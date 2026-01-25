"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 OCAK 2026 PAZAR - YIL: 56

Özü ve sözü bir nesiller

Ömer Said Tan
25 Ocak 2026, Pazar
Bediüzzaman Hazretleri’nin 'Mebusana Hitap' beyannamesinde geçen, 'En kat’î fazilet odur ki, düşmanlar dahi onun tasdikine şehadet etsin' cümlesi; Peygamber Efendimiz’e (asm) risâlet vazifesi verilmeden önce dahi toplumun her kesimi tarafından “Muhammedü’l-Emîn” olarak kabul edilmesinin bir yansımasıdır.

Peki, bizler bugün hayatımızda bu yüksek ahlâkın ne kadarını yansıtabiliyoruz?"

Üstad Hazretleri’nin Tarihçe-i Hayat adlı eserinde geçen şu diyalog bizler için ufuk açıcıdır:

Sual: "Herşeyden evvel bize lazım olan nedir?" 

Cevap: Doğruluk

Sual : "Daha?"

Cevap: Yalan söylememek.

Sual: "Sonra?"

Cevap: Sıdk, sadakat, ihlas, sebat, tesanüddür.

Sual: "Neden?"

Cevap: Küfrün mahiyeti yalandır. İmanın mahiyeti sıdktır. Şu bürhan kâfi değil midir ki, hayatımızın bekası imanın ve sıdkın ve tesanüdün devamıyladır.” 

Bu ifadeler, bizler için sadece birer yol gösterici değil, hayatımızı üzerine inşa etmemiz gereken sarsılmaz düsturlardır.

Her şeyden evvel lâzım olan tek bir kelime: Sıdk. Yalan sadece bir söz değil, hakikati bozmaktır. Üstad’ın ifadesiyle küfür, kâinattaki sonsuz hakikatleri yalanlamak olduğu için mahiyeti yalandır. Yalanın "algı yönetimi" adı altında meşrulaştığı bir çağda yaşıyoruz. Sosyal medyada bir bilginin doğruluğuna değil, ne kadar etkileşim aldığına bakılıyor.

İman ise kâinattaki nizamı ve Yaratıcıyı tasdik etmektir. Bu yüzden dürüst bir insan, farkında olsa da olmasa da kâinatın fıtratıyla uyum içindedir. Müslüman kimliği, "güvenilen kişi" demektir. Bugün ticaretimizde, sözleşmelerimizde ve sosyal ilişkilerimizde "En kat’î fazilet odur ki, düşmanlar dahi onu tasdik etsin" sırrına ne kadar yakınız? 

İnsanların birbirinin sözüne itimat etmediği bir yerde ne sağlıklı bir ortaklık kurulabilir, ne aile olunabilir, ne de devlet yönetilebilir. Doğruluk, her ne kadar ferdî bir fazilet gibi görünse de aslında toplumu bir arada tutan en güçlü bağdır. Bugün toplumda derin bir güvensizlik varsa –ki maalesef vardır– bunun temel sebebi, 'doğru'yu hayatımızın merkezine almamış olmamızdır.

Kurtuluşumuz ne sadece teknik ilerlemede, ne de yalnızca maddî güçtedir. Asıl kurtuluş; özünde, sözünde ve işinde 'bir' olan nesillerin yetişmesindedir. Böyle bir neslin inşasında her birimiz mesul ve mükellefiz. Özellikle Risale-i Nur definesinden haberdar olan her fert, bu mesuliyeti omuzlarında taşımalıdır. Dilimiz iman hakikatlerini anlatırken; her bir halimiz, tavrımız ve hareketimiz de o hakikatleri tasdik etmelidir. Sözümüz ile davranışlarımız tam bir ittifak içinde olmalıdır.

Üstad’ın dediği gibi; madem imanın mahiyeti sıdktır, o hâlde imanı kâmil olanın özü de sözü de bir olmalıdır. İmanı tam olan insan, söylediği ile yaptığı, kalbindeki ile dilindeki aynı olan kimsedir. Bu, hem ahlâkî, hem de itikadî bir ölçüdür.

Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye Savunma Bakanlığı: Terör örgütü YPG ile olan ateşkes 15 gün uzatıldı

    Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

    'Kış şartlarında lastikler daha az şişirilmeli' algısı yanlış!

    Afganistan'daki şiddetli kar ve yağmur yağışı sebebiyle 61 kişi öldü

    Küresel ve jeopolitik gerilimlerin haritası = ABD'nin silah satış coğrafyası

    Endonezya'daki toprak kaymasında 8 kişi öldü, 82 kişi kayıp durumda

    KDK: Okul yakınındaki direksiyon eğitimi güzergahı "değiştirilsin"

    MSB: İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın başka bir şehre taşınması planımız yok

    Abu Dabi'deki ABD-Rusya-Ukrayna zirvesi sona erdi

    Gram altın 7 bin lirayı geçti

    Enflasyon hedefinde işler iyiye gitmiyor

    Öcalan mitingi yasaklandı

    Venezuela yabancı petrol şirketlerine onay verdi

    Filistin devletinin adı yok

    İran'da bilanço ağırlaşıyor

    Onurumuz satılık değil

    Davos'ta sosyal patlama uyarısı yapıldı: Kapitalist sistem tıkandı

    Özel: CHP’de başörtülü milletvekili olacak

    Deprem konutları ‘bedava’ değil

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti
    Genel

    Suriye Savunma Bakanlığı: Terör örgütü YPG ile olan ateşkes 15 gün uzatıldı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Kış şartlarında lastikler daha az şişirilmeli' algısı yanlış!
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.