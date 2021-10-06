"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Kitap fuarının gözdesi olduk

Muzaffer KARAHİSAR
06 Ekim 2021, Çarşamba
Afyonkarahisar 3. Kitap Fuarına Yeni Asya Neşriyat reyonu, yayınladığı pırıl pırıl Kur’an-ı Kerimler, Risale-i Nur Külliyatı ve muhtelif konularda kitap çeşitleriyle fuarın gözdesi oldu.

3. Afyonkarahisar Kitap Fuarı, “Tarihin dokusunda, kitabın kokusunda” sloganı ile 24 Eylül – 03 Ekim 2021 tarihleri arasında 10 gün faaliyet gösterdi. Fuara 110 stantta 200 yayınevi katıldı. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, açılışta, gelişmiş ülkelere göre Türkiye’de kitap okuma oranlarının düşük olduğunu belirterek “Bazı şehirler sinema ile bazı şehirler tiyatro ile anılıyor. Biz de kitap fuarı ile anılalım. Bu anlamda 3. Kitap Fuarı’na katkısı nedeniyle başta Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e ve emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür edirim” dedi.

Afyonkarahisar 3. Kitap Fuarına Yeni Asya Neşriyat reyonu, yayınladığı pırıl pırıl Kur’ân-ı Kerîmler, Risale-i Nur Külliyatı ve muhtelif konularda kitap çeşitleriyle fuarın gözdesi oldu. Kitap tutkunlarının ziyaret ettiği Fuarda, zengin kitap çeşitleri, göze hitap eden düzenlemeler, tecrübeli ve donanımlı tanıtım ekibi, güzel bir organizasyon, uygun fiyatlar ve indirimli satışlarla ziyaretçilerin ilgisini çekti. 

Özellikle Yeni Asya reyonunda Bediüzzaman Said Nursî posteri, Risale-i Nur eserleri ve kitapların reklâm afişleri ile tanıtımın ötesinde insanlara güven, sıcaklık ve samimiyet mesajları veriyordu. Fuarda Risale-i Nurlar’ı tanıtan ve satış yapan bir yayınevi olarak hizmet vermesini vatandaşlar tebrik ettiler. Bediüzzaman ve Risale-i Nur kitapları hakkında bilgi almak isteyen çok sayıda ziyaretçilerden merak ettikleri konularda, çeşitli sorular geldi ve cevaplandırıldı. 

Fuar boyunca kitap tanıtım ve pazarlama tecrübesi ile sorumlu Osman Yiğit ve ekibi, ziyaretçilere Yeni Asya Neşriyat’ın kitaplarını tanıttı, Bediüzzaman, Risale-i Nurlar ve Nur Talebeleri hakkında bilgiler verdi. Gelen sorulara tezgâhtaki kitaplardan yerlerini göstererek açıklamalarda bulundu. Gerekli açıklama ve tanıtım kitap satışlarını, özellikle Risale-i Nurlar’a olan ilgi ve rağbet dikkat çekti.

“Gayemiz, vatan sathını bir mektep yapmaktır” parolası ile insan ve kâinatı okumak ve okutmak için Yeni Asya yayınları, insanlara her yerde ve her zaman ilim, iman, irfan mektebi şeklinde Kur’ân’ın manevî tefsiri olan Risale-i Nurlar’ı tanıtmayı, neşretmeyi ve muhtaç gönüllere ulaştırmayı gaye edinmiştir. 

Yeni Asya ekolü, örnek davranışları ve istikametli yaşantılarıyla iman ve Kur’ân hizmetlerini dâvâ edinmiş, insanlara İslâm’ın ulvî hakikatlerini ulaştırmaya çalışırlar. Genç nesillerin ahlâklı, faziletli, inançlı millî ve manevî değerlere bağlı mümtaz insanlar olarak yetişmelerine gayret gösterirler.

Afyonkarahisar Yeni Asya Temsilciliği 3. Kitap Fuarının son gününde Yeni Asya Ege Bölgesi temsilcileri Toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıya katılan Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik ve Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Eren 3. Kitap Fuarı’nda Yeni Asya Neşriyat’ın standını ziyaret ettiler. Çalışanları tebrik edip başarılar dilediler. 

Fuarın son günü olan 3 Ekim 2021’de ilahiyatçı yazar Süleyman Kösmene, Yeni Asya Neşriyat standında okuyucularla sohbet etti, soruları cevaplandırdı ve kitaplarını imzaladı. 

Son gün ziyaretçi akınına uğrayan ve indirimli satışlar yapan yayınevleri Vali Gökmen Çiçek’in “Biz de kitap fuarı ile anılalım” sözü üzerine şimdiden Afyonkarahisar 4. Kitap Fuarını dillendirmeye başladılar… 

Okunma Sayısı: 359
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni anayasa gündemi sun’i

    'Her ateş ve öksürük Kovid -19 değil'

    Parlamenter sistem için güçbirliği

    Paravan şirketler yasaklanmalı

    Çocuklarda psikolojik sorunlar artıyor

    Devlet 235 milyar TL açık verdi

    Elektriğe zam oldu mu, olacak mı?

    Vaka sayısı 30 bine yaklaştı

    Fransa’da üniversiteliler gıda kuyruklarında

    Elektronik sigara uyarısı

    Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek

    Çinli eski polisten 'Doğu Türkistan' itirafları

    BM: Mozambik'te silahlı gruplar çocukları kullanıyor

    Yarın İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak

    Hulusi Akar'dan Yunanistan'a 'diyalog' çağrısı

    İsrail, evlilik arefesindeki gence kendi evini yıktırdı

    Boğaziçi yapılaşmaya mı açılıyor?

    MGK’ya bir AYM freni daha

    Mercan resiflerinin yüzde 14’ü, 10 yıldan kısa bir sürede yok oldu

    Rize'de zor saatler

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıya güven ve 15-20 Temmuz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Talimatla tarım ve kredi ve “satış”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Bu nefisle ne yapmalıyım?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sadrâzam öldü; İstanbul kurtuldu (1)
    Genel

    Parlamenter sistem için güçbirliği
    Raşit YÜCEL

    Abdulmalik Atom
    Ali FERŞADOĞLU

    Şefkat ölçülü olmalı
    Faruk ÇAKIR

    Marketler savaşı mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.