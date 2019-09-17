Menderes’e zulmettiler

Rahmetli babamın köyümüzün cami kapısında birkaç köylüyle fısıldaşarak konuşmasını dinlemem hafızamdan silinmiş değildir.

Kelimeler arasında Menderes ve arkadaşlarının ismi geçiyordu. O sırada duyduğum “Menderesi asmışlar” sözünü hiç unutmuyorum.

27 Mayıs 1960 günü Menderes ve arkadaşlarının meşrû iktidarına ihtilâl yoluyla son verilmişti. Korkunç bir hal.

On yıl süren iktidarın devriliş planların sonuna gelinmiş düğmeye basılmıştı. Koca bir milletin hasret duyduğu demokrasinin rafa kaldırılışı anonsu gece yarısı 03.30’da start almıştı. Ankara Radyosunda saat 02.25’te ihtilâl anonsu yapılmıştı. Menderes ise ihtilâl sabahı Eskişehir’den Kütahya’ya gelen Hava Er Eğitim Tugayı Subayları tarafından tutuklanmıştı. Koca bir millet hayret ve dehşet içinde kalarak seher vaktinin ışığın ile birlikte soruyordu: “Bu hal ne haldir?”

27 Mayıs 1960 ihtilali sonucu mahkemeler kurulmuş düzmece raporlar ve elde edilen gayri meşrû gerekçelerle mahkeme yolu aşındırılmaya başlanmıştı. Yassıada, tarihin yüz karası bu düzmece mahkemenin mekânı olarak seçilmişti.

Zinde kuvvetler radyolar gazeteler ve mahkemeleri çok iyi kullanmaktaydı. Menderes ve arkadaşlarının on yıldır yönettiği ülkenin kalkınmışlığı refah seviyesinin yükselişi çok partili döneme geçişle başlayan demokrasinin terakkisinin ihtilalcı zihniyet nezdinde hiçbir kıymet yoktu. Kurulan sözde mahkemelerde yargılanmalar yapıldı.

Mahkemeye çıkarılan Menderes ve arkadaşları hukuksuz ve keyfi kararlarla idama doğru sürükleniyorlardı. Sonuçta 16 Eylül 1961 günü saat 04.40’da Hasan Polatkan, aynı gün saat 05.12’de Fatih Rüştü Zorlu ve 17 Eylül 1961 saat 13.25’te Adnan Menderes idam edilmişti.

YÜKSEK ADALET DİVANI KARARLARI

Yüksek Adalet Divanının verdiği kararlardan bazılarını birlikte okuyalım:

“1. Sanık Adnan Menderes

Demokrat Partinin iktidara gelmesinden itibaren genel başkandır ve başbakandır. Celal Bayar’la birlikte partiyi ellerinde bulundurmakta ve bu itibarla büyük bir kudrete sahip olmaktadırlar. Sanık Adnan Menderes anayasayı ihlâl ettiği kabul edilen bütün kanun lâyihalarını başbakan sıfatıyla imzalamış grup ve mecliste müdafaa etmiştir. Meclisten çıkmasına ehemmiyetli derecede müessir olmuş ve hepsinin de kabulü için oy vermiştir. “ (Yüksek Adalet Divanının Kararları, Kabalcı Yay. s. 121)

“2. Sanık Sanık Fatin Rüştü Zorlu

Seçim ve Emekli Sandığı Kanunun 39. Maddesinin tadil ve lâyihalarını bakan sıfatıyla imzalamış ve lehlerine oy vermiştir. “ (a.g.e. s. 132)

“3. Sanık Hasan Polatkan

Seçim Emekli Sandığı Kanununun 39. Maddesinin değiştirilmesi Kırşehir vilayetinin kaldırılması hakkındaki kanun lâyihalarını bakan olarak imzalamıştır ve lehlerine oy vermiştir.” (a.g.e s. 135)

Yüksek Adalet Divanı kararları uzayıp gitmektedir. Yalnızca idam edilen Adnan Menderes ve iki arkadaşının dışında Demokrat Parti mensupları hakkında kararlar da mevcuttur. Tarih verilen bu kararları yargılıyor. Üç vatan evlâdının cinayeti tarihe kara leke olarak geçmiştir.