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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MART 2024 SALI - YIL: 55

Dikkat, bahar geliyor!

Müşfik Kahraman
05 Mart 2024, Salı
Bu haftaki çarşamba dersimize bir kez daha Üstadımızın ‘arkadaş’ hitabıyla muhatab olarak taltif olduk ne büyük bir saadet.

Dersimiz yeryüzünün bahar mevsimi sayfasındaki ehadiyet sikkesini ve samediyet hatemini konu ediniyor. Dersimizden aldığımız notlarımızı istifadenize sunuyoruz.

Arkadaş! Her bir mevcudun üstünde, Sâni’-i Ehad u Samed’in bir sikkesi (Nereye ve kime ait olduğunun bilinmesi için konulan işaret), bir hâtemi (mührü) olup, o mevcudun Sâni’-i Ehad u Samed’in mülkü ve eser-i san’atı olduğuna şehadet ediyorlar. Evet, sınırsız ehadiyet sikkelerinden ve samediyet hâtemlerinden, yalnız bahar mevsiminde yeryüzü sayfasına vurulan sikkeye bak diye bakışlarımızı karşılamaya hazırlandığımız bahar mevsimine dikkatli nazarları çeviriyor ki bu gelecek cümleler o sikkeyi güneş gibi gösteriyor ve ehl-i dikkati hayretler içinde bırakıyor.

Evet, yeryüzü sayfasında pek garip ve hikmetli icatlar var. Bu görünen icadın gösterdiği kuvvet ve faaliyeti (ki faaliyet faili gösterir) görmek için şu cümlelere dikkatle bak.

1-İcad fiili pek büyük, geniş ve mutlak bir cömertlikle geliyor.

2- Mutlak bir kolaylık ve mutlak bir kuvvetle oluyor.

3-Mutlak bir intizamla olmasının yanında mutlak bir hızla oluyor.

4-Mutlak bir genişlikte olmakla beraber her yerde ve her şeyde ölçü ve denge bulunuyor.

5-Güzel bir eser-i sanat olmakla beraber, mutlak bir ucuzlukta görünüyor.

6-Her şey birbirine bağlı ve iç içe olmasıyla beraber bir başkasını ihmal etmeden her şeyi mutlak bir şekilde özel olarak yapar.

7-Her şeyde sınırsız bağlantı olmasına karşın hiçbir eserde çirkinlik görünmez.

8-Nev yani tür ile bunun bireyi arasında mutlak bir uzaklıkla beraber mutlak bir şekilde birbirine uygun olma durumu var.

Her biri ayrı derinlikte manaları olan bu cümlelerle yine tefekkür ile hayretimiz artıyor. Bu hayret ve tefekkürle gelecek bahar mevsimini karşılamak temennisiyle selam ve dua ile...

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