Asıl toparlanma 3. çeyrekte

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, otomotiv sektöründe ilk altı ay sonuçlarının açıklanmasının 3. çeyrekte toparlanmanın güçlü sinyalini verdiğini söyledi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Haziran ayında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte otomotiv sektöründe son 10 yıllık satış ortalamalarına yakın bir seviyeye gelindiğini söyledi. Şahsuvaroğlu, “Geçen yıl 42 bin 688 olan satış rakamları bu yılın Haziran ayında 70 bin 903 bine ulaştı. Otomobil ve hafif ticarî pazarı bu yıl Haziran ayında, geçtiğimiz yıla göre, tam yüzde 66.3 oranında artmış durumda” dedi. Şahsuvaroğlu, “Türkiye otomobil ve hafif ticarî araç toplam pazarı, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yıla göre yüzde 30,2 artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti. Veriler ışığında bu yılı 700 binler seviyesinde kapatacağımızı tahmin ediyorum” diye konuştu.

Güçlü sinyal

Şahsuvaroğlu, ilk altı ay sonuçlarının açıklanmasının üçüncü çeyrekte toparlanmanın güçlü sinyalini verdiğini de kaydederek, “Otomotiv sektörünün zorlu bir 2019 yılı geçirdi, COVID-19 öncesinde 2020’nin ilk aylarında otomobil ve hafif ticarî pazarının yüzde 90 artarak sene ile ilgili çok güçlü bir sinyal vermişti. Otomotivde 2018 yılında başlayan türbülansla 2019 yılı kayıplarını 2020 yılında toparlayabiliriz öngörüsündeydik. COVID-19 beklemediğimiz bir şeydi. Ancak görüyoruz ki normalleşme sürecinde alınan önlemler ve desteklerle otomotiv sektörü tekrar hareketlenmiş oldu ve sene başındaki satış adetleri yeniden konuşulmaya başlandı. Sektörümüz lâyık olduğu yere aşama aşama tekrar gelecektir.” diye konuştu.