"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 HAZİRAN 2025 PAZAR - YIL: 56

Hiçbiri değilken

Nuriye Sağdıç
29 Haziran 2025, Pazar
Dipsiz ve nihayetsiz zannedilen gölgeler. Hakikatle mezcetmiş mevhum, meşkûk…

Zihin aynalarında yansıyanlar kalbimizi ürpertmeye meyyal. Soğuk bir günde tedariksiz, ayaza tutulmuş gibi titreyen yüreğimiz. İliştirildiği duvardan menteşeleri ayrılarak hafifçe eğilmiş, yıpranmış tahta kapı aralığından içeriye doluşan kar tanelerini andırır. Düştükleri yerde yığılırken ya uzunca bir çubuğu ya da müşkülce bir çokgeni çizmiştir bembeyaz noktalar.

Dışarısı kara teslimken henüz karla kaplanmamış toprağa zorbalığı gibidir hariçten. Kışın ortasında bir üzüm tanesine, yeşil eriğe, bir buket kır çiçeğine duyulan özlemden dahasıdır beliren şekiller…

Müphem işlerin hitama ereceği hengâmda neyin-nasıl sonuçlanacağına dair kuruntularımız, kurgularımız. Muammalar mecmuasına döner yüreğimiz… Gök gürültüleri ansızın yanıp ta sönen ışıkların aydınlığında yankılanırken… İradenin tüm sorumluluğu insana yüklenirken bir yandan da yağmurda şemsiyesini açmak kadar bir keyfiyette kalmasına… Şimdilik sığındığı o basit şemsiyenin çapından çıkıp damlalara avuçlarını uzatarak.

Müptela olduklarını yağmurlara bırakır gibi.

İllâ ki bir bocalama. Bir zerre yüke aciz gözlerimiz taşıyamaz küçücük damlayı. İnsan olmak acizlik demek nihayetinde. Zayıflığın güçsüzlüğün ete kemiğe bürünmüş hali. Çözülmeyi bekleyen. Kendini bilse her şeyi bilecek olmak ıraklığında…

Dahası merakı mucip işlerin peşinde koşmanın perişanlığında. Hiçbir yere sığamaz ve huzursuz hissediyorken. Tenha garip uzaklardan bir bardak sımsıcak çayla çıkmak mümkün olur bazen. Esrarlı müjdeler sarıverir benliğimizi. Bir yudumla bin kelime işitmişçesine… Bir ayetin ya da bir hadisin ışığında görülür hale gelir gözün kesmediği yollar.

Ruh, kalp ve nefsin aradıklarını nerede bulacakları kesindir. Şu geçici kararsız âlemin fenasından bâkî ve daimi bir yere. Elemlerin yaralayamadığı, hür ve serbest mutlulukların güneşin ışıkları kabilinden kalbe doğduğu. Tenvir eder yolumuzu, geri getirir yitirmeye yüz tutan umudumuzu.

Ne bir tahta kapı tutar kar tanelerini ne de bir şemsiyedir ıslanmaktan alıkoyan…

“Âyine-i kalbe uzanan bir nisbet-i Rabbaniye ile bir tezahürdür ki; herkes istidadına ve tayy-ı meratibde seyr ü sülûküne, esma ve sıfâtın tecelliyatına nisbeten cüz’î ve küllî o Şems-i Ezelî’ nin nuruna ve sohbetine ve münacatına mazhariyeti var.”1

Dipnot:

1. Otuz Birinci Söz/Birinci Esas.

(Bizim Aile dergisi, Haziran 2025 sayısından alınmıştır.)

Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çifte standart AB değerlerine yakışmıyor

    Eşitsizlik büyüyor

    Türkiye konut ve kirada OECD’yi solladı

    Yayla: Mevcut anayasa ‘Kemalizm’ dayatıyor

    Demokrasilerde medya hür olmalı

    AKP’nin YSK temsilcisinden kurultay davası açıklaması: Sistem allak bullak olur

    Kıyılar özelleşebilecek

    İran: Avrupa adil olmalı

    Erzurum-Oltu'da taş ocağında göçük meydana geldi: Ölü sayısı 3'e yükseldi

    Uysal: Karar kabul edilemez

    47 ilde ormanlara giriş yasaklandı

    Kahverengi kokarca zararlısına karşı 50 bin samuray arısı

    Ataşehir'deki yangında çok sayıda otomobil yandı

    Sözde insani yardım merkezleri un çuvallarında uyuşturucu dağıtıyor

    İtalya'da aşırı sıcaklar sebebiyle "kırmızı" alarm

    Hamaney'in açıklamasının ardından yaptırımların kaldırılmasını durdurdu

    "Gazze’de önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyorum"

    Hukukun üstünlüğü ilkesi zedelendi

    İsrail’den yardım kuruluşu istismarı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.