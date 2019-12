Haydar Açıkbaş’ın aziz hatırasına

Haydar Açıkbaş, Toros yaylalarının iradeli güleç yüzlü kahraman hizmetkârı!

Asrın sahibinin ben “Zübeyir’imi kâinata değişmem” dediği Zübeyir Gündüzalp’in hemşehrisi, bahtiyar Ermenek ilçesinin kahraman dava adamı. Serin yayların mert ve yiğit çocuğu! Gönlü, yüzü, sesi, hissi mert delikanlısı! Güle güle git Resulullah’a,(asm) Üstadımıza, Zübeyir abiye, adaşın Haydar abiye bizden selâm götür. Sen o uzun olmayan hayatın boyunca yaptığın İman hizmetleriyle inşaallah saadete gittin. Arkanda hiç unutulmayacak Nurlu hizmetler bırakarak baki âlemdeki gerçek rahmete ve Nur Talebelerine kavuştun. Geçici dünyadaki son yolculuğunda seninle birlikte olmak için çıktığımız Antalya-Alanya Ermenek, Sarıveliler güzergâhında aşina olduğun o keskin yokuş ve inişler, ruha heyecan veren Toros Dağlarında bu mevsimde ilerleyişimizi zorlayan o bembeyaz kar rahmeti, gülücüklerin ve tebessümün eksik olmadığı mübarek yüzünün simgesine işaret ediyordu.

Bu geçici çilekeş dünyadaki ömür dakikalarını tamamlayarak Allah’ın rahmetine kavuştun. Bir yıldan fazla zamandır devam eden sıkıcı bütün dertlerinden, sıkıntılarından ve belalarından artık asude oldun. Kabrin pür nur makamın cennet olsun.

Seni daha yakından 22 yıl önce 1997 yılının Eylül ayında tanımıştım. Bir dava adamı olarak Zübeyir Gündüzalp adına, Zübeyir Gündüzalp Kolejinin açılmasını başarmıştınız. Buradaki istikametli ve çok değerli Yeni Asya Nur hadimleriyle birlikte meşveret kararıyla bir zoru başarıp bu fakiri de davet ederek, geçici olarak bu karara ortak etmiştiniz.

Gerçekten o günün şartlarında çok zoru gerçekleştirdiniz. Kolejin İngilizce öğretmeninin askerden biraz geç dönecek olmasından dolayı bu fakirin İngilizce Öğretmenliği diplomasıyla bir ay Zübeyir Gündüzalp Lisesinde bulunmam gerektiğini 1997 yılının Mayıs Umumi meşveretinde teklif etmiştin. Ben de yetki heyetlerle görüşerek tereddütsüz kabul etmiştim. Bir ay kaderin hükmüyle beş buçuk aya çıtı. Adaşın Haydar Gündüzalp, Hayreddinler, Salihler, Mehmetler, Ahmetler ve nice bir avuç kahramanla o beş buçuk ayda unutulmayacak anlar ve hizmetler yaşamıştık.

O zaman dilimi içerisinde Ermenek Zübeyir Gündüzalp Koleji afaktaki birçok menfi propagandayı yıktı. Ülke çapında cemaat içerisinde de müteşebbis bir ruhun muvaffakiyetine şahitlik etmişti. Bunu siz değerli insanlar ve Kolejin Müdürlüğünü yapan fedakâr ve istikamet kahramanlarından, çok değerli bir eğitimci ve idareci olan Kemal Arıtürk hocamızla birlikte başarmıştık.

Bu beraberliğimizde hemen hemen her gün senin o güler yüzlü tatlı dilli ve istikametli duruşun bize güven ve umut verirdi. Her zorluğa çözüm arayışın dikkatimi çekmişti. Sende olumsuzluk hiç görmedim. Bir asık suratlı anını hatırlamıyorum, görmedim. Devamlı neşeli gülen, her insana iltifat eden çok nazik gerçekten farklı bir insandın. Sahip olduğun kültür kitabevi adeta bir ilim yuvası ve meşveret mekânıydı. Canı sıkılan dostlar oraya uğrar oradan tatlı sohbetinle bir saadet hâlesi oluştururdu.

Senin en büyük özelliklerinden birisi, davana olan sadakatin, istikrarın, gayretin, çözüm üreten pratik fikirlerindi. O gayret ve himmetinle hayatının bir parçası ve gayesi olan Yeni Asya Gazetesini Türkiye’de hiçbir beldeye nasip olmayan bayisinde bütün gazeteleri sayı olarak geçen bir şampiyon yapmıştınız. Bunda senin emeğin çok büyüktü.

Dünyadaki ve İslâm âlemindeki menfi olaylar, cemaat içi bazı hadiselerde belki tereddütlerin olmuş olabilirdi. Ama her anda cemaatin meşveretinin yanında ve yeni Asya çizgisindeki sebat ve metanetinde hiç şüphe yoktu. Seni bu dünyadan ve dostlarından ayıran bu amansız hastalığına yakalandığın zamanda talebin üzerine aylarca ismen dua etmişimdir.

Yurtdışı hizmetlerindeki aktif görevimizi bildiğin için de bu hastalıktan bir çare bulmak üzere Amerika’ya kadar birlikte tedavi ve çözüm aramıştık. Şifayı Şafii Hakikiden bekleyerek maddi sebeplere de müracaat ettik. Çare mümkün olmadı. Ama senin o tevekkülü ve güzel yüzün hiçbir zaman eksik olmadı. Hizmetlerden geri kalmadın. Bunun yüzlerce binlerce şahidi var!

Allah mekânını cennet etsin taksiratını affetsin. Aile efradına akrabalarına ve dostlarına sabırlar versin. Cennet mekân Haydar Açıkbaş kardeşim, dünyada ve gök kubbede çok iyi izler bırakarak herkese nasip olmayacak hayırlı hizmetlerin şahadetinde bu geçici fani dünyadan baki ahret diyarına uçtun. Makamı cennet olsun kabrin pür nur olsun. Dostlarının başı sağ olsun. Aile efradına akrabalarına ve dostlarına Rabbim sabırlar versin.