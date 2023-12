Tevhid-i Hakikiye geel! (Haşiye)

Haşiye: Her ne kadar Risale-i Nur müşteri aramasa da, ilan ettiği hakikatler adeta başlıktaki gibi “geel, geel” diye sesleniyor, bizleri kendilerine muhatap olmaya çağırıyor.

Haftalık Mesnevi-i Nuriye okumalarımız dolayısıyla dostlar ve kardeşlerle yine bir araya geldik. İman hakikatleri pazarında Risale-i Nur tezgâhındayız. Bu tezgâh öyle bir tezgâh ki, neyi ararsanız var, neyi sorarsanız bulunur. Risale-i Nur tezgâhının Mesnevi-i Nuriye kısmındayız. Her şeyden numuneler konulmuş. Bu kısma baştan göz gezdiriyoruz. Sıra tevhide geliyor. Tezgâhtar bizi arkadaş olarak kabul ediyor ve tenbihte bulunuyor:

“Tevhid iki çeşit olur. Birisi amiyane tevhiddir, ikincisi hakiki tevhiddir. Amiyane tevhid sahiplerinin fikirce gaflet ve dalalete düşmeleri korkusu vardır. Hakiki tevhid sahipleri ise layetezelzel bir itikada sahiptir, her şeyin üstünde Cenab-ı Hakk’ın sikkesini görürler ve her şeyin cephesinde bulunan mührünü, damgasını okurlar. Bu sayede huzuri bir tevhid melekesi maliki olurlar. Böylece dalalet ve evhamın taarruzundan kurtulurlar,” diyor.

Her şeyin hakikisi evla olduğundan, hakiki tevhide yoğunlaşıyoruz. Tezgâhtardan hakiki tevhid hakkında bilgi almaya devam ediyoruz. O da, anlayacağımız bir dille, muhtasaran, misallerle anlatmaya devam ediyor:

“Her bir masnuun yüzündeki sikkeler, her bir mahlukun cephesindeki hatemler, kudretin neşrettiği mektuplardaki turralar O’na hastır. Yalnız hayat üzerindeki sikke-i i’caza bakıldığında, bir şeyden (su gibi) çok şeyleri icat edip çıkartmak ve çok şeyleri (muhtelif yemekler ve meyveler gibi) bir şeye tahvil etmek ancak her şeyi halk eden ve her şeyi yapan Sani’ e mahsus bir sikkedir,” diyor.

Bizler tezgahtarın anlattıklarıyla mest olurken, farklı zihinlerin aynı hakikatlere yoğunlaşmasıyla oluşan şahs-ı manevinin kerametiyle, farklı manaların kapıları aralanıyor. Birkaç kişi bir araya gelerek yapılan okumaların ve müzakerelerin ne derece ehemmiyetli olduğu ortaya çıkıyor.

Yakın zamanda tekrar görüşeceğimizi umarak, sizlere şu mısralarla veda etmek istiyorum:

Hakiki tevhid ile boyanmak için,

Tevhid melekesini kazanmak için,

Dalalet ve evhama dayanmak için,

Nurları okumaya var mısın?

Sikkeleri görmek için masnuatta,

Hatemleri süzmek için mahlukatta,

Turraları bilmek için mektubatta,

Nur’larla nurlanmaya var mısın?