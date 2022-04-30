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30 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Bediüzzaman’ın Tiflis yolculuğu

Mustafa ÖZTÜRKÇÜ
30 Nisan 2022, Cumartesi
Bediüzzaman Hazretlerinin imana ve islama dair yaşadığı hayatı, kalb ve gönüllerde makes bulmuş ve rahmetle yad edilmektedir.

Bediüzzaman’ın yaşadığı mühim hadiselerden birisi de, ülkemizde ikinci meşrutiyetin ilani olmuştur. Bu hadisenin ardından, Van’a gitmek üzere Gürcistan’nın baş şehri olan Tiflis’e uğramış, orada mevcut Şeyh San’an tepesinde bir takım mülahazalar içinde olmuştur. Mezkur  yolculuk seyri şöyle gelişmiştir: 

“Bediüzzaman Hazretleri, 31 Mart Vak’ası’ndan sonra İstanbul’da fazla durmaz, Van’a gitmek üzere İstanbul’dan ayrılır (Mart 1910). Karadeniz sahillerinden vapur yolculuğu ile Batum üzerinden Van’a giderken Tiflis’e uğrar. Tiflis’te, Şeyh San’an Tepesine çıkar. Dikkatle etrafı seyrederken, yanına bir Rus polisi yaklaşır.

Rus polisiyle, Bediüzzaman hazretlerinin arasında geçen muhavere -özetle- şöyledir:

“Şeyh San’an tepesine çıktım, dikkatle temâşâ ediyordum. Bir Rus yanıma geldi.

Dedi: “Niye böyle dikkat ediyorsun?

Dedim: “Medresemin plânını yapıyorum.”

Dedi: “Nerelisin?”

“Bitlisliyim” dedim.

Dedi: “Bu Tiflis’tir.”

Dedim: “Bitlis, Tiflis, birbirinin kardeşidir.”

Dedi: “Ne demek?”

Dedim: “Asya’da, âlem-i İslâmda üç nur, birbiri arkası sıra inkişafa başlıyor. Sizde birbiri üstünde üç zulmet inkişafa başlayacaktır. Şu perde-i müstebidane yırtılacak, takallüs edecek. Ben de gelip burada medresemi yapacağım.”

Dedi: “Heyhat! Şaşarım senin ümidine.”

Dedim: “Ben de şaşarım senin aklına. Bu kışın devamına ihtimâl verebilir misin? Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır.” (Sünûhat, s. 203-210)

BEDİÜZZAMAN’NIN MÜJDELERI IŞIĞINDA

Bediüzzaman harretlerinin Tiflis yolculuğunda alem-i İslamın mukadderatına dair müjdelerden bir kaçını şöyle sıralamak mümkündür:

*Bediüzzamanın üç nurdan muradı, yeryüzünde bir zamanlar olduğu gibi, alem-i İslam ittihad edip İslamın bayrağını şeref ve izzetle ilan ederek yeryüzünde dalgalandırılması noktasinda muvaffak olabilme kaziyesidir. (Mufassal Tarihçe, c,1. s. 269)

“Bediüzzaman’nın yeğeni Abdurrahman’nın yazdığı tarihçede; Rus polisinin ”Hürriyet sizi parçalayacaktır” sözüne mukabil Bediüzzaman’nın Rus polisine “Bizi değil, sizi parçalayacaktır” dediğini yazar. Bu noktadan olarak zaman, Bediüzzaman’ı haklı çıkarmıştır. (A.g.e)

“Hindistan ve Mısır hakkındaki ihbarı bilfiil zuhura geldi. İnşallah, Kafkas ve Türkistan hakkında da bir gün tahakkuk edecektir. (A.g.e. s,269)

“100 yıl önce medresesinin planını yapan Bediüzzaman, eserlerini okuyanlar vasıtasıyla Tiflis’de “dershane”sini, “medresesi”ni açmış durumda. Bugün için “dershane” açılması büyük bir müjdenin tahakkuku olarak karşımızdayken, yarın bir gün bu müjdenin başka unsurlarının da tahakkuk edeceğinden hiç şüphemiz yok. Hıristiyanlığın en katı şekilde yaşandığı Tiflis’de Risale-i Nurların okunması, bazı çocukların Risale-i Nur’dan parçalar, vecizeler ezberlemesi her halde manevî bütün Kafkasya’daki manevî havanın temizlenmesine ve Nurların daha da parlamasına vesile olacak.” (Faruk Çakır,  Yeni Asya, 26.02.2013)

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  • Kenan

    30.4.2022 10:13:24

    Mustafa bey birgün Başet Dagi gezi programı yapsanız da katılsak

  • Eyüp Aktaş

    30.4.2022 03:54:55

    Maşallah Tebrikler Duâlar Muvaffakiyetler Temenni Ediyoruz.Lâhika gibi bir mâkâle.Demek ki.Uydurukça'ya ihtiyaç hissetmedende yazmak mümkündür.Matbûat Âleminde Risâle-i Nur'lar'ın Naşir-i Efkarı Yeni Asya'mız Hâkikâtin gür sesi.olduğunu Tavizsiz devam ettirmeli

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