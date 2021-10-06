Kitap fuarının gözdesi olduk

Afyonkarahisar 3. Kitap Fuarına Yeni Asya Neşriyat reyonu, yayınladığı pırıl pırıl Kur’an-ı Kerimler, Risale-i Nur Külliyatı ve muhtelif konularda kitap çeşitleriyle fuarın gözdesi oldu.

3. Afyonkarahisar Kitap Fuarı, “Tarihin dokusunda, kitabın kokusunda” sloganı ile 24 Eylül – 03 Ekim 2021 tarihleri arasında 10 gün faaliyet gösterdi. Fuara 110 stantta 200 yayınevi katıldı. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, açılışta, gelişmiş ülkelere göre Türkiye’de kitap okuma oranlarının düşük olduğunu belirterek “Bazı şehirler sinema ile bazı şehirler tiyatro ile anılıyor. Biz de kitap fuarı ile anılalım. Bu anlamda 3. Kitap Fuarı’na katkısı nedeniyle başta Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e ve emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür edirim” dedi.

Afyonkarahisar 3. Kitap Fuarına Yeni Asya Neşriyat reyonu, yayınladığı pırıl pırıl Kur’ân-ı Kerîmler, Risale-i Nur Külliyatı ve muhtelif konularda kitap çeşitleriyle fuarın gözdesi oldu. Kitap tutkunlarının ziyaret ettiği Fuarda, zengin kitap çeşitleri, göze hitap eden düzenlemeler, tecrübeli ve donanımlı tanıtım ekibi, güzel bir organizasyon, uygun fiyatlar ve indirimli satışlarla ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Özellikle Yeni Asya reyonunda Bediüzzaman Said Nursî posteri, Risale-i Nur eserleri ve kitapların reklâm afişleri ile tanıtımın ötesinde insanlara güven, sıcaklık ve samimiyet mesajları veriyordu. Fuarda Risale-i Nurlar’ı tanıtan ve satış yapan bir yayınevi olarak hizmet vermesini vatandaşlar tebrik ettiler. Bediüzzaman ve Risale-i Nur kitapları hakkında bilgi almak isteyen çok sayıda ziyaretçilerden merak ettikleri konularda, çeşitli sorular geldi ve cevaplandırıldı.

Fuar boyunca kitap tanıtım ve pazarlama tecrübesi ile sorumlu Osman Yiğit ve ekibi, ziyaretçilere Yeni Asya Neşriyat’ın kitaplarını tanıttı, Bediüzzaman, Risale-i Nurlar ve Nur Talebeleri hakkında bilgiler verdi. Gelen sorulara tezgâhtaki kitaplardan yerlerini göstererek açıklamalarda bulundu. Gerekli açıklama ve tanıtım kitap satışlarını, özellikle Risale-i Nurlar’a olan ilgi ve rağbet dikkat çekti.

“Gayemiz, vatan sathını bir mektep yapmaktır” parolası ile insan ve kâinatı okumak ve okutmak için Yeni Asya yayınları, insanlara her yerde ve her zaman ilim, iman, irfan mektebi şeklinde Kur’ân’ın manevî tefsiri olan Risale-i Nurlar’ı tanıtmayı, neşretmeyi ve muhtaç gönüllere ulaştırmayı gaye edinmiştir.

Yeni Asya ekolü, örnek davranışları ve istikametli yaşantılarıyla iman ve Kur’ân hizmetlerini dâvâ edinmiş, insanlara İslâm’ın ulvî hakikatlerini ulaştırmaya çalışırlar. Genç nesillerin ahlâklı, faziletli, inançlı millî ve manevî değerlere bağlı mümtaz insanlar olarak yetişmelerine gayret gösterirler.

Afyonkarahisar Yeni Asya Temsilciliği 3. Kitap Fuarının son gününde Yeni Asya Ege Bölgesi temsilcileri Toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıya katılan Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik ve Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Eren 3. Kitap Fuarı’nda Yeni Asya Neşriyat’ın standını ziyaret ettiler. Çalışanları tebrik edip başarılar dilediler.

Fuarın son günü olan 3 Ekim 2021’de ilahiyatçı yazar Süleyman Kösmene, Yeni Asya Neşriyat standında okuyucularla sohbet etti, soruları cevaplandırdı ve kitaplarını imzaladı.

Son gün ziyaretçi akınına uğrayan ve indirimli satışlar yapan yayınevleri Vali Gökmen Çiçek’in “Biz de kitap fuarı ile anılalım” sözü üzerine şimdiden Afyonkarahisar 4. Kitap Fuarını dillendirmeye başladılar…

