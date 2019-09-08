10’uncu nesil Honda Civic: 2016 ivmesiyle ‘içinde fazlası var’

Honda 2016’daki Civic ile yükselttiği ivmesini 10’uncu nesil Honda Civic’in yenilenen versiyonuyla “İçinde fazlası var” diyerek sürdürmeyi hedefliyor.

10’uncu nesil Honda Civic’in yenilenen versiyonu, kazandığı sportif görünümünün yanı sıra ileri teknoloji sistemleri ile ‘içinde fazlası var’ dedirtecek donanımları otomobilseverlerin beğenisine sunacak. Yenilenen Civic Sedan’da içerisinde çarpışma önleyici fren sistemi bulunduran Honda Sensing adı verilen sürüş destek teknolojisinin eklenmesi dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. Yenilenen Civic Sedan’la birlikte bir diğer dikkat özellik ise Honda’nın 1.5 lt turbo motoru daha çok versiyona yayması oldu. Honda Civic Sedan’ın yenilenen versiyonu 141.500 TL’den başlayan fiyatlarla 14 Eylül 2019 tarihinde satışa çıkacak. Bodrum’da düzenlenen basın lansmanında konuşan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, “Civic Sedan’ı daha sportif ve çok daha teknolojik şekilde tüketicilerin beğenisine sunuyoruz” dedi.

PAZAR PAYI HEDEFİ YÜZDE 6.5

10’uncu nesil Honda Civic’in makyajlanmış versiyonu Yeni Civic, ardında 47 yıllık köklü ve başarılı bir geçmiş bırakan orijinal Civic’e sadık bir yapı sergilerken, ‘bütün insanlar için bir otomobil, dünya için bir otomobil’ felsefesini devam ettiriyor. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Honda’nın Türkiye’de üretimi sonlandırmasının ardından da rekabetçi fiyatlarla pazar payı ve satış anlamında aynı çizgide devam etmeyi planladıklarını söyledi. Kılıçer, Honda özelinde ise yıl sonu itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 20 bin satış adedine ulaşmayı öngördüklerini ifade ederek, “Ağustos ayını da eklediğimizde 11 bin 500 civarına gelmiş durumdayız. Bundan sonraki süreçte 9 bin civarında bir satış adedine ulaşmayı hedefliyoruz. Toplamda pazar payımızı yüzde 5,4’lerden yüzde 6,5 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçer, satışların yüzde 75’ini Civic modellerin oluşturduğunu, yıl sonuna kadar yeni makyajlı Civic’ten 7 bin 200 civarında satış beklediklerini bildirdi.

HONDA SENSING’DE NE VAR?

Yeni Honda Civic’te aktif Honda Sensing™ Executive + versiyonunda standart olarak yer alıyor. Honda Sensing™ teknolojisi; Fren desteğine sahip Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi (Collision Mitigation Braking System), Şerit Takip Uyarı Sistemi, Şeritte Tutma Asistanı (Road Departure Mitigation), Şerit Koruma Destek Sistemi, düşük hızda takip özelliğine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleyici sistemi dışında ayrıca Kör Nokta Uyarı Sistemi, Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, 130 ve 180 derece dışında kuş bakışı olmak üzere Çok Açılı Geri Görüş Kamerası ve Lastik Basınç İkaz Sistemi olmak üzere kapsamlı güvenlik donanımlarını beraberinde getiriyor.

LANSMAN: RECEP BOZDAĞ

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