Bir “Risale-i Nur araştırmacısı:” Çetin Acar...

Hemen belirtelim ki hiçbir “Yeni Asya” yazarını şahsen doğru dürüst tanımıyoruz. [Direkt veya endirekt “diyalog” hâlinde olduklarımız ve de onlarla olan konuşmalarımız—meslekî (“yazarlık”) veya cemaatî mes’eleler çerçevesinde kalmak kaydıyla—pek sınırlı.] Dolayısıyla onlarla alâkalı tesbitlerimiz tamamen fikrî mahsûllerinden edindiğimiz müşahedelerimize dayanmakta.

Tıpkı Çetin Acar’da olduğu gibi...

Evet, onu sadece yazılarından “tanıyoruz”—ona da ne kadar “tanımak” denirse!

Yazılarından anlaşıldığı kadarıyla hemen her “Yeni Asya’cı” gibi “Risale-i Nur’a müştak” ve “siyaseten Demokrat” birisi o.

Aynı zamanda rahmetli başvekil Adnan Menderes’in hemşehrisi...

ALTI YILIN ZİHİN MAHSÛLLERİ

Köşemizdeki küçük çaplı ve de “bir Bediüzzaman araştırmacısı” nam serî çalışmamıza yeni isimler düşünürken aklımıza düşenlerden birisi de o oldu. Onun çalışmalarına dair bilgileri okuyunca—belki—bize bir parça hak vereceksiniz...

Çetin Acar’ın yazı konuları umumiyetle “Risale-i Nur ve Bediüzzaman, Barla, Yeni Asya, Demokratlar...” hakkında. [Yanlış anlaşılmasın, onun “Demokratlar”a meyli bu yazının direkt mevzuu olmasa da görmezden geleme(z)dik; ki onu da vurgulayacağız!]

“yeniasya.com.tr”de yazıları geriye doğru Ekim 2014’e kadar giden Çetin Acar’ın—ondan öncesi var mı, varsa nerede, şimdilik bilmiyoruz ya—altı senedir bilfiil “Yeni Asya’mız”a yazılarıyla ciddî katkılarda bulunduğu anlaşılmakta.

Kategorilendirecek olursak Çetin Acar köşesinde (“Çekirdek”) başlıca “anma ve ta’ziye yazıları,” “Barla yazıları” ve “serî yazılar” kaleme almış bulunuyor—“Demokratlar”la alâkalı yazılar da cabası...

İşte, “fark edilmeyecek gibi durmayan” o çalışmalar:

Anma veya ta’ziye yazıları: Çivrilli Mehmet Ağabey, “Tam Demokrat” İsmet Sezgin; Ahmet Bali, Hüsmen Duran, Hüseyin Görmenoğlu Ağabeyler...

Barla yazıları: 2015-16’da“Barla’ya dönmek lâzım” (üç yazılık), “Barla Sıddıklarının sırrı,” “Barla’yı yaşayabilmek...”

Bediüzzaman ve Risale-i Nur serîleri: 2018’de “Peygamberler ve Risale-i Nur” (iki yazılık), 2020’de “Bediüzzaman’ın kurtulduğu tehlikeler” (üç yazılık), yine 2020’de “Barla mektuplarında Risale-i Nur” (10 yazılık)...

Hatıra yazıları: “Halil Uslu anlatıyor,” “Necati Can ve ‘İttihad’ gazetesi...”

Ve “Demokratlar” yazıları: “Demokratlar olsaydı,” “Demokratlar yuvanıza dönün,” “Demokratlara kurulan tuzaklar,” “Demokratlara hep tuzak kuruldu,” “Demokratlardan rahatsız olanlar,” “Adnan Menderes’in kalbî müdafaası...”

Kalıcı hale gelmeli

Elbette altı senenin mahsûlü olan yazılar bu kadar değil, bilâkis epey çok. Fakat bu kadarı bile—hadi diyelim ki siyasî yazılar bir tarafa—bir kitap oluşturmaya kâfi. Belki gerisi de ikinci bir kitabı doldurur!

Anlayacağınız, “Yeni Asya” yazarları—biz okuyucular çok farkında olmasak da—kendilerine ayrılan sütunlarda âdeta ileride iki kapağa kavuşması muhtemel kitaplar kaleme almaktalar.

Yazarlarımızın göz nuru bu pek kıymetli çalışmaları gazete sayfaları arasında kaybolmamalı ve kitaplaşıp daha kalıcı hale gelmeli.