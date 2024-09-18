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18 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Şimdiye ve istikbale hitap eden bir Kur’ân tefsiri- 3

Mustafa Eren BOZOKLU
18 Eylül 2024, Çarşamba
Uluslararsı Tefsir ve Meal vakfının kurulması ile beklenen muhtemel faydalardan bazıları şunlar olacaktır:

1. İttihat ilimle gerçekleşir. Özellikle İslam Toplumlarının ittihadını sağlayacak bir mekanizma olarak ilim adamlarının bir araya gelmesi, etkileşimi ve bunun ahlâkî ve dinî temellere dayanması önemlidir. Bu çalışma ile etkileşimi artan Müslümanların potansiyel tüm alanlarda yakınlaşmaları mümkün hâle gelecektir.

2. Çağımızda coğrafyaya, yaş grubuna, cinsiyete, kültüre, bilimsel bağlama ve daha pek çok hususa göre çok farklı konularda cevaplanması gereken oldukça fazla soru vardır. Özellikle Müslümanlar arasındaki soruların cevaplanması açısından bu girişim oldukça faydalı sonuçlar doğurabilecektir.

3. Bu girişimin, Sevâd-ı Azam’ın oluşmasına ve radikalizmi azaltıp ümmetin birbirine yakınlaşmasına katkı sağlaması ve Ümmetin büyük caddesinin ortaya çıkmasına katkı sağlaması beklenebilir.

4. İslâmî İlimler ile Fen Bilimlerinin beraber çalışması ile Kur’ân’ın anlaşılması ve çağın seviyesine uygun bir Kur’ân yorumunun ehil topluluklarca yapılması ve bunun herkes tarafından erişilebilir hâle gelmesi mümkün olacaktır.

5. Gayr-i Müslim toplumların İslâm’la ilgili soruları ve itirazları yetkin bir muhatap tarafından cevaplanarak insan kaynağı hem ekonomik hem verimli olarak kullanılmış olacaktır.

6. Tefsir yapılırken hem İslâm’ın diğer kaynakları taranmış, kamuoyunun anlayacağı şekilde sunulmuş ve derli toplu bir Tefsir, Meal, Fıkıf vs. külliyatı ortaya çıkmış olacaktır.

7. Müslim ve gayr-i Müslim araştırmacılar ile bireyler için hem üzerinde mutabık kalınmış Kur’ân tercümeleri çeşitli dillerde sunulmuş olacak, Kur’ân’ı yorumlama metodolojisi ilgililerin nazarına sunulacak ve dağınık hâlde bulunan Kur’ân’a ait bilgiler derli toplu ve anlaşılır şekilde muhataplara ulaştırılacaktır.

8. Kur’ân ve tarihsel bağlamın sağlıklı şekilde kurulması sağlanmış ve Anakronizmin önü kesilmiş olacaktır.

Ancak bazı risklerin olduğu gözlerden kaçmamalıdır:

1. Bu girişimin oluşması uzun soluklu bir dizi faaliyetle mümkün olabilecektir; dolayısıyla hemen büyük beklentilere girilmesi girişimi sekteye uğratabilecektir.

2. Özellikle Tefsir Konferansının, Kurulunun ve Bilimsel Danışma Komitelerinin üyelerinin ümmeti temsil edecek şekilde seçilmesi ve aralarında senkronizasyonun ve iletişimin sağlanması temel zorluk olarak gözükmektedir. Bunun için dikkat, itina ve sabır gösterilmesi elzemdir.

3. Sponsorluklar ve Bağışlar en önemli kaynaklar olacaktır. Dolayısıyla hukukî ve fıkhî bir zeminde uygun bağış ve sponsorluk altyapısının oluşturulması büyük önem arz etmektedir.

4. Üyelerin Huzur hakkı, maaş, harcırah vs gibi haklarının nasıl olacağı tartışılmalıdır. Genelde Gönüllülük Esasına göre çalışılması, sadece süresiz çalışacak personele maaş ödenmesi temel yaklaşım olması uygun olacaktır.

5. Belirli bir guruba bariz şekilde angajmanlık görüntüsü verilmesi ve siyasetle doğrudan temasta bulunulması ümmet düzeyinde bir temsiliyeti riske atacaktır. Dolayısıyla bu husus, Vakıf Tüzüğünde bariz şekilde ifade edilmeli ve her kesimden katılımın sağlanmasına azamî gayret gösterilmelidir.

6. Vakfın sürdürülebilir bir ekonomik gelire sahip olması için meşru zeminler araştırılmalıdır. 

—SON—

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