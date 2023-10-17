Hz. Peygamberin tarif ve özellikleri (3)

Kalplerin sevgilisi, insanlığın rehberi, rahmet peygamberi, Hz. Muhammed’in (asm) manevi şahsiyeti, nübüvveti ve rehberliğini tarif eden Risale-i Nur Külliyatı ve müellifi Bediüzzaman Hazretleri’nin bu konudaki özel tespitlerine bu hafta da devam ediyoruz:
1. Ekser vakitte arkadaşı olan Hazreti Cebrâil’i dahi bazı geri bırakandır.
2. En meşhur istiğna sahibidir. Dünyanın fâni müzeyyenatına adem-i tenezzüldedir.
3. En nuranî bir semere-i şecere-i hilkattir. (a.s.m)
4. En şiddetli düşmanları dahi onu tasdik eden inkâra mecal bulunamayandır.
5. En tehlikeli vakitlerde kemal-i metanetle tereddütsüz, telaşsız söyleyendir.
6. En yüksek hasletleri taşıyan bir şahsiyettir.
7. Ervahı görüyor, melâikelerle sohbet ediyor, cin ve insi de irşad ediyor.
8. Eşref-i mahlûkattır.
9. Evlad-ı beşerin en ahir üstadıdır.
10. Evsâfı ve şahsiyet-i mâneviyesiyle kâinatın illet-i gaiyesidir.
11. Fahr-ı kâinattır. Fahr-i âlemdir, fahr-i cihandır.
12. Fahr-i nebiyy-i efhâmımızdır.
13. Ferd-i Ferîddir. Ferd-i mümtazdır. (a.s.m)
14. Ferîd-i kevn ü zamandır. (a.s.m)
15. Furkan-ı A’zam’ın ism-i Â’zamıdır.
16. Getirdiği ahkâma, dine, kemal-i samimiyet, safvetle, herkesten evvel ve ziyade kendisi amel edip kabul ederek ilân edendir.
17. Habib-i Â’zam, Habîb-i Ekrem, Habib-i Hüdâdır.
18. Habib-i Rabb-ül Âlemîndir. Habib-i Rahmanîdir. Habib-i Yezdan’dır. Habîbullahtır. (a.s.m)
19. Hakikat-ı Muhammedîyedir.(a.s.m) Hakikatin en parlak sirâcıdır.
20. Hakîm-i Zülcelâl’in zîşuurlar içindeki en ekmel bir abdi ve mahbubudur.
21. Hakîm-i Zülcelâl’in zîşuurlar içindeki en mümtaz numune-i imtisal olanıdır.
22. Hakîm-i Zülcelâl’in zîşuurlar içindeki en mümtaz tercümanıdır.
23. Hakk’ın en münevver bürhanıdır.
24. Hâlık-ı kâinat tarafından konuşan ve söylettirilendir.
25. Hâlık-ı kâinatın halk ettiği mu’cizâtları hesabına konuşup kelâmını tebliğ edendir.
26. Hâlık-ı kâinatın konuşturduğu, ders verdiği, ders verdirdiği muallimidir.
27. Hâlık-ı kâinatın vücuduna ve vahdetine kendi zâtı delâlet edendir.
28. Hâlıkına karşı ubudiyette, menhiyata karşı herkesten ziyade takvada olandır.
29. Hâtem-i divan-ı nübüvvettir.
30. Hâtem-ül enbiyadır. (a.s.m)
31. Hatîb-i Kudsî’dir.
32. Hayatın hayatıdır.
33. Her cihetle sarsılmazdır.
34. Herkesçe, dost ve düşmanca malûm zühd ve takvadadır.
35. Hiçbir müşkilata karşı telaş etmeyendir.
36. Hikmet-i âlemin şârihidir.
37. Hoca-i kâinattır. (a.s.m)