"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EYLÜL 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

İnsan neden aynı gökyüzüne bakıp aynı şeyi göremiyor?

Servet GİRASUN
19 Eylül 2026, Cumartesi
Her gün aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz.

Aynı güneş doğuyor. Aynı yağmur yağıyor. Aynı yıldızlar geceyi süslüyor. Fakat bütün bunlara rağmen herkes aynı şeyi görmüyor. Bir insan yağmuru görünce sadece ıslanmayı düşünüyor; bir başkası kuruyan toprağın suya kavuşmasını...

Biri geceye karanlık diyor; diğeri yıldızları fark ediyor. Biri gökyüzüne bakıyor; diğeri gökyüzünü okuyor. İşte uzun zamandır beni düşündüren soru bu: Aynı semaya bakan insanlar neden aynı hakikati göremiyor?

Belki de bunun cevabı gökyüzünde değil, ona bakan nazardadır. Çünkü insan, sadece gözüyle görmez. İnandığıyla, düşündüğüyle, sevdiğiyle ve kalbiyle de görür. Kur’ân-ı Kerîm, gökleri ve yeri sadece seyredilecek bir manzara olarak değil, üzerinde tefekkür edilecek bir kitap olarak gösterir:

“Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır.” (Âl-i İmrân Suresi, 190)

Ne kadar dikkat çekici... Ayet, bize gökyüzünün nasıl yaratıldığını anlatmaktan önce, ona nasıl bakmamız gerektiğini öğretiyor. Modern insanın en büyük yorgunluklarından biri de belki budur.

Bakıyoruz...

Ama fark etmiyoruz. Koşuyoruz... Ama düşünmüyoruz. Bilgi biriktiriyoruz... Ama hayret etmeyi unutuyoruz. Oysa hayret, tefekkürün ilk adımıdır.

Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, bir yerde şu dikkat çekici ikazda bulunur: “Gazete gibi okumayınız.”

Bu kısa ikaz, sadece Risale-i Nur’u nasıl okumamız gerektiğini değil, hayatı nasıl yaşamamız gerektiğini de düşündürüyor. Çünkü mesele satırları hızla tüketmek değildir. Durabilmek, bakabilmek, düşünebilmek ve görünenin arkasındaki hikmeti fark edebilmektir.

Resûl-i Ekrem (asm), gecenin son kısmında gökyüzüne bakar, ardından Âl-i İmrân Sûresi’nin son ayetlerini okur ve namaza yönelirdi. (Buhârî, Teheccüd; Müslim, Müsâfirîn)

Demek ki mümin için gökyüzü, sadece başını kaldırdığı bir boşluk değil; kalbini de hakikate yönelten bir tefekkür vesilesidir.

Belki de uzun zamandır değişmeyen gökyüzüdür. Değişen ise bizim bakışımız... Çocukken bir bulutun peşinden hayaller kurabiliyorduk. Şimdi çoğu zaman başımızı kaldıracak kadar bile yavaşlamıyoruz. Belki de Rabbimiz her sabah aynı gökyüzünü boşuna göstermiyor. Çünkü değiştirmek istediği sema değil... Semaya bakan kalbimizdir.

Okunma Sayısı: 249
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    75 yaşında Müslüman oldu

    Öğrencinin yükü ağır

    Mahmud Abbas’a vize skandalı

    Ülkeyi yöneten şahıs aynı - Fark ne?

    Millet cebinden eksileni unutmaz

    Fatura yine küçük yatırımcıya - Neden önceden tedbir alınmadı?

    Bu 10 ayın hesabını kim verecek?

    Denetimsizlikten kimler beslendi?

    "Tarladan markete fiyat yolculuğu" soruşturmasında 40 zanlı tutuklandı

    WP: Açıklanandan daha fazla ABD askeri öldü

    Almanya ilk F-35 savaş uçağını ABD'de teslim aldı

    Pakistan’da cuma namazında patlama: 15 kişi can verdi

    39 ilin emniyet müdürü değişti, 24 müdür merkeze çekildi

    Millî iradenin darağacına gönderildiği gün

    ABD: Trump, Netanyahu ile yolları ayırdı

    Gazze’de öldürülen çocukların isimleri yazılı dev kefen

    'Yapay zekaya güvenmeyin'

    Motorin 100 lirayı aştı - Yeni fiyatlar tabelaya sığmadı

    Beşiktaş, Avrupa yolculuğuna 3 puanla başladı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Fatura yine küçük yatırımcıya - Neden önceden tedbir alınmadı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ülkeyi yöneten şahıs aynı - Fark ne?
    Genel

    Bu 10 ayın hesabını kim verecek?
    Genel

    Öğrencinin yükü ağır
    Genel

    Mahmud Abbas’a vize skandalı
    Genel

    75 yaşında Müslüman oldu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Millet cebinden eksileni unutmaz
    Genel

    Denetimsizlikten kimler beslendi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.