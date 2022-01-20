Hekimoğlu İsmail Ağabey’e rahmet duâsıyla

Yeni Asya Gazetesi’nin ilk yazarlarından, asıl ismi Ömer Okçu olan Hekimoğlu İsmail Ağabey de bu fani dünyadan gerçek âleme göç edip sevdiklerine kavuştu. Allah gani gani rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun.

Hekimoğlu İsmail’in ilk romanı önce Mihrab, sonra da Yeni Asya Yayınları arasında yayınlanmış ve baskı üstüne baskı yapmıştı. Daha sonraları beyaz perdeye de aktarılmıştı. Hekimoğlu İsmail’in Yeni Asya Yayınları’nda ayrıca; Maznun, Düşünceler, Yapraklar, Ölüler Diriliyor gibi kitapları da yayınlanmıştı.

1959 yılında Emirdağı’nda Bediüzzaman Hazretleri’ni ziyaret eden Hekimoğlu İsmail Ağabey, Risale-i Nurlar’ı Amerika’ya da götürmüştür.

1975 yılında Risale-i Nur ve Yeni Asya’yı tanıyınca bana bir dostum bir gün Minyeli Abdullah kitabını hediye etti ve bir solukta okumuştum. Ertesi yıl askere gittim, levazım sınıfında olduğum için usta birliğini Erzurum, ordu fırınında yaptım.

Çarşı iznine çıktığım bir gün, Yeni Asya bürosundan aldığım Minyeli Abdullah kitabını hem tekrar okudum ve bir çok asker arkadaşlarıma da okutmak nasip oldu. Daha sonraları, kitap ve kırtasiye işine girince dükkânımda hem satış ve hem de okutma imkânımız oldu Elhamdülillah. Çok beğenip ve çok istifade ettiğim bu kitabın yazarı ile tanışmayı çok, ama çok arzu ediyordum. Bu isteğimi teskereden sonra Allah nasip etti. 1978 yılı başlarıydı, İstanbul’a gittim ve Cağaloğlu’nda ziyaretimi gerçekleştirmiş oldum.

Ömer Okçu Abi çok müşfik, sevecen ve mütevazı bir insandı, beni çok güzel karşıladı tanıştık ve biraz sohbet ettik, bana çıkarmış olduğu Sur Dergisi’nden bir kaç tane hediye etti ve bana iş ve meslek konusunda tavsiyede bulundu. O günden sonra bir daha karşılaşmak ve görüşmek nasip olmadı. En son 3-4 yıl önce bir TV kanalın da Ramazan ayında bir programda sohbetini dinlemiştim.

Ben ise merhum Hekimoğlu Ağabeyin tavsiye ettiği meslek, şartlar gereği hemen olmasa da 13 yıl sonra, yani 1991 yılında kırtasiye işine başlamış oldum. Allah’a şükürler olsun 31 yıldır çok sevdiğim bu kitap-kırtasiye ile meşgul oluyorum. Yeni Asya Şarköy temsilcisi olarak, hem Risale-i Nur, hem Yeni Asya Neşriyat, hem gazete bayiliği gibi hizmetleri ilçemiz de karınca kararınca yürütmeye çalışıyoruz.

Hekimoğlu Ağabeyimize Allah tekrar rahmet eylesin.