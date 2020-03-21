"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Bu zamanda büyük cihad

Oğuz Bakırcı
21 Mart 2020, Cumartesi 01:46
Her zaman geçmiş dönemlerdeki başarılarımızı anlatır dururuz.

Fatih Sultan Mehmed Han’ın İstanbul’u fethetmesiyle ve Şahi toplarını icadıyla, Kanunî’nin Fransuva’ya yazdığı meşhur mektupla övünürüz. Nice memleketleri fethedip nice halklara huzur ve adaleti götürdüğümüzden bahsederiz. Bu ve bunun gibi medar-ı iftihar konuları anlattıktan sonra derin bir “Ooofff!” “çeker keşke bizde o zamanda yaşayıp  o orduların içinde bulunsaydık, biz de o sevaplara nail olsaydık” der hayıflanırız. Bu hayıflanmanın altında enaniyet varsa yani fetheden ordunun bir ferdi de ben olsaydım, yapanlar bizlerdik cihetinden konuya yaklaşırsak bunun manevî olarak hükmü zarardır. Ancak hayıflanma manevî kazanç noktasındaysa çok da üzülmemize gerek yok. Devirler ve devrin şartları değişir, ancak mücadele her zaman metod farkıyla devam eder.

“Biz de ecdadımız gibi hak yolda mücadele verip büyük sevaplar kazanabilir miyiz, bunun bir yolu var mı?” diye sorarsanız; cevap, “Evet var!” şeklinde olacaktır.

Her asırda devam eden, Peygamberimiz’in (asm) deyişiyle büyük cihad; yani nefis ve şeytanla verilen mücadeledir. ‘Hakikî mücahit, nefsine karşı cihad açandır.’ (Tirmizi, Cihad 2). Demek ki haram olan nefsanî arzularımızı Allah için terk ettiğimizde çok ciddî manevî kazanç içinde oluyoruz. Bununla birlikte dedelerimizin geçmişte at sırtında kılıçla yaptıkları maddî cihadı biz torunları bu zamanda iman hakikatlerini yaşamak ve Nur hizmetlerinde bulunmakla manevî olarak devam ettirebiliriz. Bu konuyu Üstad Hazretleri Emirdağ Lâhikası’nda ‘Hem onlar bu mübarek kalemleriyle eski zamanda büyük mücahit kahramanlarının kılıçlarının kudsî hizmetlerini görüyorlar.’ sözüyle ifade edip bizi şevklendirmektedir.

Hayıflanıp üzülmeye, keşke demeye gerek yok. Şu anki dönemde elimize silâh alıp maddî cihadla mücadele edemeyeceğimize göre kendini medeni dünya diye tanımlayan dünyaya karşı en güzel manevî cihad Üstadımızın tabiriyle “Medenilere galebe çalmak iknâ iledir, söz anlamayan vahşiler gibi icbâr ile değildir.” metodunu kullanmakla yapılır. Bu metotla ihlâsla mücadele verip manevî kazancı Allah’tan bekleyerek inşallah dedelerimize lâyık torunlar olabiliriz.

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En kısa zamanda buluşmak duasıyla

    Gıda takviyesi virüsten korur

    Sosyal medya paniğe sevk ediyor

    Bakan Koca: Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var

    New York'ta zorunlu olmayan tüm iş yerleri kapanıyor

    Kovid-19'a ilişkin doğru bilinen yanlışlara dikkat!

    'Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi'

    Kovid-19'un yeni semptomlarına ilişkin Çinli uzmanlardan uyarı!

    İngiltere, salgını ciddiye almaya başladı

    İtalya'da 627 ölüm daha!

    Türkiye'ye dönmek isteyen yurt dışındaki öğrenciler hakkında açıklama

    ‘Koronavirüs affı’ gündemde

    "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi maalesef adil nitelikte değil

    Askerlik işlemleri e-Devlet üzerinden halledilebilecek

    'Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok'

    'Hiçbir gerekçeyle su kesintisi uygulanmayacak'

    Çin'de, 2. kez 'ülke içi kaynaklı' vaka tespit edilmedi

    Harem-i Şerif ve Mescid-i Nebevi'de namaz kılmak yasaklandı

    'Koronavirüs test sonuçlarına 'eNabız'dan ulaşabilirsiniz'

    2019 yılının 'işsizlik' verileri açıklandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korona ile gelen fırsat
    Yasemin YAŞAR

    Evde kal Türkiye
    Abdurrahman AYDIN

    Necm Sûresi’nin satır araları ve Mi’rac
    Genel

    Gıda takviyesi virüsten korur
    Erdoğan ÇELEBİ

    Korona ile söyleşi
    Ahmet BATTAL

    Aile Bakanlığı’na proje teklifi
    Risale-i Nur'dan

    Leyle-i Mi’racınızı ruh u canımızla tebrik ederiz
    Ali FERŞADOĞLU

    Tedbir için derslere ara verilmesine Risale-i Nur ne der? (2)
    H. Muharrem OKUR

    Sürgünde sürgün vermek
    Sadettin Önal

    İnsanlığa kafa tutan korona

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.