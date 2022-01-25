"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Teğmenin yenisiyle albayın eskisi kendisini paşa zannedermiş

25 Ocak 2022, Salı
Bu sözü bana, bundan kırk sene kadar evvel, o zamanlar binbaşı rütbesinde olan bir asker arkadaşımız söylemişti.

Malûmdur, askerî rütbelerden subay sınıfının ilk rütbesi teğmenliktir. (Yedek subay olan asteğmenler, geçici rütbedir.) Albaydan sonra gelen, (paşalık makamı tâbir edilen) tuğgenerallik rütbesi, askeriyede “paşalık unvanı” olarak da söylenir. Onun için kıdemi artan albaylar, artık kendisini paşa adayı görmeye başlar, yavaş yavaş o havaya girer. Teğmenlerin de bazısı, daha ilk anda orduya girince, bir edayla, bir havayla girer ki, sormayın gitsin. Eser, gürler, coşar, herkesi titretir. İşte bu tipleri de nazara alıp, askeriyede o tâbir kullanılırmış.

Tabiî, bunu biz o zamanlar bazı mes’eleleri konuşurken böyle hani, lâyık olmadığı bir makama (maddî olsun, mânevî olsun) gelen bazı kimselerin, haddini tecâvüz ederek yaptığı hareketlerden dolayı, bu sözü misâl olarak söylemişti arkadaşım.

Hakikatten de öyle değil mi? Gerek cemiyet içinde gerek devlet memurluğunda bu gibi şeyleri çok müşahede etmişizdir. 

Hani fıkra gibi anlatılan, bir “tuvalet bekçisi” hikâyesi vardır. Belki duyanlarınız da olabilir. Adamın biri, bir gün şehir merkezinde, (affedersiniz) çok sıkışır umumî bir tuvalet arar, tuvaleti görünce, hemen koşarak gider. Tuvalet, 90 derece ve iki tarafında kapısı olan camdan bir yerdir. Tuvaletçi de (tuvalet bekçisi) tam köşede, iki tarafı da görecek şekilde oturmaktadır. 

Adam hemen kendisine yakın kapıya doğru koşar ki, tuvaletçi eliyle cama vurup, öbür taraftaki kapıya gitmesini işaret eder. Adam tavrıyla, mimikleriyle çok sıkıştığını ifade etmeye çalışır, ama tuvalet bekçisi hiç oralı olmaz ve yine elini cama vurarak öbür kapıyı işaret eder. Neyse, adam girer, işini bitirir, para vermek için tuvaletçinin yanına gelir. “Ya kardeş, o kapı çalışmıyor muydu?” deyince, tuvaletçi pişkin pişkin “çalışıyorduuu” der. Adam hem burnundan solur hem de “Eee… madem çalışıyordu, ben az önce ölüyordum, sen niye beni oradan sokmadın da diğer kapıya dolandırdın?” deyince, tuvalet bekçisi adama aldırmadan elini sallar ve “eeee gardaş, biz bu tuvaletin bekçisiyik da… o kadar da havamız olsun yâni…” der. Adamda şimşek çakar, içinden bir “lâ havle” çeker ve oradan ayrılır.

Yukarıda, arkadaşımla olan diyaloğumuzda da bahsettiğim gibi, cemiyet hayatı öyle bir hâle gelmiştir ki, maalesef, kendine küçücük bir makam, mevkii edinen aynı bu tuvalet bekçisi gibi hareket etmektedir. Kendisine doğru-dürüst bir makam-mevkii bulamayanlar, bunu tabiî hâliyle (tahsil ve marifet gibi) elde edemeyenler, sonradan ezkaza elde ettikleri bir takım sun’î makamları bir yere oldukları reisliği, baş olmayı, (sendikacılık, kooperatif-apartman başkanlığı vs. gibi...) öyle kötü kullanırlar ki, artık ona işi düşenin, mecbur olanın, vay hâline… Millete kan kustururlar.

Aslında, başlarda söylediğimiz gibi, devlet dairelerinde de bu böyledir. Hani derler ya “ciğeri beş para etmeyen adam” diye. İşte böyleleri de bir takım “ahbap çavuş münasebeti” veya “adamına göre iş” olarak bir takım yerlere haksız olarak, torpille geldiklerinde de bu vaziyetleri görmekteyiz maalesef.

Ne diyelim... Allah; İhlâs, uhuvvet, mütevazı olma gibi sıfatları hepimize nasib etsin inşâallah!

Okunma Sayısı: 194
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Açlık sınırı asgari ücrete fark attı

    Yoksulluktan açlığa

    Yüzlerce basın kartı keyfî şekilde iptal edildi

    Ülkenin nefes almaya ihtiyacı var

    İktidar, emeklileri kaybetti

    OHAL Komisyonu lağvedilsin, kararları yok sayılsın

    Elektrik faturaları hasat döneminde ödensin

    Kitaplar basılmıyor

    Çocuk şurupları ve antibiyotiklere ulaşılamıyor

    'Ermenistan'ın Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda yer alması kuvvetle muhtemeldir'

    BM, Burkina Faso'daki darbeyi kınadı

    İstanbul Havalimanı'nda son durum?

    Koca: Omicron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir

    KGM: Anadolu'dan İstanbul'a ulaşım tırlar hariç trafiğe açıldı

    Akşener: Sandığı getireceğiz

    Bebekler bile kötü yönetimin bedelini ödüyor

    Meteoroloji kuvvetli kar yağışına karşı uyardı

    NATO Doğu Avrupa'ya ilave uçak ve gemi gönderecek

    Borrell: Personelimiz Ukrayna'dan ayrılmayacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gerilim taktiği artık geri tepiyor
    Cevher İLHAN

    Ekonomik çöküşte siyasî tahrik
    Osman ZENGİN

    Teğmenin yenisiyle albayın eskisi kendisini paşa zannedermiş
    Ali FERŞADOĞLU

    “Çocuklarımıza ulaşamıyoruz; ne yapacağız?”
    Faruk ÇAKIR

    Yanlışları tekrarlamak onları doğru yapmaz ki!
    Ahmet BATTAL

    Yokluktan değil…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarladan sofraya manyok (manioc), açeke (attiéké)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Çetin ACAR

    Hadis-i Şeriflere mâsadak olmak
    Genel

    Açlık sınırı asgari ücrete fark attı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.