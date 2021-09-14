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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

“Risale-i Nur ve Bediüzzaman birbiriyle mezc olmuştur”

14 Eylül 2021, Salı

GENÇ YORUM 

* (...)Cenab-ı Hakk’ın ağırlıkla ebedî hayat yolunda sarf etmesi için bahşettiği lâtifelerini, duygularını, kàbiliyetlerini insanın aksi şekilde basit ve âdî işler yolunda dünyevî bir tarzda sarf etmesi, o yüksek kàbiliyetlerin kıymetini düşürür. (Abdülkadir Sinoğlu)

* Bediüzzaman bir “adlî psikolog” gibi çalışıp mahkûmları rehabilite etmiştir. (Ayşenur Aydoğdu-Akten)

* Arkadaşımızla konuşurken telefona baktığımızda beyin bu iki olaydan birisini seçip odaklanıyor, diğerini ihmâl ediyor. Bu durumda en azından bir kuşu yakalamış oluruz, ancak eldeki kuşu da kaybetme tehlikesi var; yani bazen beyin ikisine de odaklanamıyor! (M. Said Bayraklılar)

* (...)Risale-i Nur ve Bediüzzaman’ın hayatı birbiri içinde mezc olmuştur. (Sertaç Lüser)

* İçimizdeki Allah sevgisinin göstergesi îmandır, ahlâktır, ibadettir... Bu sevgi îmanla, ahlâkla, ibadetle takviye ve himaye ister. İçimizdeki Allah sevgisi güçlendirilmezse, korumaya alınmazsa, huylarımızda ve davranışlarımızda varlığını hissettirmezse yalın hâliyle bizi mes’uliyetten kurtarmadığı gibi zamanla dünyevî menfaatler yüzünden körleşebilir... (Süleyman Kösmene)

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BİZİM AİLE 

* Tabiatın dönüştürebileceği maddeler kullanmak, atıkların ve karbon salınımının azalmasını sağlayacaktır. “Ağır metal, toksik madde, sentetik” gibi tabiat tarafından dönüştürülemeyen maddeler yerine geri dönüşümlü ürünler tercih edilmelidir. (Elmas Zeynep Sâlihoğlu)

* Çocuklarımızın şu [pandemi sürecinde] en büyük sorunu “enerji birikimi”dir, çocukların toprakla oynayarak enerji atması gerekirken dört duvar arasında vakit geçirmeleridir... (İlknur Çalık)

* Her mevsimde kahvaltı önemlidir, fakat kış aylarındaki kahvaltı “bağışıklığımızı güçlendirmek ve virüslere karşı daha dirençli olabilmek” adına ekstra önem taşır. (Nurbahar Sâlihoğlu)

* Doktorlar özellikle rahatsızlıkların ağızda başladığına dikkat çekiyor ve ağız temizliğine [önem] vermemiz gerektiğini söylüyorlar. Hem yediklerimize dikkat ederek, hem de ağız ve diş sağlığımıza önem vererek kendimizi hastalıklardan korumamız mümkün hâle geliyor... (Zehra Örnek-Beşiroğlu)

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Not: Yukarıdaki tesbitler dergilerin Mart 2021 tarihli sayılarından derlenmiştir. 

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  • cenk çalık

    14.9.2021 00:32:13

    Birbirinden kıymetli tespitleri kuyumcu hassasiyetiyle bizlere naklettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rabbim bu kutlu yolda daha nice hizmetler ihsan eylesin. Amin!...

Risale-i Nur Külliyatı

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