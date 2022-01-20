"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Hekimoğlu İsmail Ağabey’e rahmet duâsıyla

MUSTAFA BALIKÇI
20 Ocak 2022, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi’nin ilk yazarlarından, asıl ismi Ömer Okçu olan Hekimoğlu İsmail Ağabey de bu fani dünyadan gerçek âleme göç edip sevdiklerine kavuştu. Allah gani gani rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun.

Hekimoğlu İsmail’in ilk romanı önce Mihrab, sonra da Yeni Asya Yayınları arasında yayınlanmış ve baskı üstüne baskı yapmıştı. Daha sonraları beyaz perdeye de aktarılmıştı. Hekimoğlu İsmail’in Yeni Asya Yayınları’nda ayrıca; Maznun, Düşünceler, Yapraklar, Ölüler Diriliyor gibi kitapları da yayınlanmıştı.

1959 yılında Emirdağı’nda Bediüzzaman Hazretleri’ni ziyaret eden Hekimoğlu İsmail Ağabey, Risale-i Nurlar’ı Amerika’ya da götürmüştür.

1975 yılında Risale-i Nur ve Yeni Asya’yı tanıyınca bana bir dostum bir gün Minyeli Abdullah kitabını hediye etti ve bir solukta okumuştum. Ertesi yıl askere gittim, levazım sınıfında olduğum için usta birliğini Erzurum, ordu fırınında yaptım.

Çarşı iznine çıktığım bir gün, Yeni Asya bürosundan aldığım Minyeli Abdullah kitabını hem tekrar okudum ve bir çok asker arkadaşlarıma da okutmak nasip oldu. Daha sonraları, kitap ve kırtasiye işine girince dükkânımda hem satış ve hem de okutma imkânımız oldu Elhamdülillah. Çok beğenip ve çok istifade ettiğim bu kitabın yazarı ile tanışmayı çok, ama çok arzu ediyordum. Bu isteğimi teskereden sonra Allah nasip etti. 1978 yılı başlarıydı, İstanbul’a gittim ve Cağaloğlu’nda ziyaretimi gerçekleştirmiş oldum.

Ömer Okçu Abi çok müşfik, sevecen ve mütevazı bir insandı, beni çok güzel karşıladı tanıştık ve biraz sohbet ettik, bana çıkarmış olduğu Sur Dergisi’nden bir kaç tane hediye etti ve bana iş ve meslek konusunda tavsiyede bulundu. O günden sonra bir daha karşılaşmak ve görüşmek nasip olmadı. En son 3-4 yıl önce bir TV kanalın da Ramazan ayında bir programda sohbetini dinlemiştim.

Ben ise merhum Hekimoğlu Ağabeyin tavsiye ettiği meslek, şartlar gereği hemen olmasa da 13 yıl sonra, yani 1991 yılında kırtasiye işine başlamış oldum. Allah’a şükürler olsun 31 yıldır çok sevdiğim bu kitap-kırtasiye ile meşgul oluyorum. Yeni Asya Şarköy temsilcisi olarak, hem Risale-i Nur, hem Yeni Asya Neşriyat, hem gazete bayiliği gibi hizmetleri ilçemiz de karınca kararınca yürütmeye çalışıyoruz. 

Hekimoğlu Ağabeyimize Allah tekrar rahmet eylesin.

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    KHK'lar çocukları da mağdur ediyor

    Cemaatlerle ve yurtlarıyla uğraşmayın

    Sosyal medyadan hakaret cezasız kalmadı

    DSÖ, Acil Durum Komitesinde alınan kararları açıkladı

    Depreme hazırlıklı değiliz

    Ciddi su krizi bizi bekliyor

    Yerel gazeteler de zorda

    Akşener: Bizdeki enflasyon Avrupa’dakinin toplamı

    Lider puan kaybetti

    Kimyasal kirlilik alarm veriyor

    MB Kanunu'nda değişiklik yasalaştı

    İsrail'den 'vahşice' bir zorbalık daha: Gece yarısından sonra yıktılar!

    Gazze’de su krizi derinleşiyor

    Fukara çarşısında bile fiyatlar uçtu

    Son 24 saatte 72 bin 615 vaka ve 176 ölüm gözlemlendi

    Et ve süt daha da pahalanacak

    Liderleri bekliyoruz

    Ezana izin, din hürriyetinin gereği

    Yaraları sarma vakti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    KHK'lar çocukları da mağdur ediyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KYK yurtlarından cemaatlere
    Genel

    Cemaatlerle ve yurtlarıyla uğraşmayın
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu intiharların sorumlusu kim?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Sosyal medyadan hakaret cezasız kalmadı
    Süleyman KÖSMENE

    Rüyada veya uykuda iman gider mi?
    Mikail YAPRAK

    İttihad, Yeni Asya ve Hekimoğlu İsmail
    Risale-i Nur'dan

    İmansızlık azap içinde azaptır
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Hutbe-i Şamiye’nin irâd târîhi ve mahiyeti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.