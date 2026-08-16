Bursa’nın yılan hikâyesine dönen YHT’si

Çocukluğumda, Ankara garında, akşam basılan gazeteleri satardım. O zaman, memleketin çeşitli yerlerine trenler gidiyordu. Hemen hemen hepsini biliyorduk.

Ama en hoşuma gideni, İstanbul’a gündüz giden “Boğaziçi” ile gece giden “Anadolu” ekspresleriydi. Daha sonra, Ankara-İstanbul arasında daha hızlı giden “Mavi Tren” devreye sokuldu.

Teknoloji ilerledikçe de, eskiden kağnı arabası gibi, “çu çu çu” diye giden trenler, yerlerini modern ve hızlı trenlere bırakmaya başladı. 2009 senesinde, saatte 250 km. hızla giden ve ilk defa Ankara - Eskişehir arasında çalışan YHT (Yüksek Hızlı Tren) devreye girdi. Hemen peşinden İstanbul, daha sonra zannedersem 2011’de, Bursa hızlı treni gündeme girdi. Ama ne hikmetse, daha sonra başlanan şehirlerin tren hatları bitti. Bir tek Bursa’nınki yılan hikâyesine döndü. Nihayet, şükür, on beş sene sonra devreye konulma sözü verildi. Zannedersem, bir-iki aya kadar, Bursa YHT’si de hizmete girecek inşaallah!

Niye böyle oldu? Edindiğimiz bilgilere göre, normalde, Bilecik üzerinden yapılan projeyi, bir akıllı İnegöllü, Bursa milletvekili, trenin İnegöl’den geçmesi için projeyi değiştirtmiş. O da, bir iki sene zaman kaybına sebep olmuş. Hâlbuki Mezit boğazından vasıta yolu zor yapılmıştı. Oradan tren yolu nasıl yapılacaktı? Sonradan olmadı ve eski projeye devam edildi. Tabiî, müteahhit firma da çeşitli sebeplerden işi biraz uzatınca, böyle oldu işte.

Bundan on sene kadar önce, o zamanki TCDD Genel Müdürü, Bursa’da, bizlere bir brifing verip, projeyi anlattı. O zamana kadar, ben de dâhil (orada, o anda öğrendim) çok kimsenin haberinin olmadığı bir suali, arkadaşlarımızdan birisi sordu: “Sayın Genel Müdürüm, Osmangazi Köprüsü üzerindeki tren hattını niye iptal ettiniz?”

Şaşırdık ve cevabı acayipti: “Konsorsiyum (müteahhit firma) istemedi” dedi.

Şuraya bakın! Vatandaşın emrinde değil de, müteahhidin emrinde hareket ediyorlar. Yazık, günah değil mi vatandaşa? Niye istemedi? İnsanlar treni kullanırsa, köprüden araba geçişi azalacak, müteahhit firma daha az para kazanacaktı.

Hülasa, fahiş fiyatlı köprü fiyatını ödemek istemeyenler, Bursa’dan İstanbul’a trenle, en fazla yarım saatte gidecekti. Şimdi bir buçuk iki saatten önce gidemiyor. Kulağı ters göstermek gibi bir şey yani.

