Hz. Peygamberin tarif ve özellikleri (3)

Kalplerin sevgilisi, insanlığın rehberi, rahmet peygamberi, Hz. Muhammed’in (asm) manevi şahsiyeti, nübüvveti ve rehberliğini tarif eden Risale-i Nur Külliyatı ve müellifi Bediüzzaman Hazretleri’nin bu konudaki özel tespitlerine bu hafta da devam ediyoruz:

1. Ekser vakitte arkadaşı olan Hazreti Cebrâil’i dahi bazı geri bırakandır. 2. En meşhur istiğna sahibidir. Dünyanın fâni müzeyyenatına adem-i tenezzüldedir. 3. En nuranî bir semere-i şecere-i hilkattir. (a.s.m) 4. En şiddetli düşmanları dahi onu tasdik eden inkâra mecal bulunamayandır. 5. En tehlikeli vakitlerde kemal-i metanetle tereddütsüz, telaşsız söyleyendir. 6. En yüksek hasletleri taşıyan bir şahsiyettir. 7. Ervahı görüyor, melâikelerle sohbet ediyor, cin ve insi de irşad ediyor. 8. Eşref-i mahlûkattır. 9. Evlad-ı beşerin en ahir üstadıdır. 10. Evsâfı ve şahsiyet-i mâneviyesiyle kâinatın illet-i gaiyesidir. 11. Fahr-ı kâinattır. Fahr-i âlemdir, fahr-i cihandır. 12. Fahr-i nebiyy-i efhâmımızdır. 13. Ferd-i Ferîddir. Ferd-i mümtazdır. (a.s.m) 14. Ferîd-i kevn ü zamandır. (a.s.m) 15. Furkan-ı A’zam’ın ism-i Â’zamıdır. 16. Getirdiği ahkâma, dine, kemal-i samimiyet, safvetle, herkesten evvel ve ziyade kendisi amel edip kabul ederek ilân edendir. 17. Habib-i Â’zam, Habîb-i Ekrem, Habib-i Hüdâdır. 18. Habib-i Rabb-ül Âlemîndir. Habib-i Rahmanîdir. Habib-i Yezdan’dır. Habîbullahtır. (a.s.m) 19. Hakikat-ı Muhammedîyedir.(a.s.m) Hakikatin en parlak sirâcıdır. 20. Hakîm-i Zülcelâl’in zîşuurlar içindeki en ekmel bir abdi ve mahbubudur. 21. Hakîm-i Zülcelâl’in zîşuurlar içindeki en mümtaz numune-i imtisal olanıdır. 22. Hakîm-i Zülcelâl’in zîşuurlar içindeki en mümtaz tercümanıdır. 23. Hakk’ın en münevver bürhanıdır. 24. Hâlık-ı kâinat tarafından konuşan ve söylettirilendir. 25. Hâlık-ı kâinatın halk ettiği mu’cizâtları hesabına konuşup kelâmını tebliğ edendir. 26. Hâlık-ı kâinatın konuşturduğu, ders verdiği, ders verdirdiği muallimidir. 27. Hâlık-ı kâinatın vücuduna ve vahdetine kendi zâtı delâlet edendir. 28. Hâlıkına karşı ubudiyette, menhiyata karşı herkesten ziyade takvada olandır. 29. Hâtem-i divan-ı nübüvvettir. 30. Hâtem-ül enbiyadır. (a.s.m) 31. Hatîb-i Kudsî’dir. 32. Hayatın hayatıdır. 33. Her cihetle sarsılmazdır. 34. Herkesçe, dost ve düşmanca malûm zühd ve takvadadır. 35. Hiçbir müşkilata karşı telaş etmeyendir. 36. Hikmet-i âlemin şârihidir. 37. Hoca-i kâinattır. (a.s.m)

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