"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Bu düzen böyle gitmemeli

Hasan Kaplan
14 Ekim 2026, Çarşamba
Bir durup düşünelim: Fonlar... İhaleler... İmarlar...

Her gün yeni bir iddia, yeni bir tartışma, millet aynı soruyu soruyor: “Bu ülkenin kaynakları nereye gidiyor?” 

İşte asıl mesele budur! Çünkü bu ülke fakir değildir. Bu ülkenin verimli, geniş toprakları vardır. Madenleri vardır. Üreticisi, girişimcisi vardır. Çalışan milyonları vardır. Üç tarafı denizlerle çevrili, yedi bölgesi, dört iklimi olan çok önemli bir jeopolitik konuma sahiptir. Ancak yetişmiş, zengin insan kaynağına rağmen yatırım, üretim ve istihdam sorunları vardır. Öyleyse sorun sadece kaynak meselesi değildir. Mesele, ülkenin nasıl yönetildiği ve kaynakların nasıl kullanıldığıdır. Kamu malı gerçekten kamu yararı için mi kullanılıyor? Alınan kararlar gerçekten şeffaf mı? Kamu hizmeti ve harcamalarının denetimi gerçekten bağımsız yapılabiliyor mu? Gerçekten hesap sorulabiliyor mu? 

İşte bu soruların cevapları evet olmak zorundadır. Çünkü kamu malı milletin malıdır! Milletin vergisi milletin alın teridir! Kamu görevi milletin emaneti olup hiç kimsenin şahsi kazanç kapısı değildir. O hâlde adaletli bir yönetim ve kanun hâkimiyeti esas olmalıdır. 

Hukuk devletinde: İddia varsa araştırma, delil varsa soruşturma, suç varsa ceza; ama herkese aynı hukuk işleyecek! Çünkü hukuk kişiye göre değişirse hukuk olmaktan çıkar. Adalet kişiye göre eğilip bükülürse adalet olmaktan çıkar. Devlet yönetiminde dengeyi sağlayan bağımsız denetim mekanizması işlemezse devlete olan güven zedelenir. 

İşte bu nedenle meseleyi yalnızca bir fon tartışması, bir ihale veya bir imar kararı olarak görmemek gerekir. Mesele, devlet ile vatandaş arasında güven meselesidir! Üzülerek kaydetmeliyim ki vatandaşın devletine olan güveni bugün daha da zayıflamıştır. Bu güveni yeniden sağlamak zorundayız. Nasıl mı? Ehliyetli, liyakatli ve dürüst kadroların yönetiminde; Kanun hâkimiyeti ve adaletle... Bağımsız işleyen hukuk ile... Her zaman açık ve hesap vermeye hazır, insan odaklı ve temiz bir yönetimle... Güven sağlanabilir. 

Vatandaş şunu bilmeli: Devletin parası nereye harcanıyor? Kamu arazisi nasıl değerlendiriliyor? İhaleler hangi şartlarda veriliyor? Kim karar veriyor ve bunların hesabı kime verilmeli? Millete! Çünkü demokratik devletin sahibi millettir. Kamu görevi bir ayrıcalık değil, milletin bir emanetidir. Hesap millete verilmelidir. Millet de bu hesabı sorabilmeli ve hukukunun farkında olmalıdır. Çünkü hukukunu bilmeyen ve sorumluluklarının farkında olmayan bir millet, her türlü yönetilmeye mahkûmdur. Bu sebeple öyle bir kamu düzeni kurulmalı ki hiç kimse “Bana kimse dokunamaz.” diyemesin. Öyle bir sistem işlemeli ki “Ben güçlüyüm, bana hukuk farklı uygulanır.” diye düşünemesin. 

Ve öyle bir Türkiye inşa etmeliyiz ki çocuklarımıza sadece ekonomik zenginlik değil, adil işleyen, temiz ve güvenilir bir düzen bırakabilelim. Çünkü mesele kimin kazandığı değil, hakkaniyetli bir yönetimdir. Mesele, yarının Türkiye’sinin nasıl bir ülke olacağıdır! Tüyü bitmedik yetimin hakkı gözetilerek kamu malı korunursa, hukuk eşit uygulanırsa ve kamu gücü kişisel çıkar için değil, milletin ortak yararına kullanılırsa... İşte o zaman Türkiye’nin kaynakları Türkiye’nin geleceğine dönüşür. Böylece toplumsal barış, huzur ve kardeşlik iklimi tahkim edilmiş olur. İlke şu olmalı: Kamu malına dokunan mutlaka hesap vermeli. Ancak her adımda hukuk ve adalet gözetilmeli. Çünkü Türkiye’nin ihtiyacı öfke değil, adalettir. Korku değil, hukuktur. Kapalı devre değil, açık, şeffaf yönetimdir. Velhasıl, bu düzen böyle gitmemeli.

Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şiddet sarmalına acil çözüm gerekiyor

    Mekke Anlaşmasına eleştiri - Gemilerimiz hedef haline gelecek

    Fon krizi değil, organize soygun! - Soygunun sorumluları gizlenmesin

    Kamu kaynağı mı aktarılacak?

    Erbakan’dan 3 canavar tarifi

    Vatandaş foncuların cezalandırılacağına inanmıyor

    Bir ihmal değil, vurgun!

    'Netanyahu Trump'ı, İsrail ise ABD'yi kaybetti'

    Galatasaray, Barcelona'ya 4-1 yenildi

    Sakarya’da “İcazet Merasimi”

    Aksaray, Bilim Şenliği’nde buluştu

    Bediüzzaman Mevlidi kucaklaşmaya sebep oldu

    Sigara satışında QR dönemi başlıyor

    Depoda bekletildikleri ortaya çıkmıştı - F-35’lerin yazılımı eskidi

    Tüm dünya üretim için Mısır’da

    Susmak, bu rezaleti onaylamaktır

    Yeni Yol Milletvekili Ün'den Emine Erdoğan'a Azerbaycan'daki başörtüsü yasağı için çağrı

    Hürmüz için Umman'la mutabakat

    Yolsuzluğun yolunu kapatın - İktidar mücadelede sınıfta kaldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Fon krizi değil, organize soygun! - Soygunun sorumluları gizlenmesin
    Genel

    Kamu kaynağı mı aktarılacak?
    Genel

    Bir ihmal değil, vurgun!
    Genel

    Mekke Anlaşmasına eleştiri - Gemilerimiz hedef haline gelecek
    Genel

    Erbakan’dan 3 canavar tarifi
    Genel

    Vatandaş foncuların cezalandırılacağına inanmıyor
    Genel

    Şiddet sarmalına acil çözüm gerekiyor
    Genel

    Sigara satışında QR dönemi başlıyor
    Genel

    Depoda bekletildikleri ortaya çıkmıştı - F-35’lerin yazılımı eskidi
    Genel

    Tüm dünya üretim için Mısır’da

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.