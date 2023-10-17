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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EKİM 2023 SALI - YIL: 54

Hz. Peygamberin tarif ve özellikleri (3)

Nejat EREN
17 Ekim 2023, Salı
Kalplerin sevgilisi, insanlığın rehberi, rahmet peygamberi, Hz. Muhammed’in (asm) manevi şahsiyeti, nübüvveti ve rehberliğini tarif eden Risale-i Nur Külliyatı ve müellifi Bediüzzaman Hazretleri’nin bu konudaki özel tespitlerine bu hafta da devam ediyoruz:

1.  Ekser vakitte arkadaşı olan Hazreti Cebrâil’i dahi bazı geri bırakandır.

2.  En meşhur istiğna sahibidir. Dünyanın fâni müzeyyenatına adem-i tenezzüldedir.

3. En nuranî bir semere-i şecere-i hilkattir. (a.s.m)

4.  En şiddetli düşmanları dahi onu tasdik eden inkâra mecal bulunamayandır.

5. En tehlikeli vakitlerde kemal-i metanetle tereddütsüz, telaşsız söyleyendir.

6.  En yüksek hasletleri taşıyan bir şahsiyettir.

7.   Ervahı görüyor, melâikelerle sohbet ediyor, cin ve insi de irşad ediyor.

8.  Eşref-i mahlûkattır.

9.  Evlad-ı beşerin en ahir üstadıdır.

10.  Evsâfı ve şahsiyet-i mâneviyesiyle kâinatın illet-i gaiyesidir. 

11.  Fahr-ı kâinattır. Fahr-i âlemdir, fahr-i cihandır.

12.  Fahr-i nebiyy-i efhâmımızdır. 

13.  Ferd-i Ferîddir. Ferd-i mümtazdır. (a.s.m)

14.  Ferîd-i kevn ü zamandır. (a.s.m)

15.  Furkan-ı A’zam’ın ism-i Â’zamıdır.

16.  Getirdiği ahkâma, dine, kemal-i samimiyet, safvetle, herkesten evvel ve ziyade kendisi amel edip kabul ederek ilân edendir.

17.  Habib-i Â’zam, Habîb-i Ekrem, Habib-i Hüdâdır.

18.  Habib-i Rabb-ül Âlemîndir. Habib-i Rahmanîdir. Habib-i Yezdan’dır. Habîbullahtır. (a.s.m)

19.  Hakikat-ı Muhammedîyedir.(a.s.m) Hakikatin en parlak sirâcıdır.

20.  Hakîm-i Zülcelâl’in zîşuurlar içindeki  en ekmel bir abdi ve mahbubudur.

21. Hakîm-i Zülcelâl’in zîşuurlar içindeki en mümtaz numune-i imtisal olanıdır.

22.  Hakîm-i Zülcelâl’in zîşuurlar içindeki en mümtaz tercümanıdır.

23.  Hakk’ın en münevver bürhanıdır.

24.  Hâlık-ı kâinat tarafından konuşan ve söylettirilendir.

25.  Hâlık-ı kâinatın halk ettiği mu’cizâtları hesabına konuşup kelâmını tebliğ edendir.

26.  Hâlık-ı kâinatın konuşturduğu, ders verdiği, ders verdirdiği muallimidir.

27.  Hâlık-ı kâinatın vücuduna ve vahdetine kendi zâtı delâlet edendir. 

28.  Hâlıkına karşı ubudiyette, menhiyata karşı herkesten ziyade takvada olandır.

29.  Hâtem-i divan-ı nübüvvettir.

30.  Hâtem-ül enbiyadır. (a.s.m) 

31.  Hatîb-i Kudsî’dir. 

32.  Hayatın hayatıdır.

33.  Her cihetle sarsılmazdır.

34.  Herkesçe, dost ve düşmanca malûm zühd ve takvadadır.

35.  Hiçbir müşkilata karşı telaş etmeyendir.

36.  Hikmet-i âlemin şârihidir.

37.  Hoca-i kâinattır. (a.s.m) 

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