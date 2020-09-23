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23 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Molla Sabri Yazar’ın ardından

Mustafa ÖZTÜRKÇÜ
23 Eylül 2020, Çarşamba
(20 Eylül 2020 tarihinde virüs salgını sebebiyle vefat eden Şanlıurfa’nın kanaat önderlerinden Molla Sabri Yazar Hoca ile ilgili olarak daha önce yayınlanan yazıyı, rahmete vesile olması duâsıyla tekrar yayınlıyoruz.)

Şark’taki medrese âlimleri Bediüzzaman’ı anlatıyor” ismini verdiğimiz çalışmamıza iştirak edip, Bediüzzaman ve şaheserleriyle alâkalı fikirlerine başvurduğumuz değerli hocaefendilerden birisi de, Urfa Âlimlerinden Sabri Yazar Hoca’ydı.

Urfa ve çevresinde sevilen muhterem Sabri Yazar Hocaefendinin, Üstad ile alâkalı fikirlerine kavuşmada, Bursa’da öğretmen dostum Kemal Akay vesile olmuştu. Bize yardımlarını esirgemeyen İsmail Zorlu Beyefendi ile de irtibatımızı sağlamıştı.

Biz de İsmail Zorlu ile irtibata geçerek, Medrese âlimi Sabri Yazar Hocaefendi’nin Bediüzzaman Hazretleri ve eserleriyle alâkalı değerlendirmelerini elde etmiştik.

Sabri Yazar Hocaefendi’nin bize yazılı olarak İsmail Zorlu vasıtasıyla gönderdiği değerlendirmeleri arz ediyorum:

“Ben Sabri Yazar. 1937 yılında Elazığ’ın Palu ilçesinde dünyaya geldim. Babamın yardımıyla Arapça ve ileri derecede Osmanlıca derslerini talim ettim.

1953 senesinde Diyarbekir’in Hani ilçesinde, Şeyh Ahmet ismiyle maruf, Rufai halifesi olan Şeyh Ahmet yanında okumaya başladım. Bu zat tarikatı bırakarak Nurlar’ın okunmasına ve hizmetine başladı. Ben Arapçayı çok iyi bildiğimden, medrese hayatımda Nurlar’ı tanıdım ve okumaya başladım. 1966 yılında Lice’nin bir köyünde imam-hatip olarak görev aldım. Daha sonraki yıllarda vaiz ve müftülük imtihanlarına girerek kazandım, fakat bu vazifelerden feragat ederek 1969 yılında Urfa’da Kutbeddin Camii’nde imamet vazifesine devam ettim. Urfa Müftüsü Halil Gönenç tarafından görevlendirmemle, Urfa’da yapılan bütün Bediüzzaman Mevlidleri’nde günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla, açılış konuşmaları ve duâlarını yapardım.

“İsimleri Risalelerde geçen bir çok Nur’un hizmetkâr talebeleriyle uzun zaman birlikteliklerimiz devam etti. Şark medreselerinde okutulan mutad kitapların hepsini okuyup bitirerek icazet aldım. Sonra Risale-i Nurlar’ı baştan sonuna kadar okuyarak faydalandım. Allah, Bediüzzaman’dan razı olsun.

Bediüzzaman Hazretleri Müslümanlara ve İslâm âlemine en zor senelerde doğru İslâmı anlattı. Bu itibarla; Bediüzzaman hem bir müceddit, hem bir mürşid-i kâmil, hem de bir İslâm kahramanıdır.

Risale-i Nurlar hem bu asrı ve hem de gelecek asırları aydınlatan Kur’ânî yüksek bir tefsirdir. Günümüz en sağlıklı ve sağlam İslâmî kaynaktır. İnsanlık Bediüzzaman ve eserlerine muhtaçtır. Bütün problemlerin çözümü Risale-i Nurlar’da mevcuttur.

“Bediüzzaman ve eserleri olan Risaleler hakkında söylenecek çok söz var. Ama son olarak bu asrın anlayışına hitap eden ve Kur’ân-ı Kerîm’in bu zamanın insanlarına bir dersi olan Risale-i Nurlar’ın dikkatle ve anlayarak okunmasını herkese tavsiye ediyorum.”

[İlk yayın: Yeni Asya, 12 Kasım 2019]

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