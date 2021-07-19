280 beygirlik Elantra N

Hyundai şehir otomobilleri kadar yarışçı modellerle de dikkat çekmeye devam ediyor. Bu atılımın son örneği 280 beygirlik Hyundai Elantra N versiyonu oldu.

Yüksek performanslı N modelleriyle son günlerin en çok konuşulan markası Hyundai, bu kez de C sedan segmetindeki temsilcisi Elantra’nın 280 beygirlik N versiyonuyla bütün dikkatleri üzerine çekti. Hot sedan olarak tabir edilen otomobil, aynı zamanda Hyundai’nin ilk yüksek performanslı sedanı olarak da öne çıkıyor.

Performansı nereden geliyor?

Elantra N, 2.0 litrelik turbo beslemeli bir motorla üretiliyor. Bu motor, standart 2.0 litrelik Hyundai motorlarından farklı olarak 52 mm çapında bir turbo paline sahip. Ayrıca, silindir kapağının şekli ve malzemesiyle birlikte motorun hem performansını hem de dayanıklılığını arttırılmış.

Sonuç olarak, yeni nesil turbo motor teknolojisiyle birlikte etkili bir hızlanma için yaklaşık 5.500 devirden itibaren maksimum bir güç çıkışı elde ediliyor. Elantra N’nin 280 beygir güç üreten motoru aynı zamanda 392 Nm maksimum tork değeri sunuyor. Bu inanılmaz tork değeriyle beraber gücünü ön lastiklere 8 ileri, ıslak tip çift kavramalı şanzıman (DCT) ile aktaran Elant- ra N, aynı zamanda N Grin Shift (NGS) ile turbo basıncını artırarak gücünü anlık olarak 290 beygire kadar artırıyor. Sonuç olarak Elantra N, 250 km/s azami hıza ulaşıyor ve 0-100 km/s arasını sadece 5,3 saniyede tamamlıyor. (ayrıntılar www.otohavadis.com’da)