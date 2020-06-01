Burası imtihan dünyası

Hucumat-ı Sitte’de bahsedilen av olma yöntemleriyle birilerini yine oltaya takıp yem yaptılar.

Oysa, 8 yıl önce çizilmiş bir karikatür. Karikatürün yayınlandığı dönemde başbakan olan Erdoğan’ın kendi beyanlarına istinaden çizilmiş.

Buna rağmen sanki yeni yayınlanmış gibi yansıtarak milleti yanıltmak istemişler. Müslüman kardeşine iftira atmış ve insanları iftirasına ortak ederek vebal altında bırakmıştır.

“Çamur at izi kalsın, ya tutarsa” hesaplarıyla iş yapanlar haksız çıkıyorlar. Geriye iftira ve kul hakkı bırakıp ahiretlerin yanmasına vesile oluyorlar.

Müslüman olduğumuz için bizi Kur’ân ve Sünnet bağlar. Kâinat yüzü suyu hürmetine yaratılmış sevgili Peygamberimizin (asm) yanı başında münafıklar cirit atıyordu. Onun aile fertleri dahil her türlü iftirayı atmış, Müslümanların kuvve-i maneviyelerini kırmaya çalışmışlardır. Bu dünya imtihan dünyası olduğundan Allah buna müsaade etmiş ve insanların takındığı tavır ve verdiği tepkilere göre kazanma ve kaybetme sonucu ortaya çıkmıştır.

Peygamberimiz (asm) dahi iftiralara maruz bırakıldıysa her insan iftiralara maruz kalabilir.

Burada bizi üzen, bazı Müslümanların münafıkane siyasete alet olup kardeşine iftira atması ve diğerlerinin de onun peşine takılmasıdır.

Allah herkese akıl fikir vermiştir. Yalanın kol gezdiği bu zamanda araştırdıktan sonra yorum yapmalı, su-i zan ve iftira atmaktan kaçınılmalıdırlar.

Ağzımızdan çıkan her sözden dolayı hesaba çekileceğimizi unutmamamız gerekir. Ne mutlu ki, zerre miskal iyilik veya şerrin dahi unutulmadığı bir Mahkeme-i Kübra var! Keşke bunu düşünüp ona göre hareket etselerdi...