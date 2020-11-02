Buyrun yerli üretim yüksek araç: Egea Cross

2015 yılında ‘Ezber Bozan’ mottosuyla tanıştığımız Fiat Egea, bugüne kadar 240 bin adetlik satışıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili unvanına sahip. Yine ezberleri bozan bir adım atan Fiat, yeni modeli Egea Cross ile Crossover sınıfına giriş yaptı.

Tofaş’ın Ar-Ge yatırımlarının sonucu olarak ortaya çıkan ve Bursa’da üretilmeye başlayan Fiat Egea Cross modelinin tanıtım toplantısı İstanbul’da bulunan Rahmi Koç Müzesi’nde gerçekleştirildi. Dünyada ilk defa Türk otomotiv gazetecilerinin karşısına çıkan yeni model Egea Cross tam bir -SUV ve binek otomobil birleşimi bir araç türü olan- Crossover.

İYİ OTOMOBİL ULAŞILABİLİR OLMALI

İlk defa Türk tüketicisinin istekleri doğrultusunda tasarlanan, geliştirilen ve üretilen model olan Fiat Egea, 2015 yılında ‘Ezber Bozan’ mottosuyla Erdal Beşikçioğlu’nun nâm-ı diğer Behzat Ç’nin oynadığı reklam filmiyle karşımıza çıktı. Behzat Ç’nin, ‘iyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı’ demesinin üzerinden geçen 5 yılda Egea toplamda 240 bin adet satışla Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili unvanına kavuştu. Sedan, Hatchback ve Station Wagon modelinden sonra temsilcisi bulunmayan yerden yüksek araç sınıfına da göz kırpan Fiat, CUV sınıfına hitap eden EgeaCross’u yine Türk otomobilseverlerini merkeze alarak tasarladı ve geliştirdi.

2021’İN OCAK’INDA SATIŞTA

Tofaş’ın toplamda 1,2 milyar dolarlık yatırımıyla hayata geçirilen Egea Cross, 2021 yılının Ocak ayında Türk otomobil tutkunlarıyla buluşacak. Tofaş Fabrikası’nda üretilen Fiat Egea ailesinin yeni üyesi Egea Cross, güçlü ve cesur hatları, farların altına kadar uzanan yeni ızgara tasarımı ile gerçek bir crossover modelde olması gerektiği gibi çok daha geniş ve çok daha heybetli. Yeni Egea Cross, “crossover” detaylarının da etkisiyle Hatchback’ten 7 cm daha yüksek olmasıyla öne çıkıyor.

YİNE EZBERLERİ BOZACAĞIZ

Yeni model Fiat Egea Cross’un tanıtım toplantısında konuşan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Bugün bir araya gelmemizin sebebi, 2015’te lansmanı yapılan araçlarımızın yenilenmesi. Egea için ‘Ezber Bozan’ dedik ve 5 yıllık süreçte tüm ezberleri bozduk. Bu ailenin yeni bir üyesi var; ismi Egea Cross. Egea Cross aslında bizim pazarlama ekibinin fikrinden doğan bir araç. Egea Cross ile Türk tüketicisinin beğeniyle karşıladığı ve tercih ettiği CUV segmentine giriyoruz. Önümüzdeki sene Türk halkını yine iyi araçlarla karşı karşıya getireceğiz” dedi.

YENİ MODEL YENİ RENK

Egea Cross tanıtımında konuşan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç ise, “Egea Cross’u Hatchback üzerine geliştirdik. İlk bakışta, dış tasarımda ön ve arka tamponlar farklılaştı, yeni Cross tamponlar eklendi. Yanda, önde ve arkada konumlanan gövde kaplamaları da Cross hissini artırıyor. Cross, kendi sınıfında bulunan B-SUV ve C-SUV ile uzunluk olarak da yükseklik olarak da rekabet edebilir seviyede. Yeni metalik rengimiz “Paprika Turuncu” ilk kez Egea Ailesi’nin yenilenmesiyle hayatımıza giriyor ve Cross’taki lansman rengimiz olacak” diye konuştu. Bu arada, mevcut motorlarını koruyan Egea’ya, ilaveten yeni Egea ile birlikte, 500X ve Renegade’de olan 3 silindirli, 1.0 Litre, Turbo Benzinli motor da eklendi.

EGEA AİLESİ’NDE YENİLENEN ÖZELLİKLER

•‘Trafik İşareti Tanıma Sistemi’, sürüş esnasında maksimum hız limitlerini belirliyor.

•‘Akıllı Hız Asistanı’, sürücüye hız sınırına uymasını öneriyor.

•‘Şerit Takip Sistemi’, yol çizgilerini algılayarak otomobili şeritte tutuyor.

•‘Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi’, sensörler yardımıyla sürücünün yolculuğa devam edemeyecek kadar yorgun olduğunu algılayarak mola önerisinde bulunuyor.

•‘Adaptif Uzun Far’, karşıdaki aracın farlarını algılayıp Egea’nın uzun farlarını otomatik olarak açarak görüşü ve buna bağlı olarak sürüş güvenliğini arttırıyor.

•‘Kör Nokta Uyarı Sistemi’, ultrasoniksensörler yardımıyla aracın kör noktasında bir engel olup olmadığını algılıyor ve ilgili tarafın yan aynasındaki küçük bir turuncu üçgen ile sürücüyü uyarıyor.

•Ön park sensörleri, Anahtarsız giriş/çalıştırma ve kablosuz akıllı telefon şarj gibi özellikler hayatı kolaylaştırıyor.http://www.otohavadis.com