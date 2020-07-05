"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

Asıl toparlanma 3. çeyrekte

05 Temmuz 2020, Pazar 16:54
OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, otomotiv sektöründe ilk altı ay sonuçlarının açıklanmasının 3. çeyrekte toparlanmanın güçlü sinyalini verdiğini söyledi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Haziran ayında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte otomotiv sektöründe son 10 yıllık satış ortalamalarına yakın bir seviyeye gelindiğini söyledi. Şahsuvaroğlu, “Geçen yıl 42 bin 688 olan satış rakamları bu yılın Haziran ayında 70 bin 903 bine ulaştı. Otomobil ve hafif ticarî pazarı bu yıl Haziran ayında, geçtiğimiz yıla göre, tam yüzde 66.3 oranında artmış durumda” dedi. Şahsuvaroğlu, “Türkiye otomobil ve hafif ticarî araç toplam pazarı, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yıla göre yüzde 30,2 artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti. Veriler ışığında bu yılı 700 binler seviyesinde kapatacağımızı tahmin ediyorum” diye konuştu.

Güçlü sinyal

Şahsuvaroğlu, ilk altı ay sonuçlarının açıklanmasının üçüncü çeyrekte toparlanmanın güçlü sinyalini verdiğini de kaydederek, “Otomotiv sektörünün zorlu bir 2019 yılı geçirdi, COVID-19 öncesinde 2020’nin ilk aylarında otomobil ve hafif ticarî pazarının yüzde 90 artarak sene ile ilgili çok güçlü bir sinyal vermişti. Otomotivde 2018 yılında başlayan türbülansla 2019 yılı kayıplarını 2020 yılında toparlayabiliriz öngörüsündeydik. COVID-19 beklemediğimiz bir şeydi. Ancak görüyoruz ki normalleşme sürecinde alınan önlemler ve desteklerle otomotiv sektörü tekrar hareketlenmiş oldu ve sene başındaki satış adetleri yeniden konuşulmaya başlandı. Sektörümüz lâyık olduğu yere aşama aşama tekrar gelecektir.” diye konuştu.

Etiketler: toparlanma, 3. çeyrek
Okunma Sayısı: 57
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Öğrencilerin yarısı EBA TV’den yararlanamadı

    'Anadolu’ya gidenlere test yapılsın'

    Libya'da bir üsse hava saldırısı düzenlendi

    İran'da en yüksek günlük koronavirüs ölü sayısı kaydedildi

    Zarif: ABD İran'ın dostlarına baskı uyguluyor

    Filistin'de OHAL ilan edildi

    Otomotiv sektöründe aylık ihracat 2 milyar doları aştı

    Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 11 milyon 388 bini aştı

    Okullarda alınacak koronavirüs önlemleri açıklandı

    Sakarya Valisi patlamaya ilişkin açıklama yaptı

    'Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirdik'

    Kurban bağışları milyonlara ulaşacak

    Otomobil alıcıları otomatik vites tercih ediyor

    Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısında rekor artış

    Ahmet Taşgetiren: Ayasofya, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle açılabilir

    İBB ve ODTÜ tsunami kitapçığı hazırladı

    'İktidar partilerinin oy kaybı devam ediyor'

    DSÖ, 'hidroksiklorokin'in kullanımını bir kez daha durdurdu

    İhmali olanlar cezalandırılsın

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adalet mücadelesi yılgınlığı kaldırmaz
    Faruk ÇAKIR

    Adalet olsun yeter
    Davut ŞAHİN

    Üç mektup üç dert, ya çare?
    Ahmet BATTAL

    Ankara’nın kargaları Kore’de
    Mehmet KARA

    28 Şubat’ı yeniden hatırlamak
    Genel

    İkinci dalgaya hazır olalım
    Feyzullah ERGÜN

    KAPİTALİZM KISKACINDA BUNALAN RUHUN KURTULUŞU
    Genel

    İhmali olanlar cezalandırılsın
    Abdurrahman AYDIN

    “Müşahedesine” güvenen ehl-i tasavvufa, “vahye” dayanan asfiyânın îkazları
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Sosyal Medya ve mahremiyet (tesettür)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.