “Basra Körfezi’nden Avrupa’ya doğalgaz boru hattı projelerini” de engellediği muhtemeldir. Askerî varlıklarıyla “terörizmi, sınırlarından uzak Suriye’de kontrol altına almaya” çalışması, Rusya’nın diğer stratejilerindendir. Böylece Moskova’nın zikredilen stratejileri/avantajları azaldı ya da yok oldu.

Bununla birlikte Rusya, yeni Şam yönetimiyle “diplomatik personelinin güvenliğini sağlamak ve üslerindeki askerî personelini azaltmak hakkında görüşmeler yaparak”, muhaliflerin özellikle Tartus ve Himeym’deki Rus üslerine zarar vermelerini engelledi. Hatta Rusya resmî haber ajansı Tass 08 Aralık 2024’te “Suriye muhalefeti, Rus askerî üslerinin güvenliğini garanti ediyor” haberini yayınladı. Sonuçta Esad’ın düşüşü, başarısızlık olarak görünse de, Rusya’nın mümkün olduğunca itibarını kurtarmaya yöneldiği muhtemeldir.

Moskova 08 Aralık 2024’ten beri “Suriye’deki başarısızlığı, Rusya için değil, Suriye müttefikleri için bir “yenilgi” görüntüsü veriyor. Öncelik verilen “Ukrayna’da kısa vadede de gelecek bir zaferin, Suriye’deki yenilginin itibar kaybını telâfi edeceği” düşünülüyor olsa gerek. ABD’nin 15 Ağustos 2021’de Afganistan’dan çekilerek itibar kaybını tartışmalı şekilde azalttığı gibi.

Rusya’nın Batı’yı Ukrayna’da yenmesi “güvenliğini, varlığını ve büyük güç statüsünü uzun vadede garanti edeceği ana stratejik” hedeftir. Ukrayna dışındaki kayıplar ikincil durumdadır. Azerbaycan-Ermenistan arasında Eylül 2023’teki Dağlık Karabağ Savaşı’nın ardından, Rus Barış Güçleri bölgeden çekildi.

Hatta “Ermenistan Cumhurbaşkanı Nikol Pashinyan, Moskova’yı 07 Ekim 2002’de Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan arasında kurulan Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (Collective Security Treaty Organization-CSTO)’nü etkisiz olmak suçlamıştı.” Buna rağmen Rusya askerî unsurlarını Güney Kafkasya’ya yönlendirmedi. Bir anlamda Rus devlet aklı, kaynaklarını Ukrayna’da yoğunlaştırmayı tercih etti. Böylece “Ukyana’da Batı’ya karşı kazanılacak bir zaferle, Rusya’nın Ortadoğu ve diğer bölgelerdeki konumunu yeniden tesis edeceği”ne ihtimal veriliyor.

Ancak Rusya’nın, Ukrayna’daki savaşı mevcut ekonomik şartlarla sürdürülebilirliği de tartışılıyor. Ukrayna’daki savaşın ne şekilde/nasıl sonuçlan(dırıl)acağı, Rusya’nın tercih, seçenek, strateji, politika ve ihtimallerini yeniden belirleyecektir.

Okunma Sayısı: 267
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması İsrail hükümeti tarafından da onayladı

    Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler ABD başkanlık kararnamesinden çıkarıldı

    İsrail, Filistin'i dikkate almadan kendi varlığını sürdüremez

    Galatasaray'ın deplasmandaki rekor galibiyet serisi Hatay'da sona erdi

    Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

    Mal para etmiyor, masrafa gidiyor

    İsrail’in geleceği kalıcı barışa bağlı

    Geçici hükümetten Türkiye’ye vergi darbesi mi?

    FKÖ: Bölünmüş Filistin istemiyoruz

    İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması engeli ortadan kalktı

    Starship 7. test uçuşunda parçalandı - Musk: "Başarı belli değil ancak eğlence garantili!"

    Ateşkes duyurusundan sonra ölü sayısı 99'a çıktı

    “Elektrik ve doğalgaza zam kaçınılmaz”

    İsrail, Hamas’ı suçlayarak ateşkes anlaşmasının onayını erteledi - Hamas ise anlaşmaya bağlı olduğunu açıkladı

    Ateşkesin duyurulmasından sonra 38 Gazzeli daha İsrail tarafından katledildi

    Büyük heyelan afetinde 100 bin metrekare hacme sahip malzeme taşınmış!

    Dışişleri Bakanlığı: Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz

    Hamas-İsrail ateşkesinin gayriresmi metni belli oldu

    Norveç: Gazze'de barış iki devletli çözümden geçiyor

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Gazeteci çocuk…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İsrail, Filistin'i dikkate almadan kendi varlığını sürdüremez
    Genel

    Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler ABD başkanlık kararnamesinden çıkarıldı
    Ahmet BATTAL

    İstanbul Barosu operasyonu
    Faruk ÇAKIR

    Bunun vebali iktidarın değil mi?
    Risale-i Nur'dan

    Üç Aylar’da Hizbü’l-Kur’ân ve Hizb-i Nûrî okumak
    Ali FERŞADOĞLU

    Hak daima üstün gelir
    Mehmet ÇETİN

    Pi sayısında kaderi aramak!
    Abdil YILDIRIM

    İnsan derdiyle dost olmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.