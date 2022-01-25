Teğmenin yenisiyle albayın eskisi kendisini paşa zannedermiş

Bu sözü bana, bundan kırk sene kadar evvel, o zamanlar binbaşı rütbesinde olan bir asker arkadaşımız söylemişti.

Malûmdur, askerî rütbelerden subay sınıfının ilk rütbesi teğmenliktir. (Yedek subay olan asteğmenler, geçici rütbedir.) Albaydan sonra gelen, (paşalık makamı tâbir edilen) tuğgenerallik rütbesi, askeriyede “paşalık unvanı” olarak da söylenir. Onun için kıdemi artan albaylar, artık kendisini paşa adayı görmeye başlar, yavaş yavaş o havaya girer. Teğmenlerin de bazısı, daha ilk anda orduya girince, bir edayla, bir havayla girer ki, sormayın gitsin. Eser, gürler, coşar, herkesi titretir. İşte bu tipleri de nazara alıp, askeriyede o tâbir kullanılırmış.

Tabiî, bunu biz o zamanlar bazı mes’eleleri konuşurken böyle hani, lâyık olmadığı bir makama (maddî olsun, mânevî olsun) gelen bazı kimselerin, haddini tecâvüz ederek yaptığı hareketlerden dolayı, bu sözü misâl olarak söylemişti arkadaşım.

Hakikatten de öyle değil mi? Gerek cemiyet içinde gerek devlet memurluğunda bu gibi şeyleri çok müşahede etmişizdir.

Hani fıkra gibi anlatılan, bir “tuvalet bekçisi” hikâyesi vardır. Belki duyanlarınız da olabilir. Adamın biri, bir gün şehir merkezinde, (affedersiniz) çok sıkışır umumî bir tuvalet arar, tuvaleti görünce, hemen koşarak gider. Tuvalet, 90 derece ve iki tarafında kapısı olan camdan bir yerdir. Tuvaletçi de (tuvalet bekçisi) tam köşede, iki tarafı da görecek şekilde oturmaktadır.

Adam hemen kendisine yakın kapıya doğru koşar ki, tuvaletçi eliyle cama vurup, öbür taraftaki kapıya gitmesini işaret eder. Adam tavrıyla, mimikleriyle çok sıkıştığını ifade etmeye çalışır, ama tuvalet bekçisi hiç oralı olmaz ve yine elini cama vurarak öbür kapıyı işaret eder. Neyse, adam girer, işini bitirir, para vermek için tuvaletçinin yanına gelir. “Ya kardeş, o kapı çalışmıyor muydu?” deyince, tuvaletçi pişkin pişkin “çalışıyorduuu” der. Adam hem burnundan solur hem de “Eee… madem çalışıyordu, ben az önce ölüyordum, sen niye beni oradan sokmadın da diğer kapıya dolandırdın?” deyince, tuvalet bekçisi adama aldırmadan elini sallar ve “eeee gardaş, biz bu tuvaletin bekçisiyik da… o kadar da havamız olsun yâni…” der. Adamda şimşek çakar, içinden bir “lâ havle” çeker ve oradan ayrılır.

Yukarıda, arkadaşımla olan diyaloğumuzda da bahsettiğim gibi, cemiyet hayatı öyle bir hâle gelmiştir ki, maalesef, kendine küçücük bir makam, mevkii edinen aynı bu tuvalet bekçisi gibi hareket etmektedir. Kendisine doğru-dürüst bir makam-mevkii bulamayanlar, bunu tabiî hâliyle (tahsil ve marifet gibi) elde edemeyenler, sonradan ezkaza elde ettikleri bir takım sun’î makamları bir yere oldukları reisliği, baş olmayı, (sendikacılık, kooperatif-apartman başkanlığı vs. gibi...) öyle kötü kullanırlar ki, artık ona işi düşenin, mecbur olanın, vay hâline… Millete kan kustururlar.

Aslında, başlarda söylediğimiz gibi, devlet dairelerinde de bu böyledir. Hani derler ya “ciğeri beş para etmeyen adam” diye. İşte böyleleri de bir takım “ahbap çavuş münasebeti” veya “adamına göre iş” olarak bir takım yerlere haksız olarak, torpille geldiklerinde de bu vaziyetleri görmekteyiz maalesef.

Ne diyelim... Allah; İhlâs, uhuvvet, mütevazı olma gibi sıfatları hepimize nasib etsin inşâallah!