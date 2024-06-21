"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 HAZİRAN 2024 CUMA - YIL: 55

Şapka deyip geçmeyin! (4)

Nahit Topaloğlu
21 Haziran 2024, Cuma
Şapka, önceki üç yazıda peşimizi bırakmadı ama artık biz onu yavaş yavaş bırakacak ve imlâyla ilgili sâir maddelere geçeceğiz.

Gazetemizde şapka hatâsı olan farklı örneklerle karşılaşırsak bu sıcaklarda dazlak kelimelerin kafalarına yazarınca unutulan şapkayı geçirme hakkımız saklı tabi.

Sıra “de”lere geldi.

Mekteplerde yazımı öğretilememiş masalesef. Öyle yazılarla karşılaşmaktayız ki, bitişik yazılması gereken bütün –de’ler ayrı yazılmış, bağlaç olan tek “de” ise bitişik.

Bağlama edatı olan de’ler ayrı; bulunma hâli –de’ler bitişik yazılır.

Bâzı kolaylıklar:

*Cümleyi “de” olmadan okuyun. Kulağınız rahatsız olmuyorsa, o “de” bağlaçtır; ayrı yazılır. Kulağınız “olmaz böyle şey” diyorsa o –de, bitişik yazılması gereken hâl ekidir.

* “Nerede/kimde, ne zaman, nasıl?” sorularına cevap veriyorsa “de”li kelime, bitişik yazılır. “Nerede/kimde” sorularındaki –de’ler de bitişik yazılır. Hatâlı örneklerinden numûneler aldığımız bir yazıda, bu kelimelerin kendileri dahi yanlış yazılmıştı: “Nere de yaptın tarlanı, nere de hasadın?/ Elin boş mu gireceksin geceye?”

“Her insan yaşlandığın da, gençliğini arar.”

“Her insan yaşlandığın gençliğini arar.” diye cümleyi de’siz okursanız kulağınız isyan eder. “Ne zaman?” sorusunu sorduğunuzda ise “yaşlandığında” cevabını alırsınız. Demek, “de” hatalı yazılmış. Yazarımız hâl ekini bağlaç sanıp ayrı yazmış. “Her insan yaşlandığında…” olmalıydı.

“Derinden derine bir ‘ahhhh!’ çektiğin de…” Bitişik olacaktı. -Ne zaman? “Ahhhh! çektiğinde.”

“Çocukluğun da İslâmî terbiye almayan insanlar…” “Ne zaman?” Çocukluğunda. Bu da bitişik olmalıydı.

“Günümüz de gençlerin önüne çıkan tehlikeler…”

-Ne zaman? “Günümüzde.” Yanlış yazılmış.

“İçini titreten bir sesti her gün, / Saat her çalışın da tekrar eder.” Ne zaman? “Saat her çalışında”. Bitişik yazılmalıydı.

“Ebedî âlemdeki gençliğin yaşı, erkeler de otuz üç; hanımlar da ise on sekizdir…” Kimde? Erkeklerde, hanımlarda. Bitişik olmalıydı.

“…o gençliği mükemmel insan hâlin de eğitmek…” Nasıl eğitmek? “Mükemmel insan hâlinde” Bitişik yazılmalıydı.

“Bu hânelerde hırçınlığa kadar uzanan hayat hâlleri…”

Nerede? Bu hânelerde. Bitişik yazılmış; doğru.

“İşte Hz. Bediüzzaman da, onlardandır.”

“Hz. Bediüzzaman, onlardandır.” Kulak tırmalamaz. Ayrı yazılmış; doğru.

“Birazda bu konuyla ilgilenirsek…” Ayrı yazılacaktı. Yok sayıp okuyoruz: “Biraz bu konuyla ilgilenirsek…” Kulağımızı tırmalamaz.

“Ne geçmişten elem ve üzüntü duyar nede…” Hatâlı yazılmış. “Ne de” iki kelimeden müteşekkil birleşik bir bağlaçtır; ayrı yazılır: ne de.

Yazımı ayrı olan bir diğer birleşik bağlaç ise “bir de”:

“Havası, suyu, bir de insanlarının güler yüzü…”

Ayrılma hâli (-den) dahi hatalı yazılabiliyor: “O zaman, hırçınlık tan doğan olumsuzluklar…” Oysa bu takının (-den) ayrı yazılabileceği hiçbir yer yoktur.

Hatâlı örnekler, bir mübtedî yazarın satırlarından değil, kıdemi 2006’ya dayanan kalemlerden iktibastır. (Gazetemiz arşivinde 2006 öncesi yok.)

* Peş peşe iki “de” varsa ilki bitişik; ikincisi ayrı yazılır:

Bu konu şûrâda da konuşuldu. Sokakta da böyle davranmalısın.

* * *

Şapkasız hitam olur mu? Gazetemizden taze bir örnek:

“Mükabere, altı boş bir kibirdir.”

Büyüklük taslama mânâsındaki bu kelime, dazlak kalmış; bu sıcakta kafasına bir şapka koyalım, güneş geçmesin: Mükâbere.

Okunma Sayısı: 310
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AKP’nin 22 yıllık yükünü üstlenmem

    Toplum değişime hazır, güven veren kazanır

    Akaryakıt zamları ertelendi

    Mülteci sayısı 120 milyona çıktı

    Limit ve taksit sınırlaması gelecek

    Tüketici güveni dibe vurdu

    17 yıllık bekledikleri tek çocukları Amine de İsrail saldırılarında şehit oldu

    2,7 milyon kurbanlık satıldı

    5 günde 36 kişi trafik kazalarında vefat etti, 6550 kişi yaralandı

    Çin köy isimlerini de değiştiriyor

    Savaş kabinesini feshetti, ama Lübnan’a da saldıracak

    Milleti fakirleştirerek zenginleştiler

    Akaryakıtta çifte zam

    Hukuksuzluk kaçırıyor - Beyin göçü en büyük milli güvenlik sorunu

    Gençler Türkiye’de yaşamak istemiyor

    Hayvanlarımızı satamadık

    Çanakkale ve Uşak’ta orman yangınları

    Warren: İnsani bir felakete sebep olan Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasına katılmayacağım!

    Bayramın son gününde de Gazze yoğun saldırı altında!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hücumlara rağmen
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Gençlik; güzel ve şirin bir vasıta-i hayrattır
    Genel

    AKP’nin 22 yıllık yükünü üstlenmem
    M. Latif SALİHOĞLU

    Trakya’dan kaçan Yahudiler Filistin’e yerleşti
    Ali FERŞADOĞLU

    “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan”, elsiz yılan, gülsüz dikendir!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Fahri UTKAN

    Adalet yoksa zulüm olur
    Süleyman KÖSMENE

    Mahremiyet ve gizlilik hakkı
    Genel

    Akaryakıt zamları ertelendi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.