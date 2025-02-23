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23 ŞUBAT 2025 PAZAR - YIL: 56

Siyasette Demirel ekolü

Mustafa Güreldi
23 Şubat 2025, Pazar
Ekol; oluşturulan yeni bir tarz, usul, metot, yol demektir.

Bu manada rahmetli Süleymen Demirel siyasette yeni bir ekol oluşturmuştur. Deha derecesinde zekâ ve hafızası, uzun dalgalı siyasî hayatı, tecrübesi, birikimi, başarısı ve oluşturduğu kadrosuyla tam bir ekoldür.

Bu ekolün temel unsurları nelerdir?

Bu ekol; hürriyetçi, cumhuriyetçi, demokrat, medeniyetçi, sosyal adaletçi, parlamenter sistemci, halkçı gibi temel insanî değerlerdir. Süleyman Demirel siyasî hayatında, icraatlarında bilfiil bunları göstermiştir.

Cumhuriyet döneminin 1950 öncesi tefrit tarzı ve 2002 sonrası ifrat tarzı icraatlarına mukabil Demirel, vasat (orta) bir tarzı benimsemiştir. Serbest piyasa ekonomisinden, parlamenter sistemin yaşatılmasına, laiklikten, dinin toplumda yaşanmasına, AB ile ilişkilere kadar her alanda bunu görmek mümkündür.

Süleyman Demirel, bu kriterleri ölçü alan bir kadro da oluşturmuştur. Her ne kadar 2002 sonrası bu kadronun “tapulu arazisine” “gece kondu” yapılmışsa da, onların da sonu gelmiştir.

Bu günün Türkiye münevverleri aydınları, demokratları, hürriyetperverleri, palamenter sistemcileri, halkçıları, sosyal demokratları el birliğiyle önlerinde güzel bir örnek olan bu demokrat bayrağı rehber alıp Türkiye’yi daha ileri aydınlık hedeflere taşımalıdırlar.

Bu günün Türkiye’si bunu arıyor. Geçmiş geride kaldı. Yaşananlardan ders alıp ileriye bakmak gerekir. Bu fırsat iyi değerlendirilmeli, bir kısım kısır hesaplarla heba edilmemelidir.

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