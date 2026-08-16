"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 AĞUSTOS 2026 PAZAR - YIL: 57

Bursa’nın yılan hikâyesine dönen YHT’si

Osman ZENGİN
16 Ağustos 2026, Pazar
Çocukluğumda, Ankara garında, akşam basılan gazeteleri satardım. O zaman, memleketin çeşitli yerlerine trenler gidiyordu. Hemen hemen hepsini biliyorduk.

Ama en hoşuma gideni, İstanbul’a gündüz giden “Boğaziçi” ile gece giden “Anadolu” ekspresleriydi. Daha sonra, Ankara-İstanbul arasında daha hızlı giden “Mavi Tren” devreye sokuldu. 

Teknoloji ilerledikçe de, eskiden kağnı arabası gibi, “çu çu çu” diye giden trenler, yerlerini modern ve hızlı trenlere bırakmaya başladı. 2009 senesinde, saatte 250 km. hızla giden ve ilk defa Ankara - Eskişehir arasında çalışan YHT (Yüksek Hızlı Tren) devreye girdi. Hemen peşinden İstanbul, daha sonra zannedersem 2011’de, Bursa hızlı treni gündeme girdi. Ama ne hikmetse, daha sonra başlanan şehirlerin tren hatları bitti. Bir tek Bursa’nınki yılan hikâyesine döndü. Nihayet, şükür, on beş sene sonra devreye konulma sözü verildi. Zannedersem, bir-iki aya kadar, Bursa YHT’si de hizmete girecek inşaallah! 

Niye böyle oldu? Edindiğimiz bilgilere göre, normalde, Bilecik üzerinden yapılan projeyi, bir akıllı İnegöllü, Bursa milletvekili, trenin İnegöl’den geçmesi için projeyi değiştirtmiş. O da, bir iki sene zaman kaybına sebep olmuş. Hâlbuki Mezit boğazından vasıta yolu zor yapılmıştı. Oradan tren yolu nasıl yapılacaktı? Sonradan olmadı ve eski projeye devam edildi. Tabiî, müteahhit firma da çeşitli sebeplerden işi biraz uzatınca, böyle oldu işte. 

Bundan on sene kadar önce, o zamanki TCDD Genel Müdürü, Bursa’da, bizlere bir brifing verip, projeyi anlattı. O zamana kadar, ben de dâhil (orada, o anda öğrendim) çok kimsenin haberinin olmadığı bir suali, arkadaşlarımızdan birisi sordu: “Sayın Genel Müdürüm, Osmangazi Köprüsü üzerindeki tren hattını niye iptal ettiniz?” 

Şaşırdık ve cevabı acayipti: “Konsorsiyum (müteahhit firma) istemedi” dedi. 

Şuraya bakın! Vatandaşın emrinde değil de, müteahhidin emrinde hareket ediyorlar. Yazık, günah değil mi vatandaşa? Niye istemedi? İnsanlar treni kullanırsa, köprüden araba geçişi azalacak, müteahhit firma daha az para kazanacaktı. 

Hülasa, fahiş fiyatlı köprü fiyatını ödemek istemeyenler, Bursa’dan İstanbul’a trenle, en fazla yarım saatte gidecekti. Şimdi bir buçuk iki saatten önce gidemiyor. Kulağı ters göstermek gibi bir şey yani.

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hadsiz çıkışa büyük tepki - Cemaatler Türkiye’nin gerçeğidir

    Üniversite eğitimi kaç yıl olsun?

    Hayal, tek hane, gerçek, yüzde 28 enflasyon

    İktidar operasyonla “mıntıka temizliği” yapıyor

    Fenerbahçe, Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başladı

    İran: Hürmüz bizde kalacak

    Üniversiteler yine yurt sorunu ile başlıyor

    Sınav sistemi değişmiyor

    Dolum tesisinde patlama: 2 ölü

    Hayal tek hane, gerçek yüzde 28 enflasyon

    11 şehir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

    16,8 milyon kişi kilometre ve hasar kaydı sorgulaması yaptı

    19 ilde "internet altyapısı değişikliği" dolandırıcılığı: 801 kişiyi dolandıran 90 kişi yakalandı

    İngiltere: Hürmüz Boğazı'nda bir dökme yük gemisi bilinmeyen bir cisimle vuruldu

    'Sorunumuz kat kat arttı ve gelirimiz de azaldı'

    Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem: 5 kişi öldü

    Ekran hayatı yutuyor

    Cezaevinde Müslüman oldu

    Trump: Hürmüz Boğazı'nı "ABD toprağı" ilan edeceğim

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hadsiz çıkışa büyük tepki - Cemaatler Türkiye’nin gerçeğidir
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Üniversite eğitimi kaç yıl olsun?
    Genel

    İktidar operasyonla “mıntıka temizliği” yapıyor
    Genel

    Hayal, tek hane, gerçek, yüzde 28 enflasyon

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.