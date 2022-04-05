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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

Bediüzzaman’ın Gelecek Tasavvuru Paneli ve neticesi

05 Nisan 2022, Salı
23 Mart Nur Talebeleri için çok özel bir gündür.

Çünkü aziz Üstadlarının ahirete irtihal günüdür. 62 senedir onun için anma programları düzenlenir. Kur’an’dan ilham alan eserlerinden hayata tatbikat faaliyetleri tüm dünyaya haykırılır. Bu yıl da bu faaliyet ve hizmetler devam etti ve edecek inşallah.

Yeni Asya Cemaati olarak yıllardan beri hasret çektiğimiz toplu buluşma hasretimiz vardı. Bu zincir, geçen hafta sonu İstanbul’daki “BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ’NİN GELECEK TASAVVURU PANELİ” vesilesiyle kırıldı.

İstanbul manevî bir kucaklaşmanın merkezi oldu. Panel coşkuyla kutlandı. Anadolu’nun her yanından bu buluşmaya koşan gönül dostları son birkaç yılın hasretini giderip aşk ve şevke medar oldular. Yeni Asya Neşriyat oradaydı. Yazarlar kitaplarını imzaladılar. Salon güzeldi. İsmail Özdemir’in yılların emekleriyle meydana getirdiği “BEDİÜZZAMAN RESİM SERGİSİ” ayrı bir güzellikti.

Bu programı düzenlemede emeği geçen başta gazetemiz personeli olmak üzere RNE görevlilerini, Masa Çalışmalarına katılan akademisyen ve fikir insanlarını, İstanbul Yeni Asya Nur Cemaati, meşveret heyeti ve bütün hizmet hadimlerini, görevli olan kadın ve erkek gençlerimizi, Anadolu’nun her köşesinden bu coşkuya koşan her kesimden gönül dostlarını tebrik ediyoruz.

Böyle sıkıntılı bir zamanda ümitsizlere ümit vermek çok önemlidir. Rabbim devamını nasip etsin.

MÜBAREK RAMAZANA KAVUŞMA SEVİNCİ

Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki, bir mübarek Ramazan ayına tekrar kavuşma nimetini bize bahşetti.

İslâm âleminin ve insanlığın; “ahir zaman dehşetini” yaşamaya başladığı böyle bir zamanda Ramazan rahmeti ve bereketi ile geldi. Her dakikası önemli olan bir manevî mevsime girdik. Gönül ister ki bu zaman dilimini, şeytanları kovarak, nefislerimizi her türlü müskirattan uzak tutarak geçirelim. Her anımızı kudsî hizmetlerimize katkıda, Kur’an, cevşen, dua, namaz, hasenat, yardım ve tefekkürle geçirme gayretinde olalım.

Kur’an âyetlerinin, nurlu esrarının manevî atmosferini ruh, akıl, his dünyalarımıza İlâhî vecdle rahmete dönüşecek şekilde sindirmesine çalışalım. Bütün insanlık ve kâinat bu anları bekliyordu. Bu fırsat mevsimi ve zamanını iyi değerlendirelim.

Ramazan, lâtifelerin kalplerde coştuğu, ilhâmî hediyelerin ikram edildiği zamandır. Ramazan, bir ömrü netice verecek ve insanlığı Allah’a taşıyacak Leyle-i Kadir’i içinde barındıran aydır.

Ramazan, en büyük kucaklaşmanın harmanı ve meydanıdır. Bayramı bayram yapan andır. Ramazan, ferde rahmet, aileye huzur, topluma ruh, hayata hayat katan bir rahmet deryasıdır.

Ramazan, bereketin, rahmetin coştuğu andır. Ramazan, kazancın bire binler olduğu bir ticaret meydanı ve pazarıdır.

Ramazan, gece ve gündüzün her anının değer kazanıp maneviyatla süslendiği ve şereflendiği zamandır. Ramazan, şeytana, günahlara, haramlara karşı bir kalkandır.

Ramazan, sahuruyla, iftarıyla, teravihiyle sevinç, mutluluk ve sürurun katlandığı aydır. Ramazan; kardeşliğin, saadetin anahtarlarını içinde taşıyan aydır.

Can dostların mübarek Ramazanlarını tebrik ediyorum. Hakkıyla eda edilmesini, cennet asa baharları netice verecek meyvelere vesile olmasını ve rahmet deryasına dönüşmesini Rabbimden diliyorum.

Bu mübarek ayın akıl, gönül, kalp dünyalarına hakiki maneviyat, tam bir huzur ve kardeşlik getirmesini niyaz ve temenni ediyorum. 

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