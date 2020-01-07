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7 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

İhlâsı anlamak ve yaşamak üzerine bir tahlil (2)

07 Ocak 2020, Salı
Hizmetin gereği olan; en mühim esas, kuvvet, makbul şefaatçi, metin noktai istinat, kısa tariki hakikat, makbul duayı manevi, kerametli vesileyi makasıt, yüksek, haslet, safi bir ubudiyet olan “İhlâs” ile, hem şahsi hem de toplum hayatı sağlıklı devam edebilir.

Bu zikredilen; “dokuz esas” kâinatın fıtratında olan ve kuşatan sistem ve esaslardır.”

Dünyevi hâkimiyet kurma gayretinin artarak devam ettiği bir zamanda, ilahîlik ve uhrevîliği esas alan asrın sahibi, Allah’ın (cc) “rızasına uygun” bir hayat rotasını çiziyor ki: Bunun adı: “İhlâs”tır.”

“Kuvveti, şefaati, metin nokta-i istinadı” kısa tarîki hakikatı, makbul duayı manevîyi, kerametli vesileyi makasıdı, yüksek bir hasleti, safi ubudiyet, ancak Allah’a giden en emin, kısa, garanti yol olduğunu kör gözlere de gösteren ihlâstır. Bu önemli sıfat ve haslet ispat edilip hayata tatbiki kalıcı bir örnek olarak ortaya konuluyor.

Müthiş zamanın, dehşetli düşmanların, şiddetli tazyikatın, savletli bid’alar,ve dalâletler karşısında saffı evvellerin kaderi olan, şimdiki Nurun Hadimleri: Gayet az, zayıf, fakir ve kuvvetsizdirler,

Vazifeleri ise: Gayet ağırdır. Büyük bir nimet ve ihsan olan, kudsî iman ve Kur’ân hizmeti omuzlarına konulmuştur. Olmazsa olmaz şart ve kaçınılmaz duruş; bütün kuvvet ve odaklanmanın ihlâs üzerine olmasıdır. Daha da önemlisi, ihlâsın sırrını yerleştirmeye olan ihtiyaç mecburiyettir.

Bu ana umdeler yerine getirilmediği zaman netice mutlak manada hasâret ve zararın çok olmasıdır. Nur hizmeti boyunca bütün kazanılanları kaybetme ve devam etmeme riskinin varlığıdır. Bu çok büyük bir mes’uliyet ve risktir. Ebedi saadet zararına, büyük bir kayıptır. Hissiyata mağlup düşerek ihlâsı kırmak, şahsı manevinin bütün azalarının hukukuna tecavüz, Kur’ân hizmetine taarruz, iman hakikatlerine hürmetsizlik demektir.

Bütün bu tehlikelere karşı tek şaşmayan, yerinde dört ana düstur vardır.

Rızayı İlâhîye uygun hareket tarzı. Kardeşleri tenkit etmemek, faziletfuruşluk taslamamak, gıpta damarını tahrik etmemek. Bütün kuvvetin ihlâsta ve hakta olduğunu bilip inanmak. Şirketi maneviye ile bütün kardeşlerin meziyet ve faziletlerini kendinin bilerek bu şerefle iftihar etmek.

Hakiki manada ihlâsı kazanmak ve devam ettirmek için de İhlâs Risalesinde geçen ihlâsın sırrı ve püf noktasını teşkil eden şu on iki esası da dikkate almak gerekiyor. 1-İhlas sırrı.  2-ihlası kırmak. 3-İhlas Kuvveti 4-İhlası kazanmak. 5-Samimi ihlas. 6- Sırrı  ihlas.  7-Tam ihlas.  8-İhlas-ı tam. 9-İhlası zedelemek.  10-İhlası etem. 11-Hakiki ihlas. 12-İhlası tamme. 

 Çok önemli bir başka nokta da ihlâs risalesinde bahsi geçen; menfi ve müspet ifadelerin de eşit olarak toplam: 133 er adet olarak ortaya çıkması oldukça anlamlı ve dikkati çekicidir. Hoş bir tevafukun olduğu görülmektedir. İhlâslı ve istikametli günleri hep birlikte yaşamak ümit ve temennisiyle.

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