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13 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Aşı ‘2. El’in ateşini yükseltecek

13 Ocak 2021, Çarşamba 00:19
Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Tıpkı geçen sene bahar aylarının sonunda yaşadığımız gibi aşılamanın başlaması, vakaların düşüşü ve buna paralel olarak hızla kısıtlamaların kaldırılması yine 2. El araçlara olan talebin ani şekilde artmasına ve aynı şekilde fiyatların da radikal biçimde yükselmesine sebep olacaktır” dedi.

Geçtiğimiz yıl otomotiv dışı sektörlerin dahi dikkatini çeken ikinci el araç piyasası, Kasım ayına kadar oldukça hareketli geçti. Ancak kurdaki düşüş ve kısıtlamalar sebebiyle ortalama yüzde 15 düşen ikinci el oto fiyatları ile ilgili olarak Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş önemli uyarılarda bulundu: “Tüketici için Ocak ayının ortalarına kadar bir fırsat söz konusu. Tıpkı geçen sene bahar aylarının sonunda yaşadığımız gibi aşılamanın başlaması, vakaların düşüşü ve buna paralel olarak hızla kısıtlamaların kaldırılması yine ikinci el araçlara olan talebin ani şekilde artmasına ve aynı şekilde fiyatların da radikal biçimde yükselmesine sebep olacaktır” dedi.

Fiyat artışlar %50’yi geçti

Karakaş, 2020 yılı ikinci el otomotiv pazarına ve yılın ilk çeyreğine yönelik önemli görüş ve değerlendirmelerde bulundu. İnişli çıkışlı karmaşık bir döneme sahne olan 2020 yılına karşın 2021 yılının ilk aylarında yine sektördeki dengeleri değiştirecek dinamiklerle karşılaşılacağını ifade eden Karakaş, “İlk kez ikinci el araç sektörüne girenler 2020 yılında 25-30 yıllık sektör tecrübesine sahip oyuncular kadar kazanç sağladı. 2019 Kasım-2020 Mart arasında yakalanan ivmenin ardından fiyatlardaki artışın yüzde 50’leri aştığı bir yılı geride bıraktık. 2020 Kasım ortası sonrasında ise kısıtlamalar sebebiyle satış anlamında yılın en kötü dönemi geçti. Fakat 2020 yılı, şişen fiyatlar sebebiyle tüketiciye yaramadı. Tüketicinin lüks segmentte otomobile ulaşması için çok büyük bütçelere ihtiyaç var. Doksanlı yıllarda gözlemlemiş olduğumuz zengin-fakir arasındaki uçurum farkı 2020’de tekrar karşımıza çıktı. Lüks otomobile erişme imkanı ve kabiliyeti çok zorlaştı. 2021’de bu imkan çok daha zorlu bir hal alacak gibi görünüyor” dedi.

15 Ocak’a kadar alın!

Aralık ayındaki satışların ve sirkülasyonun artması ile yüzlerin tekrar gülmeye başladığını söyleyen Karakaş, fiyatların son 1,5 aylık dönemde düşmesi ve sıfırdaki fiyatların gevşemesinin de vatandaş için memnun edici olduğunu belirtirken, araç alım kararı aşamasında olanlar için önemli uyarılarda bulundu. “Ancak Aralık ayının son haftasında gördüğümüz bu hareketlenme işaretinden yola çıkarak söyleyebiliriz ki Ocak ayının ortası gibi kısıtlamaların gevşetilmesi, düşecek vaka sayıları ve aşılamanın başlamasıyla tıpkı geçen yıl Mart-Nisan-Mayıs ayları sonrasında olduğu gibi fiyatların artmasına sebep olacaktır. Şubat ayının başlangıcıyla birlikte kısıtlamaların büyük oranda hayatımızdan çıkması durumunda faiz oranlarının yüksek oluşu ve maliyetlerin artması sebebiyle ikinci el otomobilde tekrar fiyatlar yükselecektir. 45 günlük ertelen talebin de fiyatların yükselmesinde önemli etkisi olacaktır. Aklıselim tüketicinin 15 Ocak’a kadar ihtiyaçları doğrultusunda aracını satın almasını tavsiye ediyoruz. Bu sayede Mart ayına göre yüzde 12-15 daha ucuza araç satın almış olacaklardır, bu bir fırsattır. Öte yandan araç almayı düşünenlerin taşıt kredisindeki faizlerle ilgili beklentiye girmemeleri gerekiyor. Nisan-Mayıs’tan önce faizler gerilemez” dedi. http://www.otohavadis.com

HES koduyla hafta sonları showroom ziyaretleri kontrollü şekilde sağlanmalı

Aşılama sürecinin süratle başlamasının otomotiv sektörüne can suyu olacağını söyleyen Karakaş “Hem sıfır hem de ikinci el araç alım satımı yapılan showroomlarda, hafta sonları HES koduyla kontrollü ve tedbirli bir şekilde müşteri kabulüne imkan ve fırsat sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Daralan bu pazar şartlarında pandemi sebebiyle devletimizin tüm kurumlarıyla otomotiv sektörünü desteklemesi gerekmektedir. Otomotiv sektörü şimdiye kadar kira, vergi, kredi öteleme gibi hiçbir imkanla maalesef desteklenmemiştir. İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğu bu dönemde, bilim kurulu üyelerimizin otomotiv sahasına inip otomobil alım satımı yapan kurumsal markaların showroomlarını incelemesini de talep ediyoruz” dedi.

Etiketler: 2. el, 2.el otomerkezi.net, Muhammed Ali Karakaş
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