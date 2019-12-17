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17 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Yeni Asya Neşriyat’taki logo değişikliğinin serencamı

17 Aralık 2019, Salı
Bir müddet “basın-yayın” diye anılan camia çok eskiden “matbuat” diye ta’bir edilirmiş. Yani “gazete, dergi, kitap yayıncılığı/neşriyatı...”

Bir yönüyle ticarî olan bu sektörde de—diğer sektörlerde olduğu üzere—“marka” (isim) ve dolayısıyla “logo” (amblem) uygulamaları hemen hemen birlikte başlayıp bugünlere kadar gelmiş. Fakat bugün logo, markanın önüne geçmiş ya da yerini almış durumda, denilebilir. Çünkü kimi meşhur markalar logolarıyla bilinir olmuş. Örnek vermeye gerek yok, herkes az-çok biliyor... 

Gelelim “Yeni Asya Medya Grubu”na... 

Grubumuzun “amiral gemisi” gazetemiz “Yeni Asya”nın yanı sıra dergilerimizin logoları sadece isimlerinden ibaret—belki isimlerin tasarımı (dizayn) noktasında “orijinalite” var, o kadar. Tek fark, kitap yayıncılığı yapan “Yeni Asya Neşriyat”ta (YAN); ki onun gerçek(ten) bir logosu var! 

İşte, bu yazı YAN’ın 1990’dan bu tarafa geçirdiği “logo değişimi”ni konu almakta... 

“YENİLENME” İHTİYACI! 

Yeni Asya Medya Grubu’ndaki en son “kadrolu” çalışmamız 2011-12 yıllarında “YAN” ünitesinde olmuştu. Eğitimcilikten gelme Alâeddin Temur Ağabey’in yayın yönetmenliğinde bu fakir de onlarca kitaba musahhih/editör olarak katkıda bulunmuştu. 

Ve—belki de bir-iki sene veya birkaç ay evvelinden başlayan arayış ve çalışmaların neticesinde—YAN’daki şimdiki (son) logo o devrede (2011 başları) hayata geç(iril)mişti... 

Gerçi “yeni logo” işinde şahsen bizim bir dahlimiz olmadı; fakat her “yeni”de olduğu gibi biz de heyecanlanmış, hattâ beğenmiş idik. Belki de ilk zamanlarda “normal” addedilebilecek bir duyguydu yaşadığımız... 

Yeni logo “kitap ve insan” figürlerinden ibaret. En basitinden “kitap okuyan insan,” tersinden ise “insanı netice veren kitap” mânâlarını havî bu logonun yanı sıra âdeta “yardımcı” mahiyette veya “ikincil” mevkide bir de iç kapakta sloganımsı bir ibare mevcut: “İnsanı ve kâinatı okumak için...” 

Tabiî RNK’da geçtiği üzere—“İnsan küçük bir kâinat, kâinat büyük bir insandır.” meseli—insan ve kâinat arasındaki münasebet YAN’ın yeni logosunun “parola”sı olmuş.

(Kimi zaman sırtta veya ön-arka kapaklarda unutulsa da yeni logonun orijinal hâli, “kitap ve insan” figürlü logonun altında “Yeni Asya Neşriyat” isminin bulunmasını gerekli kılmakta. 

Hem böylesi daha anlamlı gibi! Bazı kitaplarda sadece “Yeni Asya” adı konmuş veya yayınevi ismi unutulmuş ki bunlar neticede birer sehiv olsa gerek...)

ESKİ LOGO DA GÜZELDİ 

Yukarıda yeni logonun 2011 yılında kullanılmaya başlandığını belirtmiştik. 

O zamana kadar ise, yani 1990-2010 yılları arasındaki 20 yıllık vetirede—eski devredeki (“Yeni Asya Yayınları”) logoya benzer olarak—dairevî bir amblem kullanılmaktaydı. İlk zamanlar “Yeni Asya Gazetesi Neşriyatı” şeklindeki isim bilâhare “Yeni Asya Neşriyat” olarak kısaltıldı. 

Bu arada eski logodan kalma alışkanlıkla merkezî telefon santralinin no’su kullanılıyordu; ki birkaç defa yapılan rötuşların sonuncusunda onun silinmesi cihetine gidildi. Fakat—gazetemizin de logosunun baş tarafındaki—Üstad Bediüzzaman’a ait “Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır.” ifadesi her daim muhafaza edildi; tâ ki 2011’deki köklü (radikal) değişime kadar... 

Klâsik (eski) logo da güzeldi, anlamlıydı; fakat n’eylersiniz ki modern zamanların sloganvarî “Değişmeyen tek şey değişimdir.” görüşü(?) her sahaya sirayet etmiş durumda ve bundan Yeni Asya Neşriyat dâhil hiçbir şey hâlî kal(a)mıyor! 

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