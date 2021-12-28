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28 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

Gelen gider, giden gelmez

Muzaffer KARAHİSAR
28 Aralık 2021, Salı
Rüzgâr gibi geçen ömür dakikalarını pek fazla düşünmek istemeyiz nedense.

İnce, dar ve müsaadesiz hayat çizgisini geniş, baki, daimî, sabit, ölümsüz tevehhüm ederiz. “Evet, şu güzeran-ı hayat bir uykudur; bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgâr gibi uçar, gider.” hakikati, yaşadığımız hayatın fani yönünü ve ölümün gerçek yüzünü hatırlatır. 

“O vakit görürsün ki o geniş dünyan; kabirden daha dar, köprüden daha müsaadesiz. Senin zamanın ve ömrün, berkten daha çabuk geçer; hayatın, çaydan daha sür’atli akar.” Üstadın insan hayatında bir ân-ı seyyale gibi hızlı geçen ömrü ve zamanın sür’atini gösteren ifadelerin numunelerini her an kendimizde ve etrafımızda görebiliriz.

Yavuz Sultan Selim’in “Gelen gider, giden gelmez; iki kapılı handır bu./ Sakın insafı terk etme, makamı imtihandır bu.” sözü, çalışmalarımıza ışık tuttu, yolumuzu aydınlattı. Fani hayatın akıp giden seyrini o mekânlar, insanlara devamlı hatırlatır, dersler verir. Yaşlı, nur yüzlü insanların yılların birikimi ve tecrübesiyle lafı, sözü, sohbeti, muhabbeti hazineler kadar kıymetlidir.

Huzurevi’ne ilk gelişte duyguların hissiyatların hikâyeleri, birbirine benzer! Yaşlı kadınlar, bir elinde bohça ve öteki elinde bastonla yüzünde mahcup, mahzun ve tedirgin ifadeler ile huzurevine ilk adımlarını atarlar. Onların aklını meşgul eden bir yığın istifham, kalbini inciten onlarca sözler, sorunlar, sıkıntılar... 

Bilmediği, görmediği yeni bir yerde ikamet edip yaşamanın getireceği korkular, endişeler. Yaşlılıkta yalnızlığa, yoksulluğa, muhtaçlığa bir nebze çare bulma ümidini arayan binlerce karmaşık düşünceyle başlayan yolculuk!

Yıllar önce yurt, yuva kurmuş, gece gündüz demeden dişiyle, tırnağıyla çalışıp çabalamıştı. Dünya işlerinin yorucu, yıpratıcı telâşlarıyla gelip çatan ihtiyarlık. Geriye dönüp bakınca uzun yıllar, rüzgâr gibi ne de çabuk geçivermişti! İnsanın kısacık ömrünü yıpratan, elinde ne varsa alıp götüren olumsuzluklar, aniden değişen şartlar, zaman, mekân ve insanlar.     

Bulunduğu çevreden, yaşadığı mahalleden, dost, arkadaş, akrabadan mahrum olacağı aklına gelmemişti.  Yıllarca hatırası olan evune veda edip dönmemek üzere ayrılmak kolay olmasa gerek! İçinde yıllarca huzurlu yaşadığı sıcak yuvanın her köşesinde geçmişten kalan hayaller, ümitler, hatıralar, izler, sesler, sözler, nefesler. Bir ayrılığın serencamını duygularına yüklemiş yaşlı bir kadının teessür dolu gurbet yolunda mütereddit adımları…

Yaşlı, hasta ve muhtaç haliyle şimdi başka bir mekâna açılan kapısının eşiğinde... Kendisini nasıl bir dünya bekliyor? Zihnini meşgul eden soruların kıskacındaydı! Böylesine bir hayatı ve ayrılığı hiç düşünmemişti. Yaşlı kadın, ömrünün son günlerini devletin şefkatli elinde, güven ve huzur içinde geçireceği sıcak yuvaya kavuşur. Seccadesinde namazını kılar, dualar, şükürler eder. 

Yıllarca her mevsim güler yüzle karşıladığımız, hüzünle uğurladığımız huzurevi sakinlerinin sessiz, telaşsız ve sükûnet içinde çıktıkları yolculuk; bizlere kabirden dar, köprüden müsaadesiz hayatı ve ölümü haber veriyorlar. 

Yaşlılardan biri cebinden çıkardığı takvim sayfasından okumuştu: “Elveda eski yıllar, kalan yıllar merhaba!/ Sizleri birer birer harcayıp durmaktayız./ Kim bilir, hangi yılın bilinmez bir gününde/ Duracak bir saati kurmaktayız…” 

Saatler mi durmuş, zaman mı harcandı, yoksa ömürler mi tükendi? Nasıl söylersek söyleyelim. Değişmeyen bir gerçek var ki her an ebedî âlemlere doğru sevkiyat devam ediyor.

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