"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Alvarlı Efe: Bu trende Asrın Müceddidinin talebesi var!

Osman ZENGİN
30 Eylül 2024, Pazartesi
Alvarlı Efe’yi (Muhammed Lütfi Efendi) birçok kimse tanır.

Hani, “Seyreyle güzel kudret-i Mevla neler eyler/ Allah’a sığın adl-i Teâlâ neler eyler” diye başlayan şiir ona aittir. Erzurumluların tabirince, “Efe Hazretleri” hem orada hem de çok yerde tanınan ve sevilen âlim ve fazıl bir şahsiyettir. Erzurum Hasankale’ye (Pasinler) bağlı Alvar köyündendir. Merak eden hayatını okuyabilir.

Alvarlı Efe ile Üstad Hazretlerinin mektuplaşması ve birbirine muhabbeti de vardır. Barla Lahikası’nın 226. Mektubunda Hulûsî ağabeye yazdığı şu mektup buna bir misaldir:

“Hulûsi Beye hitaptır.

Aziz, Sıddık, muhlis kardeşim,

Evvelâ: Biraderzadem Halil Nâci’nin dünyevî musibeti, beni de cidden mahzun eyledi. Cenab-ı Hak onu da kurtarsın, size de sabır ve tahammül ihsân eylesin. Amin. Nur’un eskiden beri hiç sarsılmayan muhlis bir kahramanı elbette dünyanın geçici, kıymetsiz, fânî vaziyetleri karşısında telâş etmez, mağlûp olmaz inşaallah!.

Saniyen: Silsile-i ilmiyede bana en son ve en mübarek dersi veren ve haddimden çok ziyade şefkatini gösteren, Hazret-i Şeyh Muhammedü’l-Küfrevî’nin (kuddise sirruhû) hulefâsından Alvarlı Hoca Muhammed Efendiye ve ihvanlarına çok selâm ve arz-ı hürmet ederim. Ve o havâlide Nurlarla alâkadar senin dostlarına çok selâm ve Nur hizmetinde muvaffakiyetlerine dua ederiz.”

Yine, Üstadın talebelerinden Salih Özcan’ın bir hatırasında da, şunlar anlatılır:

Üstad Emirdağı’nda idi. Yanına gittim. Erzurum’a gideceğimi söyledim. O da, “Mehmed Alvarlı’ya benden selâm söyleyin. Bana dua etsin. Ben onu duama aldım, dua ediyorum.” dedi. Yanımda askerlik yapan Mehmed diye bir erimle Kasımpaşa camiinin müezzini Hafız Mehmed ile birlikte gittik. Beni tanıttılar. Kulağı ağır duyuyordu. Kulağına eğilerek, “Üstad’ın selamı var, bana dua etsin diyor” dedim. Efe Hazretleri yaşlı ve hasta olmasına rağmen, birden bire doğruldu; “Bediüzzaman bizim medar-i iftiharımızdır. Biz onun duacısıyız. O da bize dua etsin.” dedi. Bunu gelip Üstada anlatmıştım. O da memnuniyetini izhar etmişti.

Efe Hazretlerinin köyü olan Alvar’dan Kars’a giden bir tren yolu geçmektedir. Biz de zamanında o hatta “Mehmedcik ekspresi” ile seyahat etmiştik. Muhterem İhsan Atasoy’un, “Hulusi ağabey” ile alâkalı yazdığı kitabında dikkatimi çeken bir paragraf görmüştüm. Makalenin başlığına da aldığım o paragraf meâlen şöyleydi: 

Efe Hazretleri bir gün tekkesinde müridleriyle birlikte oturmaktadır. Trenin geçtiğini görünce aniden ayağa kalkar ve talebelerinin şaşkın bakışları altında trene doğru tazime geçip “Bu trende Asrın Müceddidinin talebesi geçiyor!” der.

Meğer o tarihlerde, Kars Askerlik Şube Başkanlığı’na tayin olunan Albay Hulûsi Yahyagil ağabey o trenle vazife yerine, Kars’a gitmekte imiş. İşte bunlar öyle kalb gözü açık büyük evliya zatlardı. Allah hepsine rahmet eylesin!

Okunma Sayısı: 597
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    77 yıl geçti ancak hala Filistin Devleti yok

    Yurt geneline fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

    İsrail 7 Ekim'den beri 16 bin çocuğu katletti!

    İsrail, çatışmayı bölgeye yayıyor

    İstanbul’da kira fiyatları uçuşa geçti

    30 milyondan fazla silah var

    ‘Vicdan Gemisi’ izin bekliyor

    Rusya: Nasrallah’ın öldürülmesi dramatik sonuçlar doğuracak

    Yunanistan'dan İsrail’e silah ambargosu talebi

    BM, İsrail zulmünü durdursun

    AKOM'dan İstanbul'a önemli uyarı

    “İyilik Gemisi” Somali için yola çıktı

    Fenerbahçe zorlu Antalya deplasmanından 3 puanla döndü

    Nasrallah için 3 gün yas ilan edildi

    Gazze ile birlikte Lübnan da yoğun saldırı altında

    8 ayda 70 bini aşkın motosiklet kazası oldu

    ABD'deki Helene Kasırgası'nda 64 kişi öldü

    Kredi kartı veya banka kartıyla ödeme kabul etmeyen işletmelere Şimşek'ten uyarı

    BM’de utanç tablosu! - Filistin toprağını İsrail diye gösterdi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Alvarlı Efe: Bu trende Asrın Müceddidinin talebesi var!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fenleri konuşturma sanatı
    Genel

    İsrail 7 Ekim'den beri 16 bin çocuğu katletti!
    Genel

    Rusya: Nasrallah’ın öldürülmesi dramatik sonuçlar doğuracak
    Şükrü BULUT

    AB’nin en önemli problemi mülteciler mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Kendine güven nasıl olmalıdır?
    Mehmet KARA

    “Bana böyle yapılıyorsa…”
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Cep telefonlarını nasıl kullanıyoruz?
    Genel

    77 yıl geçti ancak hala Filistin Devleti yok

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.