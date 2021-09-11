% 60’ından fazlası elektrikli araç istiyor

TEB Arval, firmaların mobilite hedeflerinin belirlenerek filo stratejilerinin tanımlanması ve ölçümlenmesi gibi süreçleri ihtiva eden SMaRT (Sürdürülebilir Mobilite ve Sorumluluk Hedefleri) Yaklaşımı ile danışmanlık hizmeti veriyor.

Filo sektörünün durumunu değerlendirmek ve mobilite trendlerinin geleceğine ışık tutmak amacıyla gerçekleştirilen Mobilite ve Filo Barometre 2021 sonuçlarına göre, katılımcı şirketlerin geçtiğimiz yıl yalnızca % 30 u hibrit, plug in hibrit araçları önümüzdeki 3 yıl içerisinde dahil etmeyi planlarken, aynı oran bu yıl % 70 e yaklaştı. % 100 elektrikli araçların filolardaki oranının önümüzdeki 3 yıl içerisinde artması beklendiği ifade edilen araştırmada, geçtiğimiz yılın sonuçlarına göre, % 100 elektrikli aracı olan veya önümüzdeki 3 yıl içerisinde şirket filolarına dahil etmeyi planlayan şirketlerin oranının % 30 iken, bu yıl bu oranını % 62’ye yükseldiği ifade ediliyor. Araştımada filolarda alternatif yakıt teknolojilerin ön plana çıkmasının en önde gelen sebeplerinin ise yakıt maliyetlerini düşürmek (% 82), çevresel etkileri azaltmak (% 76), şirket imajını güçlendirmek (% 73) olduğunun altı çiziliyor. Açıklamada filosunda % 100 elektrikli araçlar kullanmaya başlayan İçim Süt’ün, karbon emisyonunu yılda araç başına 4.4 ton civarında azalttığı da belirtiliyor. İstanbul - Yasin Aydın

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