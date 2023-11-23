"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

“Savaş” yoluyla “cihad” dönemi bitmiştir…

Orhan Ali YILMAZ
23 Kasım 2023, Perşembe
Cihad kavramı, İlâhî dinlerin gayesi olarak kabul edilen şu; “Canı korumak, malı korumak, aklı korumak ve de dini korumak” şeklinde belirtilen kavramların sonuncusu ile ilgili.

Cihad dahi iki türlü: Biri enfüsî diğeri ise âfâkî/hâricî. Yani biri iç âlemimize, diğeri ise dış dünyaya ait. Hz. Peygamber’in (asm), âfâkî bir cihadın dönüşünde söylediği, “Şimdi cihad-ı asgardan cihad-ı ekber’e dönüyoruz.” sözündeki şu “Küçük Cihad’dan Büyük Cihad’a dönüş” uyarısı gerçekten mânidar, bir o kadar da dikkat çekici…

Hem de, “Senin en zararlı düşmanın, senin içindeki nefsindir.” hadisi şu Büyük Cihad’ı tenvir eden en veciz bir ifade.

Hem aralarındaki en önemli, en bâriz fark ise birinin, sadece ümmetin şartlarını hâiz erkeklerine ait bir “farz-ı kifâye”, diğerinin şu kadın erkek fark etmeksizin ümmetin bütün fertlerine şâmil, hem de şu âhir ömrüne, şu son nefesine dek devam edecek olan bir “farz-ı ayn” oluşu.

“Cihad-ı hârici veya âfâkî nasıl olmalıdır?” sorusu, günümüz Müslüman insanının zihnini ve de duygu dünyasını en ziyade meşgul eden bir mesele-yi diniye. “Müslüman ona ne zaman başvurulabilir veya ne zaman şu ‘zorunlu’ hale gelir?” sorusu ise, dinî cemaatlerin ve bu arada İslâmî devletlerin belki de en çok yanıldıkları, aynı zamanda şu “zulme” düştükleri bir konu.

Günümüz silâh teknolojisi ve de savaş san’atı, Hz. Peygamber’in (asm) dönemindeki gibi elbette ki değil, o döneme nispetle teknik açıdan çok ilerlemiş 1. ve 2. Dünya Savaşı, özellikle de Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan nükleer/atom bombası örneklerinde olduğu gibi çok yıkıcı ve yok edici bir tahrip gücüne ulaşmış durumda.

Hz. Peygamber (asm), hâricî cihada çıkan Ashab-ı Kirâmına, özellikle de onların komutanlarına ısrarla ve tekrarla emrettiği şu: “Yalnızca, sizinle savaşanlarla savaşacaksınız. Kadınlara, çocuklara ve de kendisini ibadete vermiş zararsız ihtiyarlara dokunmayacaksınız. Ağaçlara ve ekinlere zarar vermeyeceksiniz. İşkence yapmayacaksınız ve işkence ile öldürmeyeceksiniz.” direktifi İslâm’da hâricî/âfâkî cihadın nasıl olması gerektiğinin şu olmazsa olmaz, “şaşmaz” ölçüleri. Yoksa “cihad” edeyim derken, şu “kuvve-yi gadabiyyeye” aldanıp haddi aşma ve “cihad-i ekberi kaybetme ihtimali” her zaman melhûzdur…

7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’e karşı başlattığı ve atılan yüzlerce füzelerle, kadın, çocuk ve de sivil ayrımı yapmaksızın 1500’e yakın İsraillinin ölümüne ve üç yüze yakın insanın, yine şu “misilleme” amaçlı, sivil asker fark etmeksizin rehin alınmasına yol alan şu “Aksâ Tûfanı” adını verdikleri operasyon yukarıdaki şu “şaşmaz ölçüleri” yeniden yeniye bana bir hatırlattı.

İsrail tarafının “İntikam alacağız!” ültimatomu ile başlattığı şu karşı saldırıda ise hastanelere, camilere, şu mülteci kamplarına varıncaya kadar, hiç ayrım gözetmeksizin, bütün dünyanın gözleri önünde şu “savaş ve de soykırım suçu” işleyerek, içerisinde 5.000’den fazlası çocuk bulunan 13.000 civarında masum insanı öldürmesi…

Bu durumu gören, “hakperest ve insaflı her bir insan” ve de “Müslüman”, benim şu kanaatime iştirak edecektir diye tahmin ederim: Savaş yoluyla “cihad” dönemi artık bitmiştir; çünkü mazarratı menfaatine, yani zararı faydasına gâlip gelmiş, sonucu itibariyle büyük bir “zulme” dönüşmüştür, vesselâm…

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ateşkes oyunu

    BM: Gazze'de 46 günde 5300 çocuk, saat başı 2 anne, her iki saatte bir 7 kadın öldürüldü

    İktidarın hedefi daha otoriter bir sistem

    Almanya İsrail’e desteğini gözden geçirsin

    Yoksulluk sınırı 50 bin TL'yi aştı

    Biden’a destek düşüyor

    Çin Uygur camilerini kapatıp, yıkıyor

    1,7 milyon Filistinli yerinden edildi

    Gazze’de insanî sorunlar felâket niteliğinde

    İnsani ara yarın 10.00'da başlayacak

    Konya'daki kazada aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    AB: Filistin’e yardıma devam

    Karadeniz Ereğli "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi

    Karamollaoğlu: Türkiye sınıfta kaldı

    '2050’de insanlar antibiyotikten ölecek'

    Gazzeli aileler prematüre bebekleriyle buluştu

    İstanbul'daki barajların seviyesi 10 günde yüzde 7,07 arttı

    "Gazze top sahasına çevrilmeli"

    İsrailli ilk esir grup yarın teslim edilecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam anayasasına hayır
    Genel

    Ateşkes oyunu
    Mikail YAPRAK

    Gazze’nin bu hali ve dünyanın vebali
    Risale-i Nur'dan

    Çelik ve semavî kale, Kur’ân’dır; içine gir, kurtul
    Ahmet BATTAL

    Falcıları mı çağırsak?
    Süleyman KÖSMENE

    Bir fedakârlığın sinir uçları
    Cevher İLHAN

    “Tek kullanımlık sistem” itirafı
    Orhan Ali YILMAZ

    “Savaş” yoluyla “cihad” dönemi bitmiştir…
    Ali FERŞADOĞLU

    Gençleri, gençlere sorunuz!
    İbrahim Günaydın

    Sünnete muhâlefet eden hata eder

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.