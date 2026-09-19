"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EYLÜL 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Neden hiçbir şey durduğu yerde durmuyor?

Ömer Faruk Yıldız
19 Eylül 2026, Cumartesi
“Kâinatın hiç bitmeyen şefkatli dinamiğine karşı, modern insanın tükenmişliği üzerine bir deneme...”

Yaşamın gürültüsü ve bitmek bilmeyen telaşı içinde büyük resmî çoğunlukla kaçırıyoruz. Gözümüz saatte, aklımız hep bir sonraki iş planında. Oysa biz bu savrulmanın içinde boğulurken, tepemizdeki yıldızlardan damarlarımızdaki hücrelere kadar her şey sessiz ama muazzam bir devinim içinde. Tek bir saniyesi bile israf edilmeyen bu baş döndürücü temponun, bu hiç durmayan enerjinin ardındaki asıl güç nedir?

Trilyonlarca galaksiden hücre içindeki mikro tedarik zincirlerine kadar, bizim kurduğumuz tüm sistemleri ilkel birer oyuncak gibi bırakan, akıl almaz bir hız ve faaliyet var. Evrende hiçbir şey durduğu yerde durmuyor. Ancak ortada garip bir durum var: Bu devasa kozmik makinede ne bir “sistem yorgunluğu”, ne bir metal yorgunluğu ne de bir tükenmişlik var. Peki, bizim küçücük sistemlerimiz bile sürtünmeden dolayı aşınıp arıza verirken, bu evrensel çarklar neden hiç teklemeden, yorulmadan ve sürekli yenilenerek dönmeye devam ediyor?

Bugünün popüler bilim algısı, bu mucizevi işleyişi soğuk bir “mekanik döngü” diyerek geçiştiriyor. Oysa Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin tespiti, bu körlüğü özetler niteliktedir. Ona göre modern felsefe, bu ince hikmeti kavrayamadığı için “şuursuz tabiatı ve kör tesadüfü” o şefkatli ve basiretli faaliyete karıştırarak hakikatin ışığını kaybetmiştir. 1

Eğer kâinat, zorunluluktan çalışan kör bir makine olsaydı, ortaya ruhsuz bir fabrika çıkardı. Mekanik bir çark şefkati, hüznü veya bir çiçeğin zarafetini bilemez. Kör mekanizma sadece işler, “sanat” yapamaz.

Kâinattaki bu faaliyetin kalbinde bambaşka bir sır yatıyor. Kendi dünyamızdan düşünelim: Toprağa sevdalı bir bahçıvanın, kendi elleriyle ektiği nadide bir tohumun karanlığı yarıp filizlenmesini, her sabah yeni bir yaprak açmasını ve nihayet meyveye durmasını izlerken hissettiği o tarifsiz coşkuyu hayal edin. O fidan toprağın altında ve üstünde durmadan çalışır, sürekli değişir; bahçıvan ise bu bitmez tükenmez hareketi izlerken yorulmak yerine, emeğinin ve sanatının yeşermesinden derin bir şefkat ve neşe duyar.

Evrendeki bu muazzam hız; Yaratıcı’nın kendi sanatını kemale erdirmesinden aldığı “hadsiz memnuniyet-i mukaddese ve hadsiz iftihar-ı mukaddes” 2 sırrıyla dönmektedir. Yaratıcı, kâinattaki o sonsuz güzelliklerin sergilenmesinden mukaddes bir coşku duyar. Bu dinamizm, kör bir fabrikanın gürültüsü değil; eşsiz bir sanatın heyecanıdır.

Asıl yorgunluğumuz, evrenin bu şefkatli kalbini söküp onu kör tesadüflere hapsettiğimiz gün başladı. Kâinatı soğuk bir madde yığını sandığımızda, dünyayı anlamsız bir oyun alanına çevirdik. Bu noktada o sarsıcı ilahi uyarı yankılanır: “De ki: Allah! Sonra bırak onları, daldıkları bataklıkta oynaya dursunlar.”3

Neden hiçbir şey durduğu yerde durmuyor? Çünkü varoluş, sıkıcı bir zorunluluk değil; her anı rahmetle dokunan İlâhî bir tablodur. Ne zaman ki evreni, Sanatkârının tebessüm ettiği şefkatli bir beşik gibi okuruz; kalbimizdeki o ağır yorgunluktan ancak o gün kurtulacağız.

Kaynaklar:

1- Mektubat, 24. Mektup, s. 289.

2- Age., s. 289.

3-  En’âm Suresi: 91.

Okunma Sayısı: 247
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    75 yaşında Müslüman oldu

    Öğrencinin yükü ağır

    Mahmud Abbas’a vize skandalı

    Ülkeyi yöneten şahıs aynı - Fark ne?

    Millet cebinden eksileni unutmaz

    Fatura yine küçük yatırımcıya - Neden önceden tedbir alınmadı?

    Bu 10 ayın hesabını kim verecek?

    Denetimsizlikten kimler beslendi?

    "Tarladan markete fiyat yolculuğu" soruşturmasında 40 zanlı tutuklandı

    WP: Açıklanandan daha fazla ABD askeri öldü

    Almanya ilk F-35 savaş uçağını ABD'de teslim aldı

    Pakistan’da cuma namazında patlama: 15 kişi can verdi

    39 ilin emniyet müdürü değişti, 24 müdür merkeze çekildi

    Millî iradenin darağacına gönderildiği gün

    ABD: Trump, Netanyahu ile yolları ayırdı

    Gazze’de öldürülen çocukların isimleri yazılı dev kefen

    'Yapay zekaya güvenmeyin'

    Motorin 100 lirayı aştı - Yeni fiyatlar tabelaya sığmadı

    Beşiktaş, Avrupa yolculuğuna 3 puanla başladı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Fatura yine küçük yatırımcıya - Neden önceden tedbir alınmadı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ülkeyi yöneten şahıs aynı - Fark ne?
    Genel

    Bu 10 ayın hesabını kim verecek?
    Genel

    Öğrencinin yükü ağır
    Genel

    Mahmud Abbas’a vize skandalı
    Genel

    75 yaşında Müslüman oldu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Millet cebinden eksileni unutmaz
    Genel

    Denetimsizlikten kimler beslendi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.