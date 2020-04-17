AB’de otomobil satışları Mart’ta sert düştü

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Martta 2019’un aynı dönemine göre yüzde 55,1 azaldı.

AB’de yeni otomobil satışları, Mart ayında 2019’un aynı dönemine göre yüzde 55,1 azalarak 567 bin 308’e indi. ACEA, yeni otomobil tescillerindeki sert düşüşü Kovid-19 dolayısıyla uygulanan tedbir ve bayilerin kapalı olmasına bağladı. AB ülkeleri arasında otomobil satışları Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla yüzde 85,4 ile İtalya’da, yüzde 72,2 ile Fransa’da ve yüzde 69,3 ile İspanya’da daraldı. AA

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