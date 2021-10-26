“İnsanın korkması gereken yegâne hadise kabrin arkasıdır”

GENÇ YORUM

* Sosyal değişimlerin gerçekleştiği/gerçekleştirilmek istendiği dönemlerde halkın bu değişikliklere başkaldırmaması için genellikle bir korku politikasının uygulandığı söylenebilir. (Emine Bakırlıoğlu)

* Gerçekten de hayat, fânîlik” yönüyle duygularımızın şiddetli kullanımına değmiyor. O hâlde “Değmez hayat bu gözyaşlarına.” sözünde, gözyaşları yerine, varın siz duygularımızı koyun: Değmiyor dünya bu kadar endişeye, telâşa; değmiyor bu kadar hırsa, açgözlülüğe; değmiyor bu kadar inada, ayak diremeye; değmiyor bu kadar korkulara vs. (M. İsmail Tezer)

* Eğer Allah korkusu tam olursa başka hiçbir korku kişinin “fikrine, ilmine, reyine” müdâhil olamayacak; böyle bir insan “aklı hür, ruhu hür ve vicdanı hür” olacaktır. (Mustafa Gönüllü)

* İnsanın başına gelebilecek, korkması gereken yegâne hadise kabrin arkasıdır, yâni “ebedî hayatını kazanıp kazanmama” mes’elesidir. Bu hissi burada kullanarak kabirde rahat, ahirette sekînet bulmak için korkuyu bir kamçı olarak kullanmak gerekir. (Nesibe Ersoylu)

* Ortalık [giderek] “toplum huzurunu bozucu, ne dediğini bilmeyen, işi gücü kaos üretmekten ve kargaşa çıkarmaktan başka bir şey olmayan, dış zâlimlerin kovasına su taşıyan” bir yığın “yönetici” sıfatlı akıl budalasına kalıyor... (Süleyman Kösmene)

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BİZİM AİLE

* Kendi problemlerimize çocuklarımızı da ortak etmek ve onları kendi kırgınlığımız nedeniyle “amca, dayı, hala ve teyze” gibi—yakın veya uzak fark etmez—akraba[s]ından koparmak vahşettir! Bu vahşet tuzağına düşmemeliyiz... (Süleyman Kösmene)

* Günümüzde komşuların birbirinin kapısını çalmaya korktuğu, insanın insandan uzaklaştığı, yardım isterken de ederken de çekindiği bu zamanda “sıla-i rahîm” de bu zamandan nasibini aldı. Artık kimse kimseden bir şey isteyemez, herkes en yakınlarından bile yardım istemekten çekinir oldu; değil yardım istemek, yardım istediğini bile belli etmek zorlaştı! (Şeyma Akman-Akbulut)

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Not: Yukarıdaki tesbitler dergilerin Ağustos 2021 tarihli sayılarından derlenmiştir.

