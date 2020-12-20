"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Siyaset, böyle bir tarafgirlik görmedi

Ömer Faruk ÖZAYDIN
20 Aralık 2020, Pazar
Demokrasinin gereği olarak program ve tüzüğünü hazırlayıp milletin önüne koyan partilere, elbette teveccüh eden seçmen oy verecektir.

1946’da çok partili hayata geçildikten sonra cumhuriyetçiler ve demokratlar olarak bir seçmen kitlesi kendisini göstermiş oldu. Daha sonra Demokratların içinden sayısız partiler çıktı. Kimi daha çok milliyetçilik yapayım, kimi dindarlar bizimle belli olsun diye, kimi de içine Demokratları da alarak bir kaç eğilimli (ANAP), kimi de gömlek değiştirip Demokratların arazisine gecekondu yaparak siyaset arenasında boy gösterdiler, AKP gibi.

Onca seçime rağmen, 1960’dan sonra darbesiz 10 yılımız geçmedi neredeyse. Ve nedense darbeler, Demokratlara yapıldı hep. Bu millet, iradesiyle Sol’u iktidara getirmeyince vesayetçilerin iktidarına sahne oldu memleket. Darbelerle Demokratlar devre dışı bırakılarak vitrinde Demokrat kadrolarla iktidara geldiler.

Tek parti döneminde haksızlık ve zulümler, hürriyet isteyenlere yapıldığından, millet kabuğuna çekilmiş, muhalefet yapacak ne basın ne de parti olmadığından 46’ya kadar siyasetsizlik dönemine girilmişti. Çok partili hayattan sonra hem milleti müdafaa edecek Demokratlar çıkmış, hem de sağ basın kendini göstermeye başlamıştı. Yarım asır iki taraf ideoloji ve haklarını aradığı partilerle ve nisbeten hür basınla kendilerini ifade edecek zemini bulmuşlardı. Bu sebeple hangi iktidar gelirse gelsin yapılan icraatlar masaya yatırılıp aleyhte çok haber ve yazılarla (milletin haber alma hürriyetine fazla dokunulmadığı için) seçmen ilk sandıkta görülen yanlışları affetmeyip iktidarı alaşağı ederdi. (Entrikalar, Güneş Motel vekil transferleri ve darbelerle gidişler bahsimizden hariçtir.) 

İKTİDAR GİDERSE DİN GİDER KORKUSU

Ancak 2000’lerden sonra AKP ile birlikte yavaş yavaş tek parti dönemine ve tek basına tekrar geçiş yapıldı. Böyle olunca kendin çal kendin oyna hesabı ne muhalefet ne eleştiri, kendini dev aynasında gören, dünyaya meydan okuyan, yaptıkları yanına kâr kalan icraatlar, seçmeni tarafından alkış aldı. 

Memleketi uçuruma sürükleyen haksızlık, zulüm ve adaletsizliklere ciddî ikazlar yapan sayısı mahdut gazete ve sosyal medya ciddî oy erimesi yaptırsa da, kemik oyları teşkil eden özellikle dindar seçmen kulağını tıkadığı gibi, kutsalına dokunmuş refleksiyle gelen her “Kral çıplak” ikazını “düşman okları” olarak gördü.

Eskiden sağ-sol kalın çizgisinde sol cenah, sağ cenahı kendine değmeyen yılana dokunmadığı suçlaması yapardı. Tabiî o zaman komünistlik tehlikesi olduğundan bu eleştiriler dikkate alınmıyordu. Şimdi ise dindarın dindara yaptığı zulme bir kısım solcular “oh” dese de hakperest sosyal demokratlar ciddî yayınlar yaparak, hak namına duruş sergilediler. Ancak bizim dindar kesimden çıt yok. Zira kutsalına toz kondurmamak ve iktidarı kaybetmek refleksi onları; “İnkılâb-ı siyasî cihetiyle dininden havf eden adamın dinde hissesi, beytü’l-ankebut gibi zayıf düşmüş cehalettir, onu korkutur; taklittir, onu telâşa düşürttürür. Zira itimad-ı nefsin fıkdanı ve aczin vücudu cihetiyle, saadetini yalnız hükûmetin cebinden zannettiğinden; kalbini, aklını da hükûmetin kesesinden tahayyül eder, korkar.” 1 cebanetine mazhar etti, özellikle de Ak Nurcuları. Âyet, hadîs ve Risale-i Nur’daki prensipleri dünyasından silip, hatırlatanı da sol ya da Haçlı cenahına attılar. 

Nelere boyun eğmediler, nelere kudsî değerleri harcamadılar ki?

Cumhuriyet hükûmetleri boyunca yapılan cinayetler ve değerlerimizi bu kadar ayaklar altına alan icraatların toplamından fazla işler, 5/6 sene de yapılmasına rağmen hiçbir yanlışa merdane “evet biz destekledik, oy verdik, beraber yürüdük bu yollarda dedik ancak, bu kadarı fazla. Bunlar yapılmamalıydı, biz bunların zulmüne ortak olamayız” demeleri gerekirdi, fakat nafile. Bırakın bir yanlışa yanlış demeyi onu müdafaa etmek için her yolu denediler. Yok efendim eskiden de benzer işler yapılmış, bunlar dış dünyanın ya da öcü, teröristlerin propagandası deyip müdafaa ettiler. 

Biz ise çok zulümleri, adalet arayışlarını bu köşede yazıp durduk. Yine de vicdanları bir gram yerinden oynamadı. Bu satırlar tarihe not düşmek ve yarın rûz-i mahşerde, “Hak için ne yaptınız ey kullarım” hitabında başımız yere eğilmemek, kalem ile cihad vazifemizi yapmak, Nurculuk dâvâsında dost kapısından içeri girebilmek için yazıyoruz, yazacağız inşaallah.

Dipnot:

1. Münâzarât.

Okunma Sayısı: 439
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB: İlişkileri düzeltme imkanımız hâlâ var

    'Demokrasi, krizden çıkartır'

    Direndiği AYM’ye üye yapılacak

    Başbakan ve milletvekili maaşlarına üç yıl zam yok

    Verginin % 9’unu zenginden, % 63’ünü yoksuldan

    Uzmanlar: Tam kapanma şart

    Uygurların zorla ürettiği maskeler Avrupa'da satılıyor

    'Cumhur’u psikologlar incelemeli'

    10 mülteciden 9’u aşırı yoksulluk içinde

    'Destek, başka ülke çiftçilerine veriliyor'

    Vak’alar azalıyor

    Türkiye'de 22 bin 195 kişi daha koronavirüse yakalandı

    Ege Denizi'nde deprem

    Apple, çalışanların maaşını ödemeyen firma ile çalışmayacak

    Google, ABD'deki çalışanlarına ücretsiz Kovid-19 testi yapacak

    Pompeo: Rusya, ABD'nin düşmanları arasında

    İstanbul'da deniz seviyesi yükseliyor

    ABD'den Moderna'nın Kovid-19 aşısına onay çıktı

    Gaziantep'te bir hastanede çıkan yangında 8 kişi vefat etti

    Avrupa Parlamentosu Çin’e yaptırım istedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meşveret ve tesanüd
    Ahmet BATTAL

    Madagaskar’dan mektup var
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlık uyanırsa zulüm biter
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Siyaset, böyle bir tarafgirlik görmedi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Şükrü bırakma
    Cevat Çakır

    Dehri Yahya Alkın Hoca
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Nurettin Topçu
    Mehmet KARA

    CHS’nin üçüncü bütçesinin ardından
    Genel

    AB: İlişkileri düzeltme imkanımız hâlâ var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.